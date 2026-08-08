打破刻板印象：墨西哥橄榄球场上的女子力
人物
在墨西哥，橄榄球是一项不受关注且很少女性会参与的运动。玛丽亚·普鲁因（María Pruijn）却能在橄榄球场上得到力量。
“运动凡⼈”系列聚焦在日常点滴中，捕捉你身边运动人的动感瞬间。
提到橄榄球运动员，大多数人都不会第一时间想到年轻女性。玛丽亚·普鲁因正努力改变这种现象。这位 22 岁的摄影师兼实习理疗师来自墨西哥城，她以自己的行动打破人们既有的刻板印象，对抗日常生活中的性别歧视。他人侧目的眼光，只会让玛丽亚更坚定自己的使命，她要向全世界证明各种体型的女性都能在这项运动中找到自己的位置。
采访团队在球队的泥土球场见到玛丽亚时，她刚在雨中完成一场训练。在她收拾装备期间，我们一起聊到运动如何帮助她更加明确自己在世界上所扮演的角色，让她更真实地认识自己。
人们听说你打橄榄球时，会有什么反应？
最常见的反应是震惊，这倒不一定是负面的，他们更像是说：“哦！我都不知道还有这项运动，更没听说过打橄榄球的女球员。”我很幸运，一开始父母就很支持我。我知道有些女孩遭到了父母的阻挠，因为她们的爸爸说：“这是男人的运动。”
不过，我注意到人们有时会认为我的身体条件不适合打橄榄球，觉得我在球场上会被摔成两半。但当你投入这项运动，就会发现体型本身并不是障碍。只要你训练有素，也愿意刻苦努力，几乎每个人都能找到适合的位置。
你打什么位置？
我主要打接球前卫。在橄榄球运动中，每支球队有 15 名球员，包含 8 名前锋和 7 名后卫。后卫是那些跑得最快、闪转腾挪地传球的人；而前锋身体更强壮，经常与对手正面对抗。我的位置介于两者之间，起到纽带作用。
橄榄球在墨西哥并不是主流运动。你是怎么开始打橄榄球的？
2009 年我在电影院看了《成事在人》，一部传奇电影讲述橄榄球世界杯对后种族隔离时期的南非带来的影响，那是我第一次了解到橄榄球。说起来很老套，我看着荧幕，就想：“哇哦，我想打橄榄球！”电影里只有男球员，所以我想可能根本就没有女球员。几年后我上了高中，而橄榄球是一项选修运动，我们可以报名参加，所以我就加入了，在那里有个朋友告诉我，她认识校外的一个教练，这位教练正想组建一支代表墨西哥城的女子橄榄球队。
这里就是你们球队的训练场地吗？
我们以前在其他场地训练过，不过目前都在这里训练。这个场地条件并不是很理想，因为它实际上不是为橄榄球设计的。这里没有草地，也没有储物柜可以存放行李或装备，却是我们能找到最便宜的地方，只要我们愿意，每天都可以过来训练。这片区域很安全，交通也便利。对于一支女子球队来说，安全感非常重要，我们回去时不必在黑暗中走很久才能赶到地铁站。至于今天这样的雨天，没事…我们愿意乐观地接受。如果我们要去打比赛的球场绿草茵茵，天气风和日丽，我们就会说：“这场比赛就是小菜一碟！”因为赛场条件可比我们的训练场地好多了。
你为什么喜欢打橄榄球？
橄榄球可以带给我能量，令我浑身充满力量。我相信自己能跑得更快，没人能追上我，没人能把我推倒，我能强劲地对抗对手。强健的体魄使我有信心在生活中设定其他目标。我一直都很瘦，但我突然有能力宣告：“我可以挑战任何人，但没人可以挑战我。”或者“我可以应对任何事情，没有什么能打倒我。”这令我精神振奋，受益无穷。
除了强健的体魄，橄榄球还给你带来了哪些改变？
太多了，主要是因为橄榄球是一项团队运动。我总是在想：“我可以比现在好上千倍，但如果这对球队没有帮助，那就毫无价值。”我学会了将这种精神应用到日常生活中。我想成为一个优秀的人，可以为世界贡献力量，而不只是为自己的优秀而自夸。在橄榄球比赛中，没有团队精神，你将一无所成。
文字：Karina Zatarain
摄影：Darryl Richardson
发布时间：2020 年 9 月