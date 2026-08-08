提到橄榄球运动员，大多数人都不会第一时间想到年轻女性。玛丽亚·普鲁因正努力改变这种现象。这位 22 岁的摄影师兼实习理疗师来自墨西哥城，她以自己的行动打破人们既有的刻板印象，对抗日常生活中的性别歧视。他人侧目的眼光，只会让玛丽亚更坚定自己的使命，她要向全世界证明各种体型的女性都能在这项运动中找到自己的位置。

采访团队在球队的泥土球场见到玛丽亚时，她刚在雨中完成一场训练。在她收拾装备期间，我们一起聊到运动如何帮助她更加明确自己在世界上所扮演的角色，让她更真实地认识自己。

