

“背景神经噪音”并非现实生活中的噪音：人群的喧哗声、周边汽车的警报器声响或对手挑衅时说的话，这些都不是。Kraus 博士表示，它是大脑在无意识情况下持续发生的神经活动，就像是大脑中静止的无线电，而过多的活动会妨碍你处理信息。这可能会带来一些影响，比如让你难以跟上其他人说话的节奏。实际上，Kraus 博士与团队发现高背景神经噪音影响着学习难度。她说：“这是一个信噪比。当背景噪音较少的时候，你就可以更专注地去理解周边的声音。”



Kraus 博士表示，年轻运动员受到的背景神经噪音干扰会更少。这代表他们无论在什么领域，都会拥有更好的注意力和理解力。尽管 Kraus 博士和她的团队仍未解开为什么运动员接收到的神经噪音更少这个谜团，但他们提出了两个令人信服的理论。



第一个理论：运动员的大脑可能具有适应特定训练以及比赛的能力。Kraus 博士说：“运动员必须听从信号。他们不仅需要听清教练和队友在说什么，还需要留意到自己身上装备反馈的声响。他们必须高度关注周边正在发生的所有事，过滤掉杂音，关注需要聆听的声音。”根据 Kraus 博士的推断，运动员的大脑可能有一种将背景神经噪音音量“调低”的能力，这让他们在赛场上能够接收必要的声音，而且这种能力还会终生进化，不断适应赛场。



另一个理论呢？Kraus 博士表示：“大量研究指出，体育活动不仅对身体而且对大脑都有益处。但我们只是略知一二。我们发现运动员群体接收到的神经噪音处于较低水平，这可能是因为他们保持着十分健康的状态。”



第二个理论的观点会为非专业运动员带来广泛影响。这意味着每天晨跑、每次在家训练或打完街头篮球后，你都能更专注且清晰地感知这个世界。



Kraus 博士表示，这项研究中的两个理论不仅适用于精英运动员，也与每个人都息息相关。她说：“为了解体育活动如何影响心态，我们会采用极端情况来研究并获得线索，而其结论在一般情况下也同样有效，因为生物原理的作用具有连续性。这一认识将会鼓舞大家日常多运动。”所以运动越多，你的头脑也会越清晰。



Kraus 博士还指出，无需搭档你也能开始运动。“我们研究的运动员会独立完成大量的训练，且无论做什么运动，都是非常有益于身心的。我们不断发现的证据都在支撑这个事实。”