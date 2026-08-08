晚上八点，在新墨西哥州阿尔伯克基市郊，法维亚·杜碧珂佩戴的头灯照亮了寺岩（The Temple）的下一处岩点，这里是她每周都会攀爬的地方。周围的飞蛾受到灯光的吸引，围绕在她的脸庞飞来飞去。白天的热气还未散去，法维亚全身布满了晶莹的汗水。她已经攀爬了一个小时，但是她忍住冲动，没有把力气花在驱赶飞蛾，而是继续奋力地向上攀。法维亚的攀岩线路是 V11 专家级线路，岩壁上遍布光滑的反握岩点，她必须用力拉住才能维持在墙面上，还有些小岩点只能用指尖勉强抓住。“在这里攀岩是挺辛苦的，但却最令我感到放松。”法维亚笑着承认道。

法维亚一直攀岩到晚上 10 点半才结束，她收起防撞垫，牵着她的狗一起下山返程。到家后，法维亚会再吃一顿富含蛋白质的晚餐，等到体内肾上腺素褪去后才入睡。这就是她的生活，一周五天都是如此。虽然攀岩很艰难，但法维亚热爱攀岩。她表示：“攀岩是我早上起床的动力，它是我的一生挚爱，没有比攀岩更令我享受的运动了。”