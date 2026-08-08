“我们就是造成大部分环境问题的人。”马库斯说道。他认为，向人们传授有关周围环境的知识，就是改变的开始。“传授知识可以让人们开阔思路。你的周围有如此多的美好，如此多的奇妙，而你却毫无察觉。”

马库斯传授给别人的正是他自己在很小的时候学到的东西，当时他与兄弟姐妹和单身母亲住在一个公寓里，室内空间非常有限。“户外……就是逃离纷扰之所和无尽探索之地。”马库斯回忆道，“只要醒着，我就会尽可能多地把时间花在户外的街区。我是那种会一直在外面晃的孩子，直到妈妈喊我回家吃饭，我才会回去。”



马库斯对于大自然的热爱，也深受他妈妈的鼓舞。每年夏天，妈妈都会带着马库斯和他的兄弟姐妹去附近的州立公园露营旅行。“直到如今，州立公园也依然是这个世界上我最爱的地方。”他说道。在童年的某次露营旅行中，他尝试与大自然亲密接触，而这个经历深深地影响了他，致使他最终在学业选择中和职业生涯中不断探索生物科学。“那是第一次有人带我走下步道，探入林间。”他说，“（导游）令我惊诧不已，因为我周围所有动植物的名字和历史她都能脱口而出。”