跟随皮划艇爱好者探索自然
文化
自然之美近在咫尺，只待我们用心发现。让我们来认识下这位热爱自然的环境教育工作者，他希望通过分享对美的认知，寻求积极的改变。
"畅动天地"系列旨在探究运动爱好者们如何与⼤⾃然连结，找到⾃我平衡。
对于扰乱自然生态系统的生物，人们很难用欣赏的眼光去看待，但有个人必须这么做。“我是个沉迷于研究入侵物种的怪咖。”马库斯·罗斯滕（Marcus Rosten）说道。他是纽约上州的一名高中水域生态学教师。
埃里克特湾（Ellicott Creek）位于纽约州布法罗市北部，是尼亚加拉河的一条支流。午后，马库斯在这里轻轻划着他那条 5 米长的海上皮划艇，沿着 18 公里的环形河道缓缓前行，旁边不断有皮划艇爱好者飞划而过。
马库斯像往常一样，扫视着河岸并将野生动物记录在册。他对大多数动物都很熟悉，但今天却有些出人意料，因为他注意到一种自己无法辨识的乌龟。当他回到家里，将照片上传到 iNaturalist（一个民间科学社交网络）时，他发现这是一种外来的黄腹彩龟，是很受宠物店欢迎的品种，有可能是被它的主人丢弃的。在 iNaturalist，他是第一位在纽约州西部水域发现这种彩龟的人，这样的成就可谓独特而罕见，特别是在内容广泛且用户众多的 iNaturalist 上。
这位 27 岁的青年曾就读于纽约州立大学环境科学与森林学院，对他来说，发现意料之外的生物只是他的一小部分追求而已。水是生命之源，但据马库斯说，当下人类与水的关系比以往任何时候都更为割裂。因此，他更大的追求，就是力图扭转这种局面。“毫无疑问，我深切关注着那些面临水资源严重匮乏的群体，以及遭受环境不平等影响的群体。”他说。
“我们就是造成大部分环境问题的人。”马库斯说道。他认为，向人们传授有关周围环境的知识，就是改变的开始。“传授知识可以让人们开阔思路。你的周围有如此多的美好，如此多的奇妙，而你却毫无察觉。”
马库斯传授给别人的正是他自己在很小的时候学到的东西，当时他与兄弟姐妹和单身母亲住在一个公寓里，室内空间非常有限。“户外……就是逃离纷扰之所和无尽探索之地。”马库斯回忆道，“只要醒着，我就会尽可能多地把时间花在户外的街区。我是那种会一直在外面晃的孩子，直到妈妈喊我回家吃饭，我才会回去。”
马库斯对于大自然的热爱，也深受他妈妈的鼓舞。每年夏天，妈妈都会带着马库斯和他的兄弟姐妹去附近的州立公园露营旅行。“直到如今，州立公园也依然是这个世界上我最爱的地方。”他说道。在童年的某次露营旅行中，他尝试与大自然亲密接触，而这个经历深深地影响了他，致使他最终在学业选择中和职业生涯中不断探索生物科学。“那是第一次有人带我走下步道，探入林间。”他说，“（导游）令我惊诧不已，因为我周围所有动植物的名字和历史她都能脱口而出。”
“我们就是造成大部分环境问题的人。”Marcus 说道，他认为，向人们传授有关周围环境的知识，就是改变的开始。“传授知识可以让人们开阔思路。你的周围有如此多的美好，如此多的奇妙，而你却无所察觉。”
Marcus 传授给别人的正是他自己在很小的时候学到的东西，当时他与兄弟姐妹和单身母亲住在一个公寓里，室内空间非常有限。“户外……就是逃离纷扰之所和无尽探索之地。”Marcus 回忆道。“只要醒着，我就会尽可能多地把时间花在街区的户外。我是那种会一直在外面晃的孩子，直到妈妈喊我回家吃饭，我才会回去。”
他对于大自然的热爱，也深受他妈妈的鼓舞，每年夏天，她都会带着 Marcus 和他的兄弟姐妹去附近的州立公园露营旅行。“直到如今，州立公园也依然是这个世界上我最爱的地方。”他说道。在童年的某次露营旅行中，他参加了一场大自然之旅，这个经历深深地影响了他，令他最终选择在学业和职业生涯中不断探索生物科学。“那是第一次有人带我走下步道，探入林间。”他说，“（导游）令我惊诧不已，我周围所有动植物的名字和历史她都能脱口而出。”
无论是工作需要还是生活使然，马库斯一年到头都会投身于户外活动。当季节变换时，他会收起皮划艇，在秋天去搜寻蘑菇。他喜欢收集蘑菇，并加以辨识以及欣赏，但蘑菇从不会摆上他的餐桌。他说：“我尝试过也希望自己喜欢它们的味道，但不管我怎样努力，我仍然无法强迫自己食用蘑菇。”
当雪花飘落时，他会去当地的树林里滑雪，找寻狐狸、兔子和浣熊的踪迹。在结冰的尼亚加拉河沿岸，他会拍摄在这个地区越冬的禽类，例如红胸秋沙鸭，这种鸭子有着鲜红的眼睛和不羁的绿色莫西干羽冠。到了春天，他开始尽可能多地记录通过大西洋迁徙线（一条主要的迁徙路线）迁徙的鸟类。仅在 2020 年，他记录的鸟类就超过 185 种。
在马库斯看来，这些活动并不是单纯地为了运动而运动，尽管他注意到，锻炼可能有意外的收获，但户外活动的初衷从不在于健身。“这就是我从未特意进行徒步的原因。我常常会为了去户外观察鸟类或者找寻其它生物，而最终进行了观鸟远足。”
当然，划皮划艇是个一举两得的美事：既能锻炼体力，又能让人感受到大自然的力量。“当你意识到自己孤身一人在某个地方，当然，还有身边的风和浪，你就会有重焕新生的感觉。”马库斯说道，“但是，还需要有自驱力和完全自给的能力吧？我不需要依赖发动机。我不需要依赖化石燃料。只靠我自己，只靠我的肌肉。我能够到达那里，我能用完全可再生能源去任何我想去的地方，并给环境留下更小的影响。”
在鼓励他人到户外活动时，无论他们有怎样的目的与收获，马库斯只是想让人们知道，户外并不一定非要有国家公园般的广袤景致，或者像社交媒体照片上那样清澈见底的水域。他就很喜欢探究自己后院的自然历史和多样物种。“你只需漫步到最近的公园，就能发现大自然的美妙。” 马库斯说，他希望这种认知可以鼓励人们保护自然空间。
从马库斯的家沿着街直走，就可以到达格拉特威克滨水公园（Gratwick waterfront park) ，这里曾经是一个垃圾填埋场。改建为公园后的几年里，它已经成为供人们畅享尼亚加拉河滨景致的热门去处。马库斯渴望启发人们去追求的，也正是这种变化。“我们创造了这些自然空间，也致力于让人们走近自然，从而推动社区的繁荣发展。”他说，“我的目标是，尽我所能让这个地方变得更好。”
文字：Colleen Stinchombe
摄影：Jasmine Rose
发布时间：2020 年 9 月