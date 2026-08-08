锡兰德 9 岁时就开始关注有关原住民妇女受暴防治计划下的儿童问题。他回忆道：“成长的过程中，我会参加计划的守夜活动，唱歌并祷告。但问题的关键是：‘这些儿童去了哪里，之后发生了什么？’作为一个年轻人，我一直在寻找同样的其他年轻人。”

锡兰德的姑姑布里奇特（Bridget）是一个非营利组织的联合创始人，该组织旨在为那些被谋杀者的亲人提供帮助。因此，锡兰德看到其他运动员通过体育运动来提高人们的认识，便萌生了一个想法。锡兰德回忆道：“我对妈妈说要跑遍加拿大。妈妈马上就回说：‘哇！冷静点，加拿大实在太大了。’所以我就想，那好吧，那我们就先骑行安大略，一步一步来。于是我问了我的姑姑布里奇特：‘我能不能以你们组织的名义开展跑步活动？’”

多年来，越来越多的朋友和家人加入了这个行列。现在，锡兰德正在计划他的第一次全国公益之行。他说：“这必定是一项艰巨的任务，但在人们的支持和关爱下，我们一定会努力完成。”他目前正在研究路线和气候，计划于 2021 年夏天从温哥华跑到渥太华。他们要跋涉落基山脉，穿过广袤的西部草原，进入裸露着前寒武纪岩石的大片地区——加拿大地盾，这注定是一段艰辛的旅程。

