为自己的原住民社群而跑
文化
年仅 17 岁的原住民运动员锡兰德·基诺斯威（Theland Kicknosway），同时也是舞者和活动家。他透过社会运动连结自我的原住民文化，并向大家展示它的历史。
“畅动天地”系列探究运动爱好者们如何与大自然连结，找到自我平衡。
锡兰德·基诺斯威韵律十足地舞动脚步。这是他生命中最熟悉的一种感觉、能量与表达方式。他围绕着部落的鼓欢欣起舞，颂扬和致敬原住民的传统。他沿着社区周围的道路奔跑，推广健康的生活方式，呼吁人们关注原住民所面临的重要议题。对他来说，运动有着崇高的意义。他说：“当我跳起舞来，就像跑步时一样，我能感受到与自然联结的那种精神力量。”
锡兰德身穿民族服饰在梅尔布兰保护区的森林中起舞。他说：“当我跳起舞来，就像跑步时一样，我能感受到与自然联结的那种精神力量。”
锡兰德年仅 17 岁，是居住在加拿大渥太华的克里族和波塔瓦托米族原住民，他是一位资深跑者、帕瓦仪式舞者、歌手和全国知名的原住民公益项目倡导人，同时也是一名高三学生。他做任何事都有着清晰的目标。他说：“我做这些是希望向他人传播光明。”锡兰德在社交媒体上拥有大量粉丝。
据锡兰德说，自从学会走路，他就开始奔跑了。最初是为了释放男孩子充沛的精力。但当他在三年级开始参加越野赛和田径比赛时，他开始认真地对待跑步。直到现在，就像许多跑者一样，跑步是为了让自己保持专注。
锡兰德站在梅尔布兰保护区小径旁的树林中。他说：“我认为对于我们的社群来说，确保健康生活意识的提高十分重要。”
锡兰德说：“我今天早上就去跑步了，我听到了鸟儿的歌唱，能在户外领略自然之美，这真的很棒！跑步可以缓解压力和焦虑，确保全身心投入其中，随风奔跑，感受周围的一切。”
如今，对锡兰德和原住民社群来说，跑步还有更崇高的意义。从 2015 年开始，锡兰德开创了一项壮举，每年都会在四到六天内跑完超过 128 公里的里程，呼吁人们关注原住民妇女受暴防治的计划，也就是关注失踪、被谋杀的原住民妇女、女童和双灵人面临的残酷困境，并筹集资金来资助他们留下的孩子和亲人。双灵人为泛原住民术语，指性少数群体的群体。
锡兰德说道：“跑步就是享受环境、释放跑步的天赋、发挥这份力量的影响力。”
锡兰德确保自己能够常常置身自然之中。他说：“我做这些是希望向他人传播光明，启发他人认识到这是我们的生活方式，这是一件有意义的事情。”
锡兰德 9 岁时就开始关注有关原住民妇女受暴防治计划下的儿童问题。他回忆道：“成长的过程中，我会参加计划的守夜活动，唱歌并祷告。但问题的关键是：‘这些儿童去了哪里，之后发生了什么？’作为一个年轻人，我一直在寻找同样的其他年轻人。”
锡兰德的姑姑布里奇特（Bridget）是一个非营利组织的联合创始人，该组织旨在为那些被谋杀者的亲人提供帮助。因此，锡兰德看到其他运动员通过体育运动来提高人们的认识，便萌生了一个想法。锡兰德回忆道：“我对妈妈说要跑遍加拿大。妈妈马上就回说：‘哇！冷静点，加拿大实在太大了。’所以我就想，那好吧，那我们就先骑行安大略，一步一步来。于是我问了我的姑姑布里奇特：‘我能不能以你们组织的名义开展跑步活动？’”
多年来，越来越多的朋友和家人加入了这个行列。现在，锡兰德正在计划他的第一次全国公益之行。他说：“这必定是一项艰巨的任务，但在人们的支持和关爱下，我们一定会努力完成。”他目前正在研究路线和气候，计划于 2021 年夏天从温哥华跑到渥太华。他们要跋涉落基山脉，穿过广袤的西部草原，进入裸露着前寒武纪岩石的大片地区——加拿大地盾，这注定是一段艰辛的旅程。
锡兰德在梅尔布兰保护区的林中漫步，思考自己的精神和文化之旅。
保持体能和良好的饮食习惯是锡兰德日常生活中重要的部分。为了备战一系列的马拉松活动，他交替进行着跑步和自行车的训练。他说：“我们每天向着目标前进，确保健康饮食，尽我们所能做好准备。”他经常和朋友一起训练，欢迎任何人加入他的年度跑步活动中，无论他们能否跑完全程。
他很感恩父母很早就向他灌输了强烈的民族认同感和文化观。他的母亲伊莱恩（Elaine）是来自萨斯喀彻温省北部的克里族，父亲文斯（Vince）是来自安大略省南部的波塔瓦托米族。
就像跑步一样，锡兰德与民族文化的联结源于他对自然的敬畏。
锡兰德用手鼓演奏歌曲，表达对里多河的颂赞和敬意。他说：“当我唱歌，或者打起鼓的时候，我可以感受到那内在的精神力量，像是我就融入在其中，如同在家一样自在。”
锡兰德积极参加帕瓦仪式和许多原住民族常见的文化庆典，并在其中欢快地起舞。舞者们穿戴五彩缤纷的民族服饰，随着融合传统及现代的音乐起舞。他从小就在安大略和魁北克的帕瓦仪式上跳舞。事实上，他和父母经常去“帕瓦仪式之路”，这是原住民全年都会参加的周末文化活动。
锡兰德说：“就个人而言，我对所继承的文化感到非常自豪。我想继续弘扬民族文化，好好传承下去，在未来教给子孙。”
锡兰德的父亲文斯在位于渥太华的家中后院为他编辫子。他解释道：“对我来说，束起长辫并自豪地展示给我们社群的其他少年和男人看，是树立榜样的一件重要事情。有助于提升人们对我们的认识，我希望能激励其他人也这样做。”
目前锡兰德已经有了一批忠实粉丝，他们会分享他的故事，宣扬他的理念、社群和他所关心的公益项目。他在社交媒体上向着 45 万名的粉丝介绍原住民的文化和历史。他说：“我有一段视频，是我在介绍男孩留辫子的重要性和意义，点击量近 500 万。”在许多原住民文化中，传统上少年和成人男子都会留长发，而目前要求恢复留长发的呼声也日益高涨。
锡兰德还有一些视频向人们展示他穿着帕瓦仪式民族服饰的样子，他说道：“我很高兴、很感恩能够为人们跳舞，展示我的民族服饰，向人们证明，经历了过去发生在我们身上的种种，我们依然强大而坚韧。”
“我在母胎里就已经在唱歌跳舞了。”锡兰德身穿民族服饰傲然而立。
他最喜欢的一套圈舞服饰，是由他的一位阿姨帮忙设计的。利用从帕瓦市集买来的一种闪闪发光、色彩鲜艳的料子，再搭配他从网上买的发光 LED 圆环，充满着鲜明的对比。锡兰德解释道：“据我所知，圈舞来自亚利桑那州的霍皮族，是一种叙事舞蹈。把这些圆环交织在一起，你会创造出不同的自然景象和丰富的生物形象。”
锡兰德家里摆满了鼓和摇壶等传统物品，以及香草和鼠尾草等药用植物。他说这些珍贵的物品和家里的能量让他感到精神专注，这对正在上高三的他尤为重要。
文字：Waubgeshig Rice
摄影：Karen Joyner
发布时间：2020 年 9 月