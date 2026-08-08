可能在朋友圈的你，迈着如羚羊般流畅的步伐，奔跑在树林中蜿蜒的小径上，秀发随风飘扬，而身体在空中优雅跃动。但现实是，你就如同老友记中的菲比·布菲（Phoebe Buffay）一样，跑起来的姿势非比寻常，令瑞秋（Rachel）感到尴尬。

这没什么好尴尬的，你该怎么跑就怎么跑，过度关注姿势反而会打乱跑步节奏。耐克全球跑步总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett）说道：“步伐不干脆、头部摇晃，或者身体轻微后倾、膝盖没有抬起，这些都会造成你的姿势不标准。”不是说不用注意，但纠正跑步姿势可能会助你成为一名更出色的跑者。

不知道从哪开始？那就来看看班尼特教练和其他跑步专家有什么建议吧。