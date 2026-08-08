缔造你的出色跑姿
训练
如果想要提升跑步体验，降低肌肉损伤，那么改善你的自然迈步姿势至关重要。如何改善跑步姿势，成就出色表现呢？让我们一步步跟你说。
可能在朋友圈的你，迈着如羚羊般流畅的步伐，奔跑在树林中蜿蜒的小径上，秀发随风飘扬，而身体在空中优雅跃动。但现实是，你就如同老友记中的菲比·布菲（Phoebe Buffay）一样，跑起来的姿势非比寻常，令瑞秋（Rachel）感到尴尬。
这没什么好尴尬的，你该怎么跑就怎么跑，过度关注姿势反而会打乱跑步节奏。耐克全球跑步总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett）说道：“步伐不干脆、头部摇晃，或者身体轻微后倾、膝盖没有抬起，这些都会造成你的姿势不标准。”不是说不用注意，但纠正跑步姿势可能会助你成为一名更出色的跑者。
不知道从哪开始？那就来看看班尼特教练和其他跑步专家有什么建议吧。
1. 提高步频
正确的脚步落地是做出标准跑步姿势最重要的因素之一。来自洛杉矶的 Nike Run Club 教练蓝·苯达姆（Blue Benadum）说：“你要确保脚在你的下方落地，而不是在你的前方。我们把脚在前方落地这种错误姿势称为步伐过大。”
执业理疗师德里克·塞缪尔（Derek Samuel）说道：“这是业余跑者经常会犯的错。反观专业运动员们，他们在跑步时足部落地于重心正下方，腿部垂直于地面。”这种姿势让专业运动员和任何跑者都能够更快速、高效地跑步。
为了实现最佳运动效果且避免步伐过大，德里克·塞缪尔建议跑者提高每分钟的迈步次数。他提道：“你觉得这听起来更加费力，但其实你并不需要更多体能来提高步频。”事实上，你将用更少的能量，来跑得更顺畅。这是因为当你步伐过大时，落在前方的脚就像刹车一样，会抵消你的能量。塞缪尔解释道：“地面会对小腿施加一个向上的力，这实际上会减慢你的速度。这是一个大问题，因为它会造成运动伤害。”简单来说，避免步伐过大。
2. 再次确认姿势是否正确
在尝试用更高步频跑步之前，你可以先进行一些练习。若想轻松地练习，蓝·苯达姆教练建议你进行原地跑。他说：“这会让你对标准跑步姿势形成一种感受，使跑步时脚落于身体下方，而不是前方。”
另一个非常有用的建议是，让下巴始终位于胸部前方。班尼特教练解释道：“这是一个简单的参照，通常可以帮助跑者将足部落于正确的位置，让足部落在臀部下方，并使后跟不要过度用力，减轻下背部及腘绳肌的压力。”理疗师塞缪尔为跑者提供建议时，将其称为有控制地前倾，因为只有这样做，才能变习惯为自然。
如果你想知道自己是否步幅过大，塞缪尔建议从侧面拍摄自己在跑步时的视频。他解释道：“这非常直观，当我向跑者展示视频时，他们就会立刻明白，因为他们能够清楚地看到自己的脚没有垂直落地的原因。”
3. 调整爬坡跑
短而快的步伐可以帮助你在上坡时保持高效。班尼特教练说：“我告诉跑者，他们应该用轻快的步伐跳上山坡。”上坡时保持放松、身体前倾，摆动双臂产生动能，并尝试控制自己的呼吸。下坡时，则疾速前进，拥抱速度。旧金山耐克跑步俱乐部杰森·雷辛（Jason Rexing）教练说：“下坡时着重放松上半身，保持手臂放松，腰背挺直，并且用前脚掌中部落地。”
4. 保持放松
跑步时，偶尔检查一下自己从头到脚的姿势，看看自己是否过于紧张。有没有耸肩、握拳或是龇牙咧嘴？要缓解肌肉紧张，你可以深吸一口气，再慢慢地呼出来，或者晃动手臂、摇摇头。班尼特教练补充道：“跑步时你越放松，精力就会越充沛。”
5. 高效的摆臂方式
尽管每个运动员的摆臂方式不尽相同，但是你可以用正确的方法让自己的摆臂尽可能高效。向正后方推动肘部，双手保持放松，班尼特教练指出，你需要确保躯干挺直，不要把手臂交错摆动至身体前方，不然你的髋部将跟随手臂横向摆动，白白浪费能量。
6. 为自己做好迈向成功的准备
俄亥俄大学运动伤害预防专家伊恩·克莱因（Ian Klein）说道：“要保持正确跑步姿势，进行力量训练和灵活性训练至关重要。”这不无道理，因为当身体强健有力、保持放松时，你就能发挥出色的表现；而身体越是虚弱无力、肌肉紧张，你就越容易疲惫，越有可能因为错误的肌肉开始发力，做出不标准的姿势而受伤。
伊恩·克莱因解释道：“对于膝盖来说尤其如此，大约 50% 的跑步运动伤害都是膝关节损伤。如果把你的膝盖想象成‘桥梁’最中间的部分，足部和臀部是‘桥梁’的两端。那么膝盖就位于最薄弱的区域，两端的任何问题都会影响到它。”如果你的姿势不正确，比如足部内翻或步幅过大，膝盖就会首当其冲地受到损伤。
亚特兰大强跑教练公司老板兼力量体能教练珍妮特·汉密尔顿（Janet Hamilton）说道：“应加强膝盖上方臀大肌和下方足部肌肉群的锻炼，这能够有效缓解跑步带来的冲击力，同时防止疲劳，帮助保持标准跑步姿势。”她指出，毕竟如果你能够一次次举起很重的哑铃，那么只带着自身重量跑几公里也不会很困难。
此外，进行全身力量训练，有助于帮助你为跑步所需的平衡做好准备。珍妮特·汉密尔顿说：“每次单脚着地时，都必须保持全身平衡，躯干挺直，并且不向任何一侧倾斜或弯曲。”
若要为跑步进行力量训练，伤害预防专家克莱因说道：“你需要模拟跑步时的感受来对肌肉施压。”专注于单腿训练，比如弓箭步、踏步和单腿提举。
为了保持灵活性，每周至少要固定运动几次。在运动前后，你可以利用泡沫轴或瑜伽垫进行放松，也可以做一些伸展运动，亦或是专门用一节课进行灵活性训练。
7. 不用马上全部做到
没错，信息量很大，但你不必立即将每一条建议付诸行动。在跑步或中间休息时，试着记住哪怕其中一条建议，那么你就可以循序渐进地改善跑步姿势。你也可以在此列表中添加更多建议。久而久之，你不仅会成为更强健的跑者，更不会像菲比那样在朋友面前出丑。
文字：Ashley Mateo
插画：Yué Wu