Amy Bender 是加拿大卡尔加里大学人体运动学学科的助理教授，她说：“小睡蕴藏着巨大的益处，可以帮助运动员们轻松提升运动表现。”



适当的小睡能带来诸多益处，比如可激活副交感神经系统，让你的身体重新回归内部平衡状态。 Bender 助理教授表示，它能降低心率、血压，还能放松肌肉，同时有助于蓄积能量。当所有这些生理变化出现时，你的身体压力才能有所降低，从而达到恢复效果。不妨将小睡比作系统重启：当系统彻底断电和关机后，再次重启时，系统的响应速度可有效提升。



医学博士 Cheri Mah 是美国加州大学旧金山分校人体机能中心医师科学家，她专门研究精英运动员的睡眠与体能表现：“即使是短暂的小睡也有助于提高敏捷性和反应能力。”研究表明，小睡还能降低训练期间的自觉用力系数，亦即 RPE 或训练强度的主观感受，并提升当天的耐力。这两种好处，可能会让你在 HIIT 训练中表现更出色，或攻克更长的跑步里程。



量身定做午睡计划能够为你带来意想不到的惊喜。下列方法能够助你充分发挥午睡的作用。