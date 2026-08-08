学习快速入睡
训练
如果你没有快速入睡的天赋，那么你要知道这其实是一项可以习得的技能。许多精英运动员正是刻意训练过，才具备了这项技能。如何像他们一样自如掌控睡眠？在此解锁秘诀。
“好吧……睡觉！”如果你曾嫉妒朋友、兄弟姐妹或邻座乘客，拥有在几秒钟内就可以入睡的神奇技能，那么现在是时候放下你心头的怨念了。大声庆祝吧，因为最新研究表明你可以像他们一样了！
研究人员针对普通运动员、非运动员和精英运动员，这三组研究对象进行睡眠调查。前一晚睡眠时长相同的条件之下，相较于普通运动员和非运动员，精英运动员在午后小憩时能够更快入睡，尽管精英们的困意并不是特别明显。作为这项研究的共同发起人，英国体育学院资深生理学家、首席睡眠科学家卢克·古普塔（Luke Gupta）博士认为：“这表明精英运动员具备自如掌控睡眠的能力。”关于睡眠能力，他提出的一项理论就是，精英运动员自如掌控睡眠的能力是经过刻意训练得来的。
影响睡眠能力的因素
拉夫堡大学运动、锻炼和健康科学学院心理学讲师卢利亚娜·哈特斯库（luliana Hartescu）博士表示，你的入睡能力可能部分来自于遗传，还有一部分受环境影响。你醒着的时间越长，你的身体还有大脑就越想昏睡过去。而且这种能力也是可以培养的。卢利亚娜·哈特斯库指出：“从婴儿期开始，我们就学会了如何以及何时入睡。”就像刷牙、关灯、采用你喜欢的睡姿等行为，都是会让你进入无意识状态的潜意识。
然而哈特斯库表示，你在成长过程中养成某些习惯，可以使你成为一个优秀的睡眠者，在任何地方都能睡着，连在汽车座位上也能进入梦乡；或者变成一个糟糕的睡眠者，经常在自己的床上辗转难眠。
如何让自己更容易入睡
需要明说的是，并非所有精英运动员都有良好的睡眠。卢克·古普塔博士在 2017 年与人合著的一篇文章中指出，许多精英运动员都有不少睡眠问题，尤其是在比赛期间，因为他们对自己的表现充满期待，并且在比赛之后很难放松下来。他们也可能因为旅行、紧凑的日程安排、高强度或高密度的训练而导致睡眠质量下降。同样，你可能在大多数夜晚都能睡得很安稳，但当你面临一项重要的考试或会议；住在酒店的房间里；或睡前吃了糖，都有可能会导致难以入睡。
在古普塔博士的最新研究中，认为优秀睡眠者的不同之处在于，他们通过练习和坚持获得了这项技能。他们的睡眠能力很可能来自某些刻意养成的习惯，而这些习惯任何人都可以掌握，比如：
1. 等待合适的时机
经历了连续几个辗转难眠的夜晚后，为了能睡多一点而早早上床，实际不会产生多大作用。古普塔博士表示，你可能会陷入“为什么我睡不着？”的不良循环，如果你稍微晚睡一会儿，你的身体自然就会显现出需要休息的信号。简言之，疲劳和困倦是两个概念，在你上床之前，你要等困意来袭。如果你不确定是否有困意？你的身体会用眼皮沉重和不停打哈欠来提示你。
2. 停止活跃的思维
因思虑过多激起的亢奋状态，阻止你快速入睡。古普塔博士建议在你上床睡觉前，或当你即将睡着却突然感到焦虑时，试着缓解焦虑或写下这些让你焦虑的事情。这样一来，你就可以把焦虑放在一边，少想一件事，或者少想一堆你想做的事。
3. 外住时带上熟悉的物品
即便只是去你父母家住的旅行，都可能会影响你的睡眠，因为你处在一个陌生的环境中，这种现象被研究人员称为“第一晚效应”。但你的身体最终会适应这种变化。古普塔博士表示，为了帮助你从一开始就能获得良好睡眠，你可以带上自己的枕套或你卧室里的某些私人物品，比如某真实的张照片，看手机里的照片没效果。古普塔博士指出，在固定场域安顿下来，而不是成天在外奔波，也可以帮助你“拥有自我空间”，这样你会感觉更舒适，更快速入睡。
4. 躺下放松
古普塔博士表示，睡眠不像传统的训练或营养膳食的摄取，你越是主动强迫自己入睡，你就越不可能安然入睡。相反，反复告诫自己保持清醒，或盯着天花板上某个固定的点，实际上可以帮助你入睡。这种所谓的“矛盾意图”可以用睡眠是一种被动行为来解释。如果你不尝试去做，反而更有可能让它发生。
这些建议可以帮助你改善睡眠，但不可能在一夜之间就实现。古普塔博士建议持续练习几个星期，那样才会有显著变化。说不定你会因此成为朋友和家人羡慕的对象呢。