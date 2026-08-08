1. 等待合适的时机

经历了连续几个辗转难眠的夜晚后，为了能睡多一点而早早上床，实际不会产生多大作用。古普塔博士表示，你可能会陷入“为什么我睡不着？”的不良循环，如果你稍微晚睡一会儿，你的身体自然就会显现出需要休息的信号。简言之，疲劳和困倦是两个概念，在你上床之前，你要等困意来袭。如果你不确定是否有困意？你的身体会用眼皮沉重和不停打哈欠来提示你。



2. 停止活跃的思维

因思虑过多激起的亢奋状态，阻止你快速入睡。古普塔博士建议在你上床睡觉前，或当你即将睡着却突然感到焦虑时，试着缓解焦虑或写下这些让你焦虑的事情。这样一来，你就可以把焦虑放在一边，少想一件事，或者少想一堆你想做的事。



3. 外住时带上熟悉的物品

即便只是去你父母家住的旅行，都可能会影响你的睡眠，因为你处在一个陌生的环境中，这种现象被研究人员称为“第一晚效应”。但你的身体最终会适应这种变化。古普塔博士表示，为了帮助你从一开始就能获得良好睡眠，你可以带上自己的枕套或你卧室里的某些私人物品，比如某真实的张照片，看手机里的照片没效果。古普塔博士指出，在固定场域安顿下来，而不是成天在外奔波，也可以帮助你“拥有自我空间”，这样你会感觉更舒适，更快速入睡。



4. 躺下放松

古普塔博士表示，睡眠不像传统的训练或营养膳食的摄取，你越是主动强迫自己入睡，你就越不可能安然入睡。相反，反复告诫自己保持清醒，或盯着天花板上某个固定的点，实际上可以帮助你入睡。这种所谓的“矛盾意图”可以用睡眠是一种被动行为来解释。如果你不尝试去做，反而更有可能让它发生。

这些建议可以帮助你改善睡眠，但不可能在一夜之间就实现。古普塔博士建议持续练习几个星期，那样才会有显著变化。说不定你会因此成为朋友和家人羡慕的对象呢。