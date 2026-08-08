一个问题，帮你改变饮食习惯
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花一些时间审视日常饮食和动机，能立竿见影地帮你改进饮食习惯。
你今天为什么吃东西？
这样问好像有点怪，因为答案似乎显而易见：呃，因为我肚子会饿。
但真相确实如此吗？回想最近几天，你每次吃零食或正餐的时候，是真的感到饿了吗？即使不是也别紧张，并非你一个人这样。
你大部分的日常饮食是无意识的。午餐时间到，吃点吧；小伙伴带来了零食，吃点吧。你之所以开吃是因为现在到饭点了，或是诸如会议糟糕、和对象吵架、刷着邮件和社交媒体，而我们甚至都没有意识到自己正在吃东西。
这种无意识的进食状态，令人不得不发问：“为什么我在吃东西？”，在营养专家 Brian St. Pierre 和 Krista Scott-Dixon 看来，这个问题是健康饮食策略的关键症结所在。两位专家都在精准营养中心工作，为精英运动员和日常运动爱好者提供培训和咨询服务。他们都提倡如此实践，从问题出发去打破不良饮食习惯，帮助人们做出理想的营养选择。
探究这个“为什么”，才能揭开不良饮食元凶的面纱——情绪化饮食。营养专家 St. Pierre 指出，你要关注自己吃东西的动机，因为压力过大，百无聊赖，还是试图让美食来抚平情绪？他提及客户们的例子，当他们周五晚上独自在家时，竟然一口气吃完了整个比萨，再喝了 4 杯酒。“我无意评判他人，但这背后显然另有其因。”他说，“如果你不去问‘为什么’，而是仅仅知道自己该吃什么，并不能从根本上解决问题。”
当你考虑为什么要进食时，你可能会得到这样的答案：因为我有压力；我赶时间；我累了；我饥肠辘辘！而你的目标是需要循序渐进地去改善这些情况。营养专家 Scott-Dixon 建议，要重视每一次饮食，为养成长期健康饮食习惯不懈努力。她给出了自己的独家小窍门：在用餐过程中间，深吸一口气。“这个简单的动作给了我自控力。”她说，“提醒自己不要狼吞虎咽或是不自觉地往嘴里塞东西——我的饮食我做主。”
这就是精准营养中心团队所说的“暂停的技巧”。短短五秒钟就可以打开你大脑里的开关，让你觉察身体的饥饿感，及时管住嘴，不至于吃得过饱。“暂停”一词是关键。“这不是在喊结束。”营养专家 Scott-Dixon 说，“如果你想吃，可以随时继续。但为了摸清自己是否真的想吃，那请暂停一下。”
如果这听起来非常简单，那不如试试看吧。坐到餐桌前好好吃饭，不要看电视、打电话、或看报纸。咬一口，放下叉子，停一停：想一想你为什么在吃东西。“这很具挑战性！”营养专家 Scott-Dixon 表示，“但也彻底改变了人们的饮食体验。”
营养专家 St. Pierre 指出，精英运动员也在采用类似的专注招数。你会看到棒球运动员走出击球区，深吸一口气，让自己全神贯注。你也会看到足球运动员在罚点球之前深深吸气。“运动员总是会下意识地这么做，放慢自己的速度，避免忙中出错或是不自觉失误。”他说，“他们不会花上 10 分钟去冥想，只须简单的一次吸气，呼气，然后调整。”这一招也可以用在你的饮食上。
营养专家 Scott-Dixon 表示，即使在你觉得事情已经搞砸的时候，也可以停一下。比如说，你正压力大到狂吃薯条，但请记住停下来并做个深呼吸。然后你会意识到，你根本不饿，也完全不想吃这东西。“不要觉得这是灾难性时刻。”营养专家 Scott-Dixon 说，“相反，你该这么想，‘不错！我逮住自己了。’赶紧庆祝这一刻，并且记住这种觉醒，为下一次因压力而暴食时拯救自己做好准备。”
刻意选择是行之有效的，尤其是在食欲来袭的时候。 营养专家 Scott-Dixon 进一步探索，自我提问：“‘在我看来，这份食物对我有什么用？我吃完之后会有什么感觉？’或者，吃完它有利于改善我的情绪吗，是否能缓解我的压力、沮丧和愤怒。”她补充说，这些问题特别有用，因为人们一般都能立刻明白：他们在周五晚上一口气吃完整个披萨，是因为他们需要放松、休息或是分散注意力。
而这个提问法真正奏效的点在于：当你在内心问自己“为什么”的时候，无意识的进食状态就中断了，你便能够去意识到自己为什么吃东西。如果你仍然决定再来杯甜点或饮料呢？“那么，至少你现在是刻意做出了选择，”营养专家 St. Pierre 表示，“而且，通常来说，当你刻意去思考自己的饮食状况时，就能避免掉入暴饮暴食的陷阱中。”
开始养成良好习惯吧：为了避免无意识进食，建议大家在每次用餐过程中暂停五秒钟，并且将这个新行为和你已有的习惯结合起来，比如喝水。因此，当你喝水时，请记得停一停。每当你做到这一点的时候，一定要好好表扬自己，这有助于你逐步养成好习惯。