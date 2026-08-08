这就是精准营养中心团队所说的“暂停的技巧”。短短五秒钟就可以打开你大脑里的开关，让你觉察身体的饥饿感，及时管住嘴，不至于吃得过饱。“暂停”一词是关键。“这不是在喊结束。”营养专家 Scott-Dixon 说，“如果你想吃，可以随时继续。但为了摸清自己是否真的想吃，那请暂停一下。”



如果这听起来非常简单，那不如试试看吧。坐到餐桌前好好吃饭，不要看电视、打电话、或看报纸。咬一口，放下叉子，停一停：想一想你为什么在吃东西。“这很具挑战性！”营养专家 Scott-Dixon 表示，“但也彻底改变了人们的饮食体验。”



营养专家 St. Pierre 指出，精英运动员也在采用类似的专注招数。你会看到棒球运动员走出击球区，深吸一口气，让自己全神贯注。你也会看到足球运动员在罚点球之前深深吸气。“运动员总是会下意识地这么做，放慢自己的速度，避免忙中出错或是不自觉失误。”他说，“他们不会花上 10 分钟去冥想，只须简单的一次吸气，呼气，然后调整。”这一招也可以用在你的饮食上。



营养专家 Scott-Dixon 表示，即使在你觉得事情已经搞砸的时候，也可以停一下。比如说，你正压力大到狂吃薯条，但请记住停下来并做个深呼吸。然后你会意识到，你根本不饿，也完全不想吃这东西。“不要觉得这是灾难性时刻。”营养专家 Scott-Dixon 说，“相反，你该这么想，‘不错！我逮住自己了。’赶紧庆祝这一刻，并且记住这种觉醒，为下一次因压力而暴食时拯救自己做好准备。”