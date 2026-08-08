如果你曾在长跑时忘了带上耳机，相信你再也不想犯同样的错误了。当耳边回响着咚咚咚的脚步声时，你会意识到音乐的作用，可以让你的跑步之旅变得不再枯燥乏味。音乐将让你更有活力、为你提升跑步速度与耐力，创造积极的运动体验。

这些好处并不是凭空而来，这背后是有科学依据的。比如，《自然神经科学》杂志的一项研究表明，听音乐可以提高大脑的多巴胺水平，而这种化学物质可以改善情绪。其他研究也表明，音乐可以帮助缓解压力。我们有足够的理由相信，当你在犹豫是否要走出家门跑步时，适时按下播放键有助于激发你的动力。

其他研究还发现，除了愉悦心情之外，在跑步过程中听音乐还可以加强大脑向肌肉发出的信号，传递激活指令。佛罗里达国际大学的生理及心理学博士马塞洛·比利亚西（Marcelo Bigliassi）表示，它还可以帮助保护大脑免受疲劳影响。

刊登在《体育科学杂志》的一项研究表明，在短距离间歇跑期间，听音乐的跑者能更加享受训练。这也间接印证了其他研究的发现，高亢欢快的歌曲可以让你备受鼓舞，明显使你跑得更远，并让你在运动之后保持轻松状态。

耐克全球跑步总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett）表示，如果能让艰苦的训练感觉更轻松，何乐而不为？音乐的加入使得具有挑战性的事情变得不那么枯燥，不那么艰难，令人享受其中。

下面就来具体了解一下如何创建你的理想跑步歌单，为自己赋能，畅快地奔跑。