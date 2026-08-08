那么，这是否意味着这些被试者的体验并不真实呢？肖娜·哈尔森博士完全否定了此观点。这种感觉本身可能存在于脑海中，但它带来的影响是绝对真实的。

劳伦·阿特拉斯（Lauren Atlas）博士是美国国家补充与综合健康中心的研究人员，主攻情感神经科学和疼痛研究。她表示：“安慰剂效应通常与期望有关，这是由大脑中前额皮层负责管理，这个区域可以与其他区域连接，导致化学物质的释放，影响身体的反应，例如快乐荷尔蒙的内啡肽。”劳伦·阿特拉斯博士还指出，安慰剂种类繁多，有些会作用于阿片系统，可阻止疼痛信号向大脑传递，有些则能够调节情绪，让你倍感放松。

安慰剂效应在运动恢复研究中出现得如此频繁，还有另外一个原因。哈尔森博士说：“在体育赛事中，成败的关键可能就在毫厘之间。大多数严谨的运动员，为了提升优势会尝尽各种办法，尤其是像穿压力袜这样简单的方法。”

仪式感可能会促使安慰剂效应增强。哈尔森博士补充道：“大多数恢复方法都是感官上的体验。”所以你认为在冰浴时身体冷到战栗，或在肌肉上擦降温凝胶对恢复体能有很好的效果，那么这种信念以及它所激发的信心将会助你随后发挥出色表现。“你对其功效的期待越高，就越有可能如你所愿。”哈尔森博士说。