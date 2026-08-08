「安慰剂」的神奇力量
训练
当大脑觉得某种恢复方法有效时，这个方法是否有科学依据，可能对于肌肉、跟腱和组织的训练恢复来说并不重要。
如果同伴煮了一壶咖啡，你喝了半杯才知道这是脱因咖啡，但你仍感到精力充沛，能够全神贯注，那么你还会继续喝吗？答案不重要，因为这种不摄入咖啡因却能提神的安慰剂效应，更值得探讨。
专攻运动恢复研究的澳大利亚天主教大学副教授肖娜·哈尔森（Shona Halson）博士表示：“安慰剂效应是指，患者能获得疗效是因为其相信治疗有效，而非治疗本身的特性发挥了作用。”也就是说，即使毫无依据，也要相信你所做的尝试会得到有效的结果。
许多运动员在尝试新奇的恢复方法时，可能就利用了安慰剂效应，不管他们自己是否意识到了这一点。尽管许多方法颇受欢迎，比如筋膜枪、和冷冻疗法，但它们的疗效可能来自于生理效益和心理体验的共同作用，有时后者还多于前者。
举个例子，压力袜作为一种可减轻运动后肿胀和疼痛的方式而被大肆宣传。然而，最近《开放获取运动医学期刊》上的一篇针对于今年发表的科学文献的系统综述表明，穿着压力袜的被试者感受到的肌肉酸痛感较轻，但这对治疗肌肉损伤或炎症并无效果。另一篇刊登于《国际运动生理学与运动表现期刊》的研究则发现，如果运动员相信压力袜的功效，恢复效果便会进一步增强。
再以充气加压装置为例，这种设备看起来就像是为手臂和双腿打上了软石膏。研究人员在《国际体育运动科学学术期刊》中指出，与持续穿着传统压力袜的被试者相比，穿戴充气加压装置的被试者恢复得更迅速且延迟性肌肉酸痛感更轻微，这可能也要归功于安慰剂效应。也有可能是因为充气加压装置的高科技外观更有说服力，我们无从得知。
其他恢复方式也有类似的发现，比如冰浴和按摩。一些研究表明，对于大多数被试者，如果他们相信某种疗法有效，则效果会更佳，这再次证明了大脑的强大作用。
安慰剂效应背后的心理学
那么，这是否意味着这些被试者的体验并不真实呢？肖娜·哈尔森博士完全否定了此观点。这种感觉本身可能存在于脑海中，但它带来的影响是绝对真实的。
劳伦·阿特拉斯（Lauren Atlas）博士是美国国家补充与综合健康中心的研究人员，主攻情感神经科学和疼痛研究。她表示：“安慰剂效应通常与期望有关，这是由大脑中前额皮层负责管理，这个区域可以与其他区域连接，导致化学物质的释放，影响身体的反应，例如快乐荷尔蒙的内啡肽。”劳伦·阿特拉斯博士还指出，安慰剂种类繁多，有些会作用于阿片系统，可阻止疼痛信号向大脑传递，有些则能够调节情绪，让你倍感放松。
安慰剂效应在运动恢复研究中出现得如此频繁，还有另外一个原因。哈尔森博士说：“在体育赛事中，成败的关键可能就在毫厘之间。大多数严谨的运动员，为了提升优势会尝尽各种办法，尤其是像穿压力袜这样简单的方法。”
仪式感可能会促使安慰剂效应增强。哈尔森博士补充道：“大多数恢复方法都是感官上的体验。”所以你认为在冰浴时身体冷到战栗，或在肌肉上擦降温凝胶对恢复体能有很好的效果，那么这种信念以及它所激发的信心将会助你随后发挥出色表现。“你对其功效的期待越高，就越有可能如你所愿。”哈尔森博士说。
如何利用安慰剂效应发挥你的优势
想要寻找新的恢复方法？阿特拉斯博士表示，如果你带着消极预期，可能就会获得不好的体验，专家称其为“反安慰剂效应”。你能做的就是怀着最佳心态，保持心胸开阔，并且确保自己是出于恰当的理由而使用这些恢复工具或方法，无论是使用筋膜枪还是电疗法，目的是优化你的恢复效果，而不是治愈更严重的身体问题。哈尔森博士建议：“如果发现自己有潜在疾病或创伤，应该向专家咨询。”
社交媒体或网络上的相关疗法引起了你的强烈兴趣？哈尔森博士建议可以和其他人交流，比如活泼健谈的朋友，或是对各种恢复方法经验颇丰的理疗师，听听他们的想法。倘若其他人对某种恢复方法津津乐道，那么你也会更加坚信其功效。
无需思考太过深奥的问题，如果你相信安慰剂效应本身是真实有效的，就更有可能体验到它的益处。没错，这就是安慰剂效应带来的安慰剂效应，多酷啊！