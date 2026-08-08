01. 合理安排一周的训练计划

以下是法尔松向我们推荐的通用训练计划：



· 周一：全力以赴

· 周二：继续努力

· 周三：复元日*

· 周四：重回正轨

· 周五：本周最后一次全力训练

· 周六：复元日*

· 周日：与朋友或家人一起外出散步、骑自行车或进行一些趣味活动。法尔松说：“你可以在这一天尽情释放活力，随时随地践行健康的生活方式。”如此一来，你在下周一就会再次元气满满。

*如果高强度训练日让你肌肉酸痛，你可以在复元日做一些相同训练的低强度版本，这样你就会更快恢复元气。《公共科学图书馆·综合》期刊发表的一项研究表明，相比于针对其他肌肉进行训练或者根本不训练，这种方式能够缓解肌肉疲劳，同时让你更快恢复。



02. 根据身体数据调整训练强度



复元日的训练强度应该足够低，这样身体才能得到恢复，但你也不能压根不训练。但如何找到这个平衡点？不妨尝试一下这个简单的方法。如果你佩戴了心率监测器或智能手表，确保你的心率处于轻微加快或加快的区间内，通常是你最大心率的 50% 至 60%。法尔松指出，如果你没有心率监测器，则可以将训练强度分为 1 到 10 级，1 级代表躺在沙发上什么都不做，10 级则代表让你筋疲力尽、累瘫在地板上的强度，而你只需保持轻松的 4 或 5 级强度即可。



在整个训练过程中，务必根据你的需要，灵活调整运动强度。米森博士指出：“前 10 到 15 分钟的训练会让你知道身体需要什么。”时刻留心酸痛、疼痛或呼吸急促等身体信号，因为这意味着你需要降低强度；同时，还要注意思想上的危险信号，比如你总是喃喃自语：“这训练真没劲”。你觉得训练没什么效果，那么不妨再加点强度。



03. 转换心境



法尔松认为，要真正轻松地做恢复训练，你需要转换心境，营造一种不同于高强度训练日的氛围。你可以从歌单入手，法尔松表示：“比如每分钟 100 拍左右的歌曲，这种音乐是让你放慢节奏的好方法，因为你的配速会与你听的音乐保持一致。”

也可以从着装入手。研究显示，你的着装会让大脑接收到相应的信号，进而影响感受和行为。例如，《社会心理和人格科学》发表的一组五项研究显示，身穿正装会让人们感到强势和自信。试着把跑步背心换成舒适的T恤，或是把高强度间歇训练鞋换成舒适柔软的休闲鞋，告诉自己的大脑“慢慢来”。法尔松补充说：“如果你没有在跑步，最好可以赤足行走，这样你就会专注于身体平衡和直觉感受。”

米森博士表示，你还可以考虑在安静怡人的环境中完成复元日的训练。相比于在跑道上奋力冲刺，在风景如画的林间小路上迈步更容易找到轻松舒缓的感受。

