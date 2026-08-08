狗狗用后腿走路的确令人捧腹大笑。然而，成年人类四肢着地爬行可就没那么可爱了，但令人惊讶的是，这么做却对身体有益处。

“四足式运动训练”又称“原始运动”，是指像动物和婴儿一样运动。这种运动延续很长的时间，伴随着人类进化的历程。这种训练方式不仅涉及爬行，还包括熊式平板支撑、螃蟹走路式、爬行式和蝎子攻击式等训练。对下犬式或蛙跳熟悉吗？这些动作也属于原始运动。注意到这些训练名称中都包含动物的名字了吗？这可不是巧合。

这些训练都要求四肢着地，很显然我们平时很少这么做。尽管这类训练动作看起来傻傻的，却能让你受益匪浅。其中的好处包括：