云端之上：香港的天台球场

萧·梅洛迪（Melody Siu）在求学时曾面临一个小难题，她对科学和艺术都非常热爱，却不知道该放弃哪一个，最终她同时选择了两者。在她谈到自己最后选择的职业时，她说道：“当你想象在未来的道路上要结合这科学艺术这两个学科时，你很自然地就会想到像建筑设计这样的专业。”

如今萧·梅洛迪作为香港 One Bite 工作室的高级建筑设计师，每天做的事情就是将艺术与科学融合。从宁静的茶馆，到繁华的酒店大堂，再到香港多个公屋的天台篮球场，任何类型的公共空间项目都可能会在某一天的时候，出现在她的办公桌上。



每个项目在设计上都有它的问题和需要注意的事情，所以在梅洛迪和她的团队第一次做篮球场改造时，算是边做边学。而现在，他们已经完成了四个这样的项目，也总结出了一些经验。以下是梅洛迪分享的几个运动场地设计要考虑的事情：

设计要耐用。 就公共空间而言，如果使用寿命太短，那么再好看也没什么意义。梅洛迪说道：“你必须为球场挑选合适的底色，这样才不容易被刮伤或留下痕迹。”





就公共空间而言，如果使用寿命太短，那么再好看也没什么意义。梅洛迪说道：“你必须为球场挑选合适的底色，这样才不容易被刮伤或留下痕迹。” 有效率地利用有限的空间。 篮球在香港非常受欢迎，球员们为了打一场即兴比赛，常常要等上一个小时。在原有场地上设计的球场越多，可以同时上场打球的人就越多。





篮球在香港非常受欢迎，球员们为了打一场即兴比赛，常常要等上一个小时。在原有场地上设计的球场越多，可以同时上场打球的人就越多。 与篮球社群合作。 为了充分利用空间，运动场必须按照正确的规范进行设计。梅洛迪和团队在接手这些项目时并不是篮球专家，所以他们找了具备这方面专业知识的人来与他们合作。





为了充分利用空间，运动场必须按照正确的规范进行设计。梅洛迪和团队在接手这些项目时并不是篮球专家，所以他们找了具备这方面专业知识的人来与他们合作。 根据现有条件进行设计。与从头开始设计相比，改造现有的结构是一个完全不同的挑战。用创造力解决问题，并在有限的条件下做到最好，这是改造项目中最重要的事情。



观看视频，了解设计师、运动员和篮球爱好者如何协力合作，让香港各地的公共球场重新焕发活力。你也可以在下方看看他们近期的项目，关注这些在香港启业、青衣、兆禧和明德等地的打球好去处。