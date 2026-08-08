云端之上：香港的天台球场
创新
富有创意的设计，能联结不同年龄的运动爱好者，为社团注入能量，助力实现运动的包容性。
“妙想深耕”是一片展示运动、健康领域创意点子从构思到纵深发展的版块。
萧·梅洛迪（Melody Siu）在求学时曾面临一个小难题，她对科学和艺术都非常热爱，却不知道该放弃哪一个，最终她同时选择了两者。在她谈到自己最后选择的职业时，她说道：“当你想象在未来的道路上要结合这科学艺术这两个学科时，你很自然地就会想到像建筑设计这样的专业。”
如今萧·梅洛迪作为香港 One Bite 工作室的高级建筑设计师，每天做的事情就是将艺术与科学融合。从宁静的茶馆，到繁华的酒店大堂，再到香港多个公屋的天台篮球场，任何类型的公共空间项目都可能会在某一天的时候，出现在她的办公桌上。
每个项目在设计上都有它的问题和需要注意的事情，所以在梅洛迪和她的团队第一次做篮球场改造时，算是边做边学。而现在，他们已经完成了四个这样的项目，也总结出了一些经验。以下是梅洛迪分享的几个运动场地设计要考虑的事情：
- 设计要耐用。就公共空间而言，如果使用寿命太短，那么再好看也没什么意义。梅洛迪说道：“你必须为球场挑选合适的底色，这样才不容易被刮伤或留下痕迹。”
- 有效率地利用有限的空间。篮球在香港非常受欢迎，球员们为了打一场即兴比赛，常常要等上一个小时。在原有场地上设计的球场越多，可以同时上场打球的人就越多。
- 与篮球社群合作。为了充分利用空间，运动场必须按照正确的规范进行设计。梅洛迪和团队在接手这些项目时并不是篮球专家，所以他们找了具备这方面专业知识的人来与他们合作。
- 根据现有条件进行设计。与从头开始设计相比，改造现有的结构是一个完全不同的挑战。用创造力解决问题，并在有限的条件下做到最好，这是改造项目中最重要的事情。
观看视频，了解设计师、运动员和篮球爱好者如何协力合作，让香港各地的公共球场重新焕发活力。你也可以在下方看看他们近期的项目，关注这些在香港启业、青衣、兆禧和明德等地的打球好去处。
启业球场：团队合作的力量
无论在场内还是场外，团队的合作都是致胜的关键。在启业球场的第一个改造项目让梅洛迪和她的 One Bite 团队，有机会能与香港篮球爱好者社群 SLAB 的设计师们一同合作。在合作与分工上，SLAB 团队负责内部主球场的设计工作，以香港夜景的霓虹灯为灵感，用图案和颜色设定了视觉基调；而 One Bite 则在户外运动场地沿用了这些视觉元素，并完成了旧有结构设施如球场顶棚的修复与管理工作，让篮球运动员们在雨季也能继续比赛。在最后，各团队之间的合作成果是一个兼具实用性和艺术性的作品，是个一加一大于二的成功典范。
青衣球场：本地的骄傲
谈到绝大多数公共运动场地使用的标准化颜色方案时，梅洛迪说：“在香港，球场通常都采用红配绿的经典配色，非常的普通和单调，而这就是为什么改造后五彩缤纷的青衣球场如此引人注目。”尽管只是一个简单的外观升级，但它希望能通过本土的特色语言来产生一些影响。球场场地的图案形状与青衣岛的地貌遥相呼应，而配色灵感源自当地著名的青衣鱼。球场周围公寓的住户都能透过窗户来看到球场的设计，梅洛迪说道：“我希望在居民看到球场的改造之后，能有一种认同感、归属感甚至自豪感。”
兆禧球场：建立联结
当 One Bite 团队第一次勘察现场时，他们发现这个两层式的球场不仅破旧，而且高低两层球场中间还隔着阻挡，缺乏整体感。在设计的一开始，团队首先进行了功能的改造，用一个像露天看台的休息区连接上下层球场，让使用者能自由来往。第二点则是把重点放在了打造老少皆宜的多用途空间上。兆禧球场位于公共房屋顶上，各个年龄的使用者都有，而他们的兴趣爱好也各不相同。为了充分利用空间，设计团队引入了步道、篮球场和可供攀爬的轮胎，甚至还设计了一个不限玩法的网格铺地，鼓励孩子们有创意地使用。为了确保球场的规格无误，符合常规比赛的要求，梅洛迪和她的团队还咨询了当地的香港游乐场协会，来获取场地规划的建议。
明德球场：女孩们有优先权
香港的篮球场非常热门，争取上场的时间对每个人来说都不是容易的事情，对女性球员来说就更是如此，她们在球场上并不怎么受欢迎，也很少被认真地重视。One Bite 团队与社区伙伴合作，希望能打造一个包容的空间，让不同性别的运动员都能在这里打球，给他们一个像家一般的感受。梅洛迪谈到她的团队在明德球场中应用的创意策略时说道：“主题是女性优先。我们希望为运动员，尤其是女性，创造一个安全的空间，让他们可以自由自在地享受运动。”这些想法都反映在了改造项目之中，球场渐变色的设计代表了多样身份认同群体的包容，而两个球场正中央醒目的 W 图案，是在向大家宣告，女性在这里拥有优先的权力。
准备好去打球了吗？在本文创作期间，由于疫情影响，公共球场都已经断断续续的关闭了。不过这里有一份香港的鸟瞰图，标注了这四个球场在香港的具体位置，一旦风险解除，你就可以动身去一探究竟了！
新消息！Nike 最近与当地组织合作，对香港的另一个社区球场进行了翻新。这个球场看起来就很好玩，而且还是采用通过 Nike Grind 计划回收的 20,000 双旧运动鞋打造而成的。阅读 Nike 新闻，进一步了解葵涌的石篱球场。
摄像：Azsa West
文字：Brinkley Fox
摄影：Victor Cheng