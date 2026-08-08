无碍畅跑：跑步义肢的革新
创新
Nike 设计师们从身障运动员自制的跑步装备中汲取灵感，致力于研发用于实用跑步的义肢，从而改变身障运动员的人生。
“妙想深耕”是一片展示运动、健康领域创意点子从构思到纵深发展的版块。
想象一下，一个世界级运动员在车库里用剪刀和胶水拼凑出自己的装备。
听起来很不可思议吧？但这就是残疾人铁人 3 项运动员莎拉·赖纳特森（Sarah Reinertsen）的亲身经历。她曾经把运动鞋的鞋底割下来，装到她的跑步义肢上，来勉强增加抓地力。
当 Nike 资深创意人和前田径教练托比·哈特菲尔德（Tobie Hatfield）第一次看到莎拉·赖纳特森的临时解决方案时，第一反应就是：“我们能做得更好！”Nike Sole 1.0 也由此诞生，它应用在厄苏尔生产的跑步义肢，是可以快速更换的抓地力系统。这个产品改变了世界各地身障运动员运动的方式，使他们能够在几秒钟内换下长久以来磨损的鞋底，再换上全新的鞋底。
尽管 1.0 版本是革命性的，但正如托比·哈特菲尔德在上方影片中所说，“没有一款产品是完美的”。毫无疑问，创新永无止境。9 年后，一批新生代运动员和创意人接过了前辈手中的接力棒，继续迈向革新之路。
观看影片，了解更多关于 Nike Sole 2.0 的起源故事。往下阅读，再看看该项目首席设计师乔治（George）的设计历程。
了解 Nike Sole 2.0 的首席设计师乔治。(1) 2012 年 Nike Sole 1.0 的照片。(2) 经过改进的 2.0 全新连接系统的早期原型在使用中。
第一阶段：装配问题
关键点：始于同理心和心中抱负
乔治曾参与过轻松穿脱的 Nike FlyEase 鞋款和医务工作者高度耐穿的 Nike Pulse运动鞋款等突破性功能设计，他对同理心设计并不陌生，同理心设计要求设计者在设计过程中能设身处地，以便更好地了解他人的需求。
要打造 Nike Sole 2.0，意味着要从跑步义肢使用者的角度出发。回想一下莎拉·赖纳特森之前的胶粘解决方案，几个月后，你的脚底粘着的就会是一个耐磨损的鞋底。也正因如此，Nike Sole 替换系统显得特别重要，而团队也下定决心要推出装配拆卸更方便的 2.0 版本。
然而设计团队并不仅仅满足于此，他们还力求开发更多选择，因为谁会只想要一双鞋呢？比如那些需要公路跑鞋底和田径钉鞋的运动员。乔治指出：“跑步义肢价格昂贵。大多数身障跑步运动员负担不起只用于比赛的专用义肢。因此他们需要在通用义肢上更换鞋底。”
影片中详细介绍了设计全新装配机制曲折的过程，但对乔治来说，这场艰难的胜利仅仅是旅程的开始。
(1) 残奥会跳远运动员马库斯和乔治在冰岛厄苏尔总部合作。(2) 马库斯测试原型的慢镜头。(3) 马库斯定制了他的跳远义肢，使前足鞋钉尽可能地位于前端。
第二阶段：创意人 x 运动员
关键点：随时准备试错
乘坐红眼航班到达雷克雅未克后，乔治马不停蹄前往 Nike Sole 计划的长期合作伙伴厄苏尔假肢公司总部，并准备将几个月的设计工作付诸实践。
在那里，他与残奥会跳远运动员马库斯·雷姆（Markus Rehm）进行了一场马拉松式的工作会议。几分钟之内，方案 A 就被推翻了。看着马库斯·雷姆跑步和跳跃的慢镜头，他们意识到乔治的初始原型没有正确地接触地面！
为了减轻重量，他缩短了 Sole 的长度，然而这显然有点过犹不及。乔治说：“我看到马库斯的义肢触地点落在了鞋底抓地力区域的后方。我们立刻去了车间，开始改造和调整原型，并重新进行测试。”
这仅仅是两人在一个高产周末的灵感之一。他们还做了其他的改进，包括去除可能给跳远运动员带来滑倒危险的塑料鞋钉，并将鞋钉转移到最前面的边缘，借此获得关键区域的抓地力。
(1) 乔治发现，很少有精英运动员需要中底，也就是在义肢和钉鞋衬垫之间的缓震配置，因为义肢本身就是一个大弹簧。(2) 根据运动类型，不同的运动员使用不同的钉鞋配置。(3) 乔治的自选钉鞋衬垫选项配有预制的切割槽，方便个性化定制。
第三阶段：接受反面意见
关键点：将挫折化为机遇
接下来在厄苏尔总部，乔治与更多的世界级身障运动员进行了快速反馈会议。
才刚一开始，他就碰了钉子。当问及他们是否会使用 Nike Sole 的经典替换系统时，这十几位运动员都不约而同地说：“不。”
与大多数身障跑者不同，那些数一数二的跑者往往有机会拥有多个义肢，并且可以为比赛量身定制，因为那些定制通常是直接为义肢粘上流线型钉鞋外底。
这一插曲并不意味着一切都白费了。乔治回忆说，运动员们也“很快看到了替换系统对广大身障运动员的价值，以及在运动生涯早期，当他们只拥有一个跑步义肢时，替换系统如何提供帮助。”
乔治并没有选择与手头项目无关的精英运动员，而是确定了一个能极大鼓舞人心的全新用户群。
“我喜欢把他们视为是赛车手。”乔治在谈到水平高超的跑者以及他们与义肢的关系时说，“他们不断地微调这个引擎，减轻重量，做出修改。作为一个设计师，见证这些令我难以置信。”
借此机会，他进一步优化了自选钉鞋外底选项，鼓励不同类型的运动员进行定制，比如跳远运动员能够选择与短跑运动员不同的配置等等。
Sole 2.0 钉鞋衬垫的设计灵感源自冰岛大自然的几何美学，升高的斜脊设计为钉鞋提供包覆性和支撑力，并在外侧边缘形成二次抓地力齿纹。
第四阶段：灵感之旅
关键点：形式决定功能
在与厄苏尔的运动员和工程师进行了一周的密集技术交流后，乔治想要接受一些纯粹的感官刺激。
他租了一辆车，流连于冰岛独特的风景和声音中，最终到达了斯瓦蒂弗斯瀑布。据他形容，这个令人叹为观止的自然奇观，是他在研发之旅最具影响力的部分。
“玄武石柱垂直排列的方式看起来就像是一个巨大的管风琴。”乔治回忆道，“它们创造的视觉节奏震撼人心。它们既拥有几何美感，又蕴含自然生机。”
他将这一灵感应用于 Sole 2.0 钉鞋外底，在展现引人瞩目的视觉图案的同时，兼具实用性能。流畅升高的斜脊设计，为关键区域提供更多的材料。
(1) 全新公路跑鞋底的每一个凸起纹路和斜脊设计都有作用。(2) 在俄勒冈州的 Nike 总部，乔治只能接触到少数穿戴测试者。但让团队开启这段设计历程的莎拉，还有谁会更合适呢？
第五阶段：设计收尾
关键点：更好只是暂时的，下一步该怎么做？
随着钉鞋外底的敲定，乔治将注意力转向了公路跑鞋底。为了寻找灵感，他想起了自己第一次看到 Nike Sole 1.0 在实际使用的场景，那是几年前在竞技运动员基金会的活动中，孩子们玩得很开心。
“我看到年少的身障运动员在草地上跑，在公路上跑，打篮球，进行其他运动。”他回忆说，“厄苏尔义肢和 Nike Sole 的组合让这些运动员得以解放天性，为了更好地运动，他们在竞技运动员基金会的诊所学习技巧，展现出满满活力和乐观的一面，这一切都令人振奋。”
为了让那些在阳光下从事各种活动的运动员，适应多种运动和多种地面，实现鞋底的多功能性，乔治说：“我从篮球鞋和跑步鞋中提取了最好的抓地力元素——人字形底纹和凸起纹路，并追求理想的混合设计”。
从上面的早期草图到成品，都可以看出最终的混搭设计。然而，作为一名优秀的创意人，乔治已经在考虑未来的改进，比如更全面符合各种运动的各种鞋底款式。
他在思考：“也许将为越野跑提供强劲升级的产品。也许还有一款专门用于篮球运动，这样就可以拥有四种不同的可替换鞋底。”
也许未来还有更多可能。在为身障运动员创新这件事上，前景是广阔的。正如乔治所说：“谁知道会发生什么？”但有一件事是肯定的，他将尽最大的努力去探索创新。
拍摄：Azsa West
文字：Brinkley Fox