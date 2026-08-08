想象一下，一个世界级运动员在车库里用剪刀和胶水拼凑出自己的装备。

听起来很不可思议吧？但这就是残疾人铁人 3 项运动员莎拉·赖纳特森（Sarah Reinertsen）的亲身经历。她曾经把运动鞋的鞋底割下来，装到她的跑步义肢上，来勉强增加抓地力。

当 Nike 资深创意人和前田径教练托比·哈特菲尔德（Tobie Hatfield）第一次看到莎拉·赖纳特森的临时解决方案时，第一反应就是：“我们能做得更好！”Nike Sole 1.0 也由此诞生，它应用在厄苏尔生产的跑步义肢，是可以快速更换的抓地力系统。这个产品改变了世界各地身障运动员运动的方式，使他们能够在几秒钟内换下长久以来磨损的鞋底，再换上全新的鞋底。

尽管 1.0 版本是革命性的，但正如托比·哈特菲尔德在上方影片中所说，“没有一款产品是完美的”。毫无疑问，创新永无止境。9 年后，一批新生代运动员和创意人接过了前辈手中的接力棒，继续迈向革新之路。

观看影片，了解更多关于 Nike Sole 2.0 的起源故事。往下阅读，再看看该项目首席设计师乔治（George）的设计历程。