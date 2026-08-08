训练「习惯」你了吗？
训练
无论是坚持日常跑步训练，还是完成每日俯卧撑挑战，方法得当，才能激发你的强大动力，助你飞速进步。快来看看该怎么做。
- 连续训练计划，是在几周到几个月不等的天数内，每天做相同的运动，让你养成日常锻炼的习惯。
- 但如果方法不当，连续训练也会导致受伤、肌力不平衡和精神疲劳。
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即使你还没有尝试过，但可能也听说过连续训练计划。这是多年来一直流行的训练模式，在设定的一段时间内每天做相同的运动，比如：30 天深蹲计划、为期一个月的平板支撑特训、每天 5 公里的跑步挑战。在疫情期间，连续训练计划的人气暴涨，在朋友圈中逐渐风靡，成为居家隔离时期释放健身干劲的方式之一。
连续训练计划的好处
连续训练计划的好处在于目标够明确、效果可衡量，更拥有明确的截止时间。接受这种短期挑战后，你就不必为接下来的训练内容而烦恼，可以省下不少心。运动心理学专家兼《冠军心理学》(The Champion's Mind) 作者吉姆·阿弗莱莫 (Jim Afremow) 博士认为，这个截止日期可以让注意力高度集中。他说道：“要使目标变得可衡量、可实现，设置终点的做法少不了，因此许多健身房都会开设短期项目，让你可以一步步实现目标。”此外，坚持打卡还给了你定期在社交媒体上炫耀的机会，让你有动力地逐步完成训练。
如果你是健身新手，可以把连续训练计划当作日常作业。来自伦敦的运动生理学家汤姆·考恩 (Tom Cowan) 说道：“设定挑战计划可以激发动力，让你的身体从一开始就充满活力。更棒的好处是，连续训练计划可以迅速形成惯性，助你养成持续运动的好习惯。在重复几周练习相同的动作后，做此动作的能力也会得到提高。”只要坚持不懈，就能收获成果。
每天训练的缺点
在大量重复训练下，身体在更熟练掌握技能的同时，也承受着极大压力。一不小心就会陷入运动量太大、强度太高、速度太快等“练过头”的境地。汤姆·考恩表示，如果不好好恢复一天，情况会变得更糟，身体疲劳和受伤的几率也会上升。如果没有调整好身体状态就开始训练，比如说在还没调整好动作前，就开始一个月连续每天做 30 个俯卧撑，会让你受伤的风险增加。此外，训练也有瓶颈期的问题。在你坚持相同的训练计划 3 到 5 周之后，你的身体就会掌握训练内容，变得感觉不到难度的存在，进而不再调整身体状态以适应强度。
吉姆·阿弗莱莫博士说道：“日复一日的重复训练不但会给身体造成压力，还会导致精神上的疲劳，浇灭你对体育锻炼的热情。”从长远来看，这对你的进步不利。
快乐地享受连续训练计划
连续训练计划的好与坏，想必你已经知道了。如果你决定接受挑战，至少要用对方法，参考以下策略来避免连续训练可能出现的问题。
1. 从简单的入手
半夜刷朋友圈动态发现连续训练挑战时，你可能会觉得这个主意不错，但请诚实地面对自己，想想完成挑战的可能性有多大。考恩建议道：“连续训练挑战从你习惯的体能水平开始，如果目标是每天跑 5 公里，而你平时每天只跑 2 公里，那么就从 2 公里开始跑。在不断增强心血管健康和肌肉耐力的同时，慢慢增加每天的跑步距离。”
然而体能水平并不是唯一需要考虑的因素。考恩补充道：“还需要考虑是否有时间完成训练计划，身上是否有伤，或者在训练中会不会旧伤复发等问题。”
2. 兼顾全身
这条准则尤其适用于动作单一的训练。考恩说道：“每天进行相同的阻力训练，只能增强特定肌群的力量，而无法训练其他肌群，这可能会导致训练失衡和姿势改变，还会增加未来在训练中受伤的风险。”
就力量训练而言，应确保整体计划能锻炼到所有主要肌群。如果想挑战 30 天深蹲计划，那就动起来吧。而考恩建议道：“至少每周要抽出几天时间，除了深蹲以外，还要同时练习单腿硬拉和小腿上提，这样才能全面锻炼下半身肌肉，还可以增加针对上半身和核心肌群的力量训练。”无论你这个月练的是引体向上、俯卧撑还是弓箭步，都可以采用整体训练的方法。
3. 切换关注点
做相同的运动，而用不同的心态。阿弗莱莫博士解释道：“第一天跑步，你可能会抱着决心跑完 5 公里。而到了下一次，可以试着专注当下，用心感受洒落在背上的阳光和吹过脸颊的风，让相同的跑步像是一种积极的恢复训练。”使你原本冗长乏味的连续训练增添正念与新鲜感，收获更多的好处。
在只有单个动作的训练挑战中，你也可以换个环境，就能保持新鲜感。阿弗莱莫博士表示，只要把波比跳、平板支撑、俯卧撑的训练场地转移到阴凉的树下或家里的另一个房间，就能达到同样的效果。
4. 大胆降低连续训练的难度
你不需要在日常训练中固定安排难度最高、强度最大的动作。你可以尝试拉伸运动或瑜伽等柔韧性项目，作为对有氧运动或力量训练的补充。你也可以每天进行快步走，考恩补充道：“快步走有助于提升日常锻炼和运动的效果，而且不会给身体带来压力和负担。”
5. 挑战升级
无论选择哪种运动，进入舒适区后都必须调整训练计划，才能不断进步并收获成果。考恩解释道：“成功的秘诀在于训练时要循序渐进，逐渐增强力量和体能。”这就是所谓的渐进超负荷。
以深蹲为例，一旦掌握了动作技巧，就可以开始调整速度、数量和强度。从空蹲到分腿蹲，再从蹲跳到手枪蹲，变化方式可谓无穷无尽。甚至把波比跳拆开来看，其中也有深蹲动作。想在两周内成为一个瑜伽迷？可以把快的、慢的、耗时长的瑜伽练习都试一遍，即使觉得自己基础薄弱，也可以挑战进阶体式。只要听从身体的指示，就不会出错。
连续训练的关键在于不断挑战自我，而不是接受挑战后，就敷衍了事。这场疫情除了掀起连续训练的热潮以外，还让我们明白，原来自己比想象中强大得多。
文字：Andrew Nagy
插画：Gracia Lam
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