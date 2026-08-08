在大量重复训练下，身体在更熟练掌握技能的同时，也承受着极大压力。一不小心就会陷入运动量太大、强度太高、速度太快等“练过头”的境地。汤姆·考恩表示，如果不好好恢复一天，情况会变得更糟，身体疲劳和受伤的几率也会上升。如果没有调整好身体状态就开始训练，比如说在还没调整好动作前，就开始一个月连续每天做 30 个俯卧撑，会让你受伤的风险增加。此外，训练也有瓶颈期的问题。在你坚持相同的训练计划 3 到 5 周之后，你的身体就会掌握训练内容，变得感觉不到难度的存在，进而不再调整身体状态以适应强度。

吉姆·阿弗莱莫博士说道：“日复一日的重复训练不但会给身体造成压力，还会导致精神上的疲劳，浇灭你对体育锻炼的热情。”从长远来看，这对你的进步不利。