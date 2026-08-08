

Partch 博士说：“褪黑素可促进身体入睡。生物钟周期明显过短说明褪黑素的释放过早达到峰值，因此你会较快感到疲乏而入睡。然后，也会在日出之前就醒来。”



无论你的生物钟周期是短还是长，都不必让它来支配你的生活节奏。佛罗里达大学肌肉学研究所教授 Karyn Esser 博士表示：“根据自己的训练和饮食等目标调整生活方式，可以改变生物钟相位或时间设定，好让每日高峰状态提早或延迟到达。”



生物钟与训练有什么关系？研究还在进行中。不过仍有一些心得可以分享：如果你在晚上 8 点就觉得精疲力尽，那么在下午锻炼对你来说可能最有益。 Esser 博士解释道，这是因为锻炼可以调整你的生物钟，推迟褪黑素的分泌。而如果午夜之前你还难以入睡，不妨早上锻炼一会，最好是室外锻炼，也许可以调整你的昼夜节律，让睡意在一天中早些达到峰值。她说道：“值得一提的是，肌肉生物钟极易受运动影响，并能够适应你安排的训练时间。因此你的肌肉可以习惯任何日程变化，适应后的运动表现也会更加出色，即使算不上突飞猛进。”



Partch 博士补充道，不论你个人的生物钟如何，最好能在日照时间的 10 小时内吃早餐、午餐和晚餐。这样还有一个好处：一觉醒来就能晒到自然光，天黑以后减少接触电子蓝光屏幕，这将对褪黑素的干扰降到最低。



Partch 博士说：“虽然要了解的东西还有很多，但能知晓我们都基于自己的生物钟运转倒也很有趣了。生物钟几乎控制着我们身体的一切。”不管你想要如何运用时间，越关注自己的生物钟，就越能掌控自己起床、吃饭、训练和睡觉的时间。