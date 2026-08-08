阻力带可以增加肌肉训练时间

只需拉伸阻力带，就可以产生和负重一样的张力。拉伸程度越大，张力也就越大。物理治疗博士泽娜·埃尔南德斯（Zeena Hernandez）表示，与自由重量不同，阻力带在整个动作过程中都会提供张力，从而增加肌肉的训练时间。

泽娜·埃尔南德斯博士以二头肌弯举为例：如果你使用一组哑铃来训练，举起重量时你的肌肉会得到训练，但在放下的过程中，由于重力帮助你将哑铃向下，此时你的肌肉其实是先休息了一下，再进入下次动作的。但如果你在二头肌弯举中使用阻力带，两手各持一端，将带环踩在脚下，你的上臂肌肉在整个过程中都会对抗阻力，因为现在你必须克服重力来保持控制，免得阻力带突然从脚下弹回。



阻力带能充分锻炼核心

你以为自己注意力全部集中在腿部，其实阻力带同时也调动了核心。耐克签约明星教练弗洛尔·贝克曼（Flor Beckmann）指出：“在整个运动过程中都需要控制阻力带，这意味着，和使用哑铃训练时相比，你必须更全面地调动核心去稳定所有的肌肉。”在不同的动作中，为了保持控制，上半身和下半身那些不起眼的肌肉、未充分利用的肌肉都会被调动起来。



阻力带几乎在任何日常训练中都可以发挥作用

泽娜·埃尔南德斯博士指出，在你受伤后，阻力带还可以在不使肌肉负荷过重的情况下助你构建力量。弗洛尔·贝克曼教练补充道：“有些阻力带，特别是弹力超强的长款，比起宽度一般不到 30 厘米的低弹迷你阻力带，更是增强灵活性和平衡力的理想选择。”贝克曼教练表示，阻力带也是一种关键的辅助工具，可以助你驾驭更富挑战性的运动项目，比如引体向上或单腿深蹲。

当然阻力带优点众多，你还是要注意正确地使用它，来收获出色的训练效果。就从下面的方法开始吧：