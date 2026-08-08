重振旗鼓的秘诀
训练
健康的习惯很难养成，但要打破却很容易。休假后如何继续保持出色状态？一起了解恢复状态的小秘诀。
假期、节日、休息。
光是看到这些词，你的心中可能就涌起了一丝幸福感。这并不奇怪，因为在这个时代，每个人的压力值或疲劳值都接近爆表，我们渴望有时间去放松和恢复精力，而且我们知道自己需要养精蓄锐，这样才能全力攻克目标。
那么问题出在哪里？答案是过于极端的心态。应得的假期结束后，经常会出现以下情况：休假几天演变成荒废训练一个月；周末出门享受美食，最后却打破了一直坚持的营养计划；即便我们爱自己正在做的事，但在休假一两周后，我们还是会害怕打开电脑。
米歇尔·克莱尔（Michelle Cleere）博士是一位与精英运动员、专业音乐家和高管一起共事的运动心理学家，她解释道：“休假后很难找回以前的状态，是因为你可能误把休息定义成无所事事。在我们当前生活的社会环境中，人们很容易产生要么‘全力以赴’，要么‘毫不投入’的极端想法。”与奥运选手和普通运动员共事的运动心理学专家妮可·德特林（Nicole Detling）博士表示，正如持续不断的冲劲容易引起倦怠感，在休息期间放弃所有的好习惯也会扼杀你的动力，进而让你陷入失败。“人类是习惯性的动物。”她表示，即使几天不好好吃饭、不运动、不学习或不工作，也会在大脑中养成习惯，而这种习惯会成为你的新常态。原因何在？对大脑来说，行为重复比重新开始要容易得多。
善用休息时间
米歇尔·克莱尔博士和妮可·德特林博士认为，与其中断日常习惯，倒不如采取“喘口气”的心态。这样一来，大脑可从固定强度的日常习惯中解放出来，得到休息。此外，克莱尔博士补充道：“如果你放慢脚步并抱着轻松的心态，比如在度假期间进行强度较低的训练，而不是彻底缺席健身房，就能更高效地恢复平时的作息规律。”设想一下，炉子上烧着一锅水，如果你将炉火调小，改用文火，而不是关掉炉子，这锅水就能更快回到沸腾状态。
这种方法也能助你在休假结束后更加进步。克莱尔博士说：“你可以利用这个机会来精进技巧，用不同的方式来培养你的特性。”假如你是长期训练需要放松身心的跑者，不妨搬出自己的自行车或拿出瑜伽垫，让身体持续保持所需的运动状态，从而保持活力，并给肌肉和心灵带来全新的挑战。假如你是每周末都准备同样饭菜的美食主义者，不妨尝试些有新意的料理，加入你从未尝试过的蔬菜或健康谷物。重点在于，“你要融入令人愉悦、趣味十足且不乏新意的事物，但也不要为此彻底颠覆习惯。”德特林博士说。
利用休息时间去尝试与目标类似的活动，还能带来额外的好处，德特林博士补充道：“你会激活多巴胺、血清素和内啡肽等积极荷尔蒙。这些能带来愉悦感的化学物质可以对抗体内的压力，让你更加专注，这样，你身体的复元力也会更加强劲。”
如何重燃动力
当你准备重拾日常习惯时，你可能需要点动力来激励自己前进。尝试下列方法，迅速振奋精神。
1. 明确自己的“动力源泉”
“一些运动员即使内心倦怠，但也照练不误，这并不是因为他们天生拥有源源不断的动力，而是因为他们立志达成更大的目标，”德特林博士说。无论你是希望提高举重量级、更持之以恒地学习、减少使用塑料制品，还是想多和祖父母聊天，都要问问自己为什么要设定这个目标。你是想提升精力和幸福感，还是想充分把握当下？“追问自己原因，直到你找到能够一拳打醒你的原因，”德特林博士说。每当你需要动力的时候，就想想你的动力源泉。
2. 回击内心的声音
德特林博士说，我们内心的独白会不断向我们传达信息，而且它往往会带来自我挫败感。比如我们打算写日记，心里马上就会有个声音否定道，这太耗时了或我们没什么有趣的东西可写。德特林博士说：“刻意反驳那个声音，反复回想你的动力源泉和你的远大志向，那个声音就会安静下来而变得没有说服力。这就像在脑子里打一场网球比赛，你的大脑想要把那个球打过网并否定道：‘我不想做’。你的任务就是每次都狠狠回击。”
3.为自己倒计时行动
要想立刻行动起来，无论是字面意义上的动，像是起床做瑜伽；还是比喻意义上的动，像是报名参加自己一直关注的课程。均可在心中倒数喊：“3、2、1，行动！”德特林博士表示，简单的倒计时法则能赋予你自我掌控力，让大脑相信你已经下定决心要付诸行动。将这一方法运用于小行动上，比如“3、2、1，穿上运动鞋”、“3、2、1，开门”和“3、2、1，沿着街区慢跑”，以此类推，而不是“3、2、1，跑个 10 公里”。这样一来，通过执行切实可行的指令，你会在过程中成功达成多项行动，从而建立信心。
4. 让过程更轻松
当你想努力恢复以前的生活习惯时，可以想办法让过程不那么痛苦。例如，如果你很难让自己找回举重的习惯，可以试试听自己喜欢的音乐，而不是完全不听音乐或者听应用程序挑选但自己毫无兴趣的歌单。一项新研究发现，这有助于分散大脑对当前任务的注意力，进而降低训练的困难度。研究还发现，如果听自己喜爱的歌曲，且歌曲每分钟节拍约 165 节，可以增强训练时的体力和耐力。德特林博士说：“这就像给车轮加了润滑油，这种额外的轻松体验可以帮助你找回以前的动力。”
全力以赴或是毫不投入，如果你仍然发现自己在训练、饮食、爱好或社会责任方面陷入这两种极端心态，可以想想未来的自己。当你的休息时间结束后，未来的你会感谢还是抱怨现在的你？竭尽所能让未来的自己满意，你自然就能重振旗鼓。