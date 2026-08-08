1. 明确自己的“动力源泉”

“一些运动员即使内心倦怠，但也照练不误，这并不是因为他们天生拥有源源不断的动力，而是因为他们立志达成更大的目标，”德特林博士说。无论你是希望提高举重量级、更持之以恒地学习、减少使用塑料制品，还是想多和祖父母聊天，都要问问自己为什么要设定这个目标。你是想提升精力和幸福感，还是想充分把握当下？“追问自己原因，直到你找到能够一拳打醒你的原因，”德特林博士说。每当你需要动力的时候，就想想你的动力源泉。



2. 回击内心的声音

德特林博士说，我们内心的独白会不断向我们传达信息，而且它往往会带来自我挫败感。比如我们打算写日记，心里马上就会有个声音否定道，这太耗时了或我们没什么有趣的东西可写。德特林博士说：“刻意反驳那个声音，反复回想你的动力源泉和你的远大志向，那个声音就会安静下来而变得没有说服力。这就像在脑子里打一场网球比赛，你的大脑想要把那个球打过网并否定道：‘我不想做’。你的任务就是每次都狠狠回击。”



3.为自己倒计时行动

要想立刻行动起来，无论是字面意义上的动，像是起床做瑜伽；还是比喻意义上的动，像是报名参加自己一直关注的课程。均可在心中倒数喊：“3、2、1，行动！”德特林博士表示，简单的倒计时法则能赋予你自我掌控力，让大脑相信你已经下定决心要付诸行动。将这一方法运用于小行动上，比如“3、2、1，穿上运动鞋”、“3、2、1，开门”和“3、2、1，沿着街区慢跑”，以此类推，而不是“3、2、1，跑个 10 公里”。这样一来，通过执行切实可行的指令，你会在过程中成功达成多项行动，从而建立信心。



4. 让过程更轻松

当你想努力恢复以前的生活习惯时，可以想办法让过程不那么痛苦。例如，如果你很难让自己找回举重的习惯，可以试试听自己喜欢的音乐，而不是完全不听音乐或者听应用程序挑选但自己毫无兴趣的歌单。一项新研究发现，这有助于分散大脑对当前任务的注意力，进而降低训练的困难度。研究还发现，如果听自己喜爱的歌曲，且歌曲每分钟节拍约 165 节，可以增强训练时的体力和耐力。德特林博士说：“这就像给车轮加了润滑油，这种额外的轻松体验可以帮助你找回以前的动力。”