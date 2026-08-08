1. 醒来即勾画想象

起床后，进行一段 5 分钟的过程视觉化练习。预想实现目标所需的所有行动，并把它们写下来。比如说，你和一位家人的矛盾已经持续了数周，你打算解决这个问题。设想你会发短信来安排一次通话。在通话前通过冥想或锻炼来集中精神；通话中平静地表达自己的想法；通话后写一张卡片寄给他们。然后按照你的预想一一执行。加州伯克利认证心理治疗师和心理性能教练

迈克尔·西利（Michael Ceely）表示，这能够帮你建立自信，而且如果坚持不懈地练习，就会告诉大脑，你会成功的，因为你按照自己的计划行事。迈克尔·西利教练认为，早上一起来就练习这个技巧，可以事先预想做好准备，然后再在现实生活中实践出来。

在你进入更有挑战性的视觉化，比如建立自己的公司，这些设想从一开始就会让你感到害怕或不现实。但掌握接下来这一步会让你更好地循序渐进。安吉·菲弗博士指出：“如果这些视觉化不能引起你的共鸣，学会倒带，慢慢重新开始”。她表示，“最终，你会通过练习获得更强的控制力和操纵想象的能力，从而达到你想要的效果。”



2. 深入挖掘细节

阿兰朱博士认为，当你想象实现目标过程中所涉及的每个细节、场景及情绪时，实际上你是在以具体行动去达成目标，而不只是漫不经心地想象。奥斯汀心理性能顾问安娜·亨宁斯（Anna Hennings）指出，为了达到良好效果，要尽量多关注五官感受，充分调动五官去感知目标。

如果你要去登山，想象一下你爬过岩石的感觉、户外的气味、你脚下山谷的景色、耳边吹来的风声，以及在山顶吃午餐的味道。如果你的目标是在心仪的公司找到工作，可以想象一下你在面试时会穿的衣服、事前喝的咖啡、让你不那么焦虑的背景音乐等等。朱博士指出，特别细节地想象，画面就会愈发真实。



3. 回忆巅峰时刻

亨宁斯认为，重现成功的事件可以帮助你认清自己的优势，确定实现目标需要采取的步骤，这样你就能更好地复制成功。这还可以帮助你从以往的成功中汲取力量和信心，特别是自我怀疑的时侯，它将为你注入一剂强心针。

没有和现在目标相似的巅峰时刻？不用担心。亨宁斯建议：“可以回想一下你感到完全平静、极度兴奋或无比强大的时刻，然后利用这一刻来影响和驱动你当前的情绪和生理状态”。例如，你想在一场线上演讲中发挥出色表现，但你从来没有在众目睽睽之下做过现场演讲，可以回忆从前曾让自己冷静下来的经验，像是第一次约会。或者你也可以借鉴别人过去的表现，亨宁斯说：“仔细观察别人如何完成任务，找出其中的秘诀，然后在所学的基础上想象提升自己的技能。”



4. 想象相反的场景

如果你失去了追逐目标的动力，可以尝试“负面视觉化的技巧“。耶鲁大学心理学教授劳里·桑托斯（Laurie Santos）博士建议，“想象一下，如果你没办法做到时，生活将会是什么样子。”想象自己受了伤，无法参加背包旅行，或者失去了记忆再也不能写小说的场景。劳里·桑托斯博士讲道：“稍微转变心态，就会让你心生感激。”

道理很简单。由于我们变得自满，习惯了一成不变的旧事物，哪怕我们热爱它们，也会经常感到厌烦。但桑托斯博士表示，负面视觉化可以让我们摆脱这种状态。下次你挣扎着去跑步或开始打字时，想象一下你自己失去这些能力的样子，你可能会立刻兴奋地投入其中。

朱博士提醒道，虽然视觉化可以助你冲过马拉松的终点线，但如果你从未进行长距离跑步，你还是需要训练自己的耐力。同样的道理也适用于学习钢琴或减少塑料的使用。总而言之，你仍然需要付诸努力去实践。毕竟，你最终目标是实现想象，这样你就能看到想象化做了现实。