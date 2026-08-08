全方面自我关爱
训练
无论遭遇何种问题，都要给自己足够的呵护与关怀。跟随这份指南，学会以恰当方式关爱自己。
提到关爱自己，你可能会想到的是，舒服地泡完澡后裹上厚毯子看电影。这样想虽然没有错，但也并非完全正确。来自马萨诸塞州的教育顾问兼作家特蕾莎·梅利托-康纳斯（Theresa Melito-Conners）博士是一名自我关爱领域的专家。她说道：“自我关爱是指照顾自己的基本方式，具有日常性和持续性，包括身心健康与情绪健康等各个方面，让你能以最佳状态迎接生活。”
著有《专属指南：发挥创意，妥善关爱自己》的英国心理学家艾伦·巴德（Ellen Bard）表示，自我关爱不止是悉心呵护自己，还包括完成一些不愉快但是对自己有益的事，比如去看牙医，或者在特定情况下满足自己的需求。艾伦·巴德说道：“这样做能够让你恢复元气，让你再次全心投入到工作、训练和维系人际关系等活动当中。”与其浪费时间和精力强迫自己冷静下来，不如安抚自己的内心，解决那些可能会导致你过度紧张的问题。
巴德说：“只有深入地了解自己，你才能更好地关爱自己。适合他人的方法并不一定适合自己，关爱自己就是与自身建立更深入、密切的联系，倾听我们的心灵、大脑与身体需要什么。”
所以，不妨根据自己当下的需求来调整关爱自己的方式。试试这篇指南，看看专家怎么说。
1. 感到不堪重负时：抽出时间进行高强度训练
舒缓的按摩似乎会让你忘却一切烦恼。然而特蕾莎·梅利托-康纳斯博士表示，如果按摩师在给你按摩背部的时候，你的大脑却像走马灯一样不断思考你的待办事项，你可能会更加不堪重负。
梅利托-康纳斯博士指出，不妨尝试完成一项能让自己更加强大并缓解压力的训练。如五分钟热舞、举重训练、围绕街区冲刺跑或者高强度瑜伽都可以。梅利托-康纳斯博士解释：“运动几分钟就能提升心率，从而让你打起精神，为处理项目或解决问题做好准备。”此外研究显示，任何形式的运动都对提升自尊心有帮助，如果你想要搞定难题，那么活力与自信缺一不可。
2. 睡眠不佳时：洗个热水澡
压力和失眠总是相伴而生。通常疲惫不堪的时候，你总会想要打个盹，但其实这只会得到反效果。来自亚特兰大的心理学博士丽贝卡·莱斯利（Rebecca Leslie）说道：“白天睡觉会导致生物钟的紊乱，从而影响你在晚上睡觉时的睡眠质量。”
那应该怎么办？答案是洗个热水澡。发表在《睡眠医学综述》的一篇研究显示，在睡前 1 到 2 小时前泡澡有助于迅速入睡，同时能够提升睡眠质量。丽贝卡·莱斯利博士解释道：“泡澡可以刺激人体的温度调节系统，降低身体核心部位的温度，让你更容易进入梦乡。此外，躺在浴缸里还能让你静下心来，有助于营造适合睡眠的心境，这能让你在睡前进入平静、放空的身心状态。”
3. 感到焦虑时：给朋友打电话
为了平静焦虑而穿上睡袍喝一杯红酒，或者再看上一场紧凑的球赛。通常来说，这些都不是让自己真正静下来的好办法，因为你的大脑可能会继续高速运转。感到焦虑时不如给朋友打一通电话，会让你打起精神，感到情绪更加稳定。
巴德说道：“焦虑通常来自于对未来的担忧。与朋友聊一聊，获取不同的观点，然后让他们帮助你打算一番。这样你就可以更容易获得掌控感。”来自智囊团的提醒和建议也会让你感到欣慰，即便有时他们并没有帮助你摆脱困境，你也会因为他们的支持而感到安心。
4. 感到愤怒时：尝试冥想和深呼吸
当愤怒在内心燃起时，光靠绷着脸来掩盖怒火是远远不够的。梅利托-康纳斯博士说道：“哪怕只有五分钟的短暂冥想和深呼吸练习有助于缓解神经系统的压力，让思维更有条理，同时让身心恢复到平衡状态。”她补充道：“如果可能的话，尝试找出让你愤怒的原因。”这样做可以帮助你通过成熟和理性的方式来面对愤怒，或者将愤怒抛在脑后并继续完成该做的事。通常来说后者是更好的选择。
过于愤怒，而无法自拔？每个人都有过这样的经验。梅利托-康纳斯博士说：“如果你感到过于亢奋，不妨让自己动起来。试着散散步、听听喜欢的歌或者通过唱歌跳舞来转换心情。”情绪逐渐缓下来后，你可以开始进行冥想或深呼吸，让自己更平静下来，或是继续享受快乐。
5. 感到失望时：列一份感恩清单
莱斯利博士说：“多项重大研究发现，写感恩日记的人生活满意度更高，自尊心也更强。”写日记并非如想象中难，这并不代表你得对着日记本坐上几个小时，梅利托-康纳斯博士解释道：“你可以每天抽出几分钟时间写下两到三件让你感激的事情，或者在笔记本或手机上留个便签。”当你发现自己情绪低落时，你可以看看这些清单，然后思考一下所有让你感激的事。
说到底，找到适合自己的方法才最重要。如果这些建议的效果都不尽如人意，那么你可以继续尝试，直到发现让自己感觉更好的方法为止。巴德指出，为了更简单地达到关爱自己的目标，不妨时常问自己“我现在究竟需要什么？”以及“未来的我需要什么?”这两个问题。最后，你一定会找到适合自己的自我关爱方式。
文字：Celia Shatzman
插画：Xoana Hererra