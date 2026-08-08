提到关爱自己，你可能会想到的是，舒服地泡完澡后裹上厚毯子看电影。这样想虽然没有错，但也并非完全正确。来自马萨诸塞州的教育顾问兼作家特蕾莎·梅利托-康纳斯（Theresa Melito-Conners）博士是一名自我关爱领域的专家。她说道：“自我关爱是指照顾自己的基本方式，具有日常性和持续性，包括身心健康与情绪健康等各个方面，让你能以最佳状态迎接生活。”

著有《专属指南：发挥创意，妥善关爱自己》的英国心理学家艾伦·巴德（Ellen Bard）表示，自我关爱不止是悉心呵护自己，还包括完成一些不愉快但是对自己有益的事，比如去看牙医，或者在特定情况下满足自己的需求。艾伦·巴德说道：“这样做能够让你恢复元气，让你再次全心投入到工作、训练和维系人际关系等活动当中。”与其浪费时间和精力强迫自己冷静下来，不如安抚自己的内心，解决那些可能会导致你过度紧张的问题。