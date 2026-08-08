学习自我引导
训练
巧用这些小技巧，助你即便受到诱惑忍不住想偏离正轨时，也能自觉作出健康决策。
最近更新：2021年6月28日
杂货店里卖的食品并不是随便摆放的，它们的位置其实是有讲究的。食物心理学家的研究表明，薯片往往会摆在门口的位置，方便你进店时顺手拿起一两袋。因为你很容易会被影响，去买最先看到的商品。就跟花生酱总是摆在结账台视线水平的位置，背后的道理是一样的。
以上只是举了一个简单的例子，说明你是如何巧妙但有策略地被说服的，这种现象被专家称为“引导”，也就是经常在没有意识到的情况下做出特定的选择，有可能是正确的，也可能错误。但你可以透过自我“引导”，做出更健康、更积极的决定。
芬兰赫尔辛基大学理论哲学讲师萨穆里·雷朱拉（Samuli Reijula）表示：“自我引导会让你意识到那些不起眼的小事，对你的行为有多大的影响，从而重新获得掌控权。”萨穆里·雷朱拉最近与他人合作完成了一项研究，发表在《行为公共政策》上。"自我引导不是机械地自我控制或设限，而是让你想要做的事变得容易，让你不想做的事情变得难起来，根据个人需求去增加或者消除阻碍。"他指出。
“仅凭意志力来避免诱惑，可能会让人感到疲乏。”雷朱拉说。当我们内心在挣扎时，很难坚持做出最有利的决定，就像是手里抓了一把美味的糖果，却为了避免吃太多糖而忍住不吃。更不用说，我们可能会为权衡结果而消耗大量精力。雷朱拉指出：“确实能提前思考和计划，这样你就可以避免不必要的挣扎，为自己的成功做好准备”
练习自我引导并不需要耗费很多精力。以下是专家提供的一些建议。
- 提醒自己。
雷朱拉及其合著者拉尔夫·赫特维格（Ralph Hertwig）建议，在你视线范围内放置便签，写下待办事项清单，并在日历上设置提醒。你也可以不靠文字提醒，比如说，你可以在冰箱门上贴蛋白质来源及其温室气体排放量的说明，间接提醒自己少吃肉类和奶制品。但不管是什么办法，只要有效就行。
你也可以像拉尔夫·赫特维格那样，在晚上把你的瑜伽垫或运动服放在床边，引导自己在早上锻炼。像这样的提示都有助于你积极采取行动，因为它们能够发挥“在眼前，在心上”的效果。你还可以试着结合物品和行为的因果关系。比如，如果你看到了温室气体排放量便签，那么就约束自己，伸手去拿蔬菜而不是奶酪。
- 重构你的思维框架。
雷朱拉指出，为了在短期内做出更好的决定，我们必须考虑长期潜在的后果。比方说，如果你计划早上去跑步，但醒来时却发现下雨了。你可能纠结接下来该出去跑步还是赖在床上，那么后者会是一个很难抗拒的选择。若你重新定义你的决定：“是要获得充沛精力，还是继续疲劳困乏？”，或者打破先例去尝试下雨天跑步，这两种思考方式都会让你觉得起床出去似乎更有吸引力。
- 让事情变得难一点。
让事情变得麻烦一点，有助于降低它的吸引力。雷朱拉严肃指出：“仅仅让食物远离视线范围，别放在触手可及的地方，就能起到效果。这不是在虐待自己，而是通过增加阻碍的方式减少下意识地吃喝。所以记得把零食点心放在柜子或冰箱后面，把健康的食物放到跟前来，或许你就会懒得拿零食吃。”
如果你总想吃不健康的外卖，你可以选择删除外卖应用。因为一想到自己要费不少力气去重新安装和登录应用，你可能就会打消点汉堡和薯条的念头了。
自我引导最大的优点在于你做得越多，收获越多，也就越容易朝正确的道路前进。现在就去给自己写一张便签，引导你自己走向成功。这方法绝对值得你试试。