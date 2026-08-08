以上只是举了一个简单的例子，说明你是如何巧妙但有策略地被说服的，这种现象被专家称为“引导”，也就是经常在没有意识到的情况下做出特定的选择，有可能是正确的，也可能错误。但你可以透过自我“引导”，做出更健康、更积极的决定。

芬兰赫尔辛基大学理论哲学讲师萨穆里·雷朱拉（Samuli Reijula）表示：“自我引导会让你意识到那些不起眼的小事，对你的行为有多大的影响，从而重新获得掌控权。”萨穆里·雷朱拉最近与他人合作完成了一项研究，发表在《行为公共政策》上。"自我引导不是机械地自我控制或设限，而是让你想要做的事变得容易，让你不想做的事情变得难起来，根据个人需求去增加或者消除阻碍。"他指出。

“仅凭意志力来避免诱惑，可能会让人感到疲乏。”雷朱拉说。当我们内心在挣扎时，很难坚持做出最有利的决定，就像是手里抓了一把美味的糖果，却为了避免吃太多糖而忍住不吃。更不用说，我们可能会为权衡结果而消耗大量精力。雷朱拉指出：“确实能提前思考和计划，这样你就可以避免不必要的挣扎，为自己的成功做好准备”