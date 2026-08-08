你可能想过，正面的自我暗示可以达到更好的训练表现。《心理科学展望》杂志发表的一项分析指出，自我暗示不仅能树立更健康的自我形象，还有助于提升运动表现；《运动医学》杂志刊登的一篇综述指出，当你在脑海中清晰地勾勒出画面并设定目标时，激励自己有助于增强你的运动耐力；《体育运动中的医学和科学》杂志发表的一项研究表明，自我暗示还能让训练感觉更轻松；《临床心理科学》 杂志发表的一项研究显示，温情的语言能助你释放更多能量，降低心率。

话虽如此，但在正面和过度正面的自我暗示之间还是有一条微妙的分界线。过度正面的自我暗示会让你感觉不切实际，效果其实适得其反。“如果你的内心排斥正面的自我暗示，结果会比没有自我暗示还要糟糕。你对自己过度承诺而无法兑现，这会打击你的自我效能感，让你对自己的能力产生怀疑。”运动心理学家兼《人生如运动：顶级运动员教你如何成为人生赢家》的作者乔纳森·法德（Jonathan Fader）博士道。