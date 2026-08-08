“磁共振成像研究表明，芳香的气味可令多个大脑区域激活或放松。”沙欣·E·拉汗博士说，他领导的一项相关主题研究发表在《疼痛研究和治疗》期刊上。拉汗博士说道：“通过芳香疗法吸入精油有助于缓解焦虑情绪、肌肉紧张、睡眠问题、恶心甚至疼痛，因为这些症状涉及多个大脑区域。”但精油无法根除这些问题。如果经常出现这些症状，请咨询你的医生。

研究表明，在训练结束后闻薰衣草、桉树、柠檬和玫瑰精油等特定气味可降低心率和血压，进而令身体更快进入恢复模式。拉汗博士表示，这种做法还可以缓解肌肉紧张带来的酸痛感。

拉汗博士建议，无论你在客厅还是卧室里放松和拉伸，你都可以摆放香薰机，将精油的香气扩散至空气中。如果你在训练后不打算回家，不妨在健身包内准备一根便携式芳香棒。

