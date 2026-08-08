从定义上看，高强度间歇训练指的是一种在训练和休息之间交替进行的训练，而训练中途休息正是这种训练的一个必不可少的部分。休息是为了降低心率，避免心率上下波动，从而提高你的心肺健康。白金汉博士说：“就像举重一样，这些间歇休息的时间时间也会为你提供清除体内的废物，否则二氧化碳和乳酸就会快速堆积，从而影响你的训练效果。”

高强度间歇训练类型有所不同。例如，在跑道上，高强度间歇训练可能指的是三组 400 米短跑，每组之间休息一分钟；而传统的 Tabata 自重训练通常是进行 8 轮动作，每轮动作 20 秒，休息 10 秒。训练专家罗斯坦表示：“无论你进行何种训练，你都希望自己有足够的休息时间来喘口气、说句话，但休息时间要足够短，来确保你的肌肉仍处于激活状态，只有这样你才能全力做下一轮动作。”为了优化你的休息时间，试着将双手放在膝盖上站立。西华盛顿大学的一项研究表明，这种姿势可能有助于改善呼吸，可以让你在训练间歇更快地恢复。

无论你在训练中采用何种休息，一定记住，你的目标是让自己充满能量，并帮助你达到最佳训练效果。如果你感觉过于放松，完全找不回训练时应有的状态，你一定要缩短休息时间，直到感觉合适为止。你在训练的各个方面投入得越多，即便是休息，也越能让身心受益。