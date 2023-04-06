“想想足球比赛的中场休息、篮球比赛的暂停、或拳击比赛回合间的短暂休息，”体能训练专家亚历克斯·罗斯坦（Alex Rothstein）表示，“在不影响比赛节奏的情况下，这些比赛中的休息时间可以让运动员的身心得到放松。”

最后需要说明的一点非常关键：训练中途的恢复或“休息”，不是让你训练偷懒或在这期间刷手机，而是在恰当时机降低训练强度的策略，帮助你达到最佳训练效果。无论你在进行匀速有氧运动、力量训练、还是高强度间歇训练，你都可以在训练期间适时休息。