训练计划要配合经期吗？
训练
有专家认为，根据生理周期合理调整训练计划有助提升运动表现，对日常生活也有帮助。相关内容，一起来看看。
先来说说经期。自从在小学受到经期的科普教育后，你就知道了经期是所有女性正常生活中的一部分。然而，我们敢说没有老师或医生曾告诉过你，经期及其所属的 28 天左右的生理周期也许能带来训练优势，助你提升表现。
深入了解荷尔蒙
所有女性的体内都存在负责生殖发育的雌激素和为怀孕做好准备的黄体酮。奥利科生物分析公司的研究员乔治·布鲁因维尔斯（Georgie Bruinvels）博士指出，雌激素和黄体酮水平呈规律性波动，可能对你的行动、思维和情绪产生影响，这种影响并不仅局限于经期，而是会出现在生理周期的每一天。因此，可能前一天你还觉得自己有用不完的精力，第二天你就赖在沙发上，为动物收容所的广告而哭泣。
此外，这种变化也会影响身体对运动的适应性。这可能算得上是件好事，因为这意味着在每个月的任意一天，你都可以针对训练时间和方式制定策略，从而获得理想的训练效果。女性运动员生理学家史黛西·西姆斯（Stacy Sims）博士是《咆哮》一书的作者，该书为运动女性提供基于生理学的营养和训练指导，她说道：“配合生理周期训练意味着你要根据荷尔蒙分泌情况来调整训练及营养计划，让身心和情绪充分受益。”虽然根据生理周期调整训练计划的研究还在不断深入，但实践这种方法可能好处多多。
如果你不服用会干扰荷尔蒙变化的激素类避孕药，顺应荷尔蒙的自然分泌规律，那么西姆斯博士的这张月经周期图将助你了解生理周期的各个阶段。不过可别忘了，每个人的身体状况和生理周期都不一样，因此训练效果并不确定。但尝试新的训练日程至少能给一成不变的运动生活带来新鲜的变化，而你也可能会有新发现，找到让身体感觉良好的训练方式。
第 1 至 12 天左右：突破自我
一起来了解一下：此阶段始于月经来潮日。此时雌激素和黄体酮都处于最低水平。“由于荷尔蒙水平很低，相较于生理周期的其他阶段，身体在这一阶段的恢复能力和睡眠质量都更出色。”黛西·西姆斯博士表示，“你会感到充满能量、思维清晰、协调性更佳，可以去健身房全力开练。”但如果你有痉挛、脑雾和胃部问题等经期症状，请等到症状消退再开始训练。几天之后，你大概就会开始渐入佳境。
在训练中保持精力充沛的状态也许正应你所需，但如果你在寻求突破，那不妨试试以下方法：
- 开练一项新的技能或活动
无论是引体向上还是普拉提，思维清晰和动作协调性的提升都有助你攻克一项从未尝试过的训练。你可以选择已掌握动作的进阶版，让自己更容易迎向成功。喜欢壶铃摆动？那就试试壶铃抓举。觉得海豚式已经十拿九稳？那就试试头倒立。
- 全力开练
“当荷尔蒙处于低水平时，你的身体更容易获取能量来支持锻炼，特别是支持高强度运动。”西姆斯博士解释说。此外，当雌激素在此阶段末期开始上升时，疼痛阈值也会随之提高。这种荷尔蒙有助于锻炼后的肌肉恢复得更快更强壮。你可以冲得更快、更卖力地投入日常训练，也可以追逐新记录，因为你的身体都能应付得来。
西姆斯博士表示，在你全力开练之前，一定要优先安排有规律的睡眠，充分摄入蛋白质、健康脂肪、复合碳水化合物和不同颜色的蔬菜，以便促进肌肉修复。她补充道：“如果经期不适的症状妨碍了你的表现，那不妨吃一些富含钙、维生素 D 和维生素 B 的抗炎食物，比如香蕉、原味酸奶或绿叶蔬菜。”
第 13 至 19 天左右：增强耐力，再降低强度
生理周期中期包括排卵期及其后一周。西姆斯博士指出，此阶段初期，大多数女性的雌激素水平都会激增，因此你可能会在雌激素峰值期感到自信倍增、力量爆棚。众所周知，雌激素有益于大脑的神经递质。但排卵后，雌激素迅速下降，这可能会让你会觉得没有兴致。虽然此时大家普遍都是这种状态，但你可以通过以下方法充分利用这个阶段：
- 在初期挑战自我
雌激素水平升高时，你会感到强壮有力，此时不妨试着增加日常有氧训练的强度。西姆斯博士表示，你可以去山地徒步或者延长跑步距离，因为稳定状态下的有氧训练能练得更持久。此外，也要在训练前摄入更多健康碳水化合物，如水果、全谷物和甘薯。当雌激素达到峰值时，身体从碳水化合物中获取能量的难度会变大，因此你最好储备充足。
- 学会适时减量
西姆斯博士指出，排卵后，雌激素直线下降，你的精力也会明显减退。这是完全正常的，如果你容易出现经前综合症，那么就更会感到没有精力。她还表示，相较于完全不运动，稍微运动一下可能会让你更有活力。如果你感觉情绪低落，那不妨按需减少训练，可以降低训练强度，也可以缩短训练时间，因为现在努力训练可能只会进一步消耗你的能量。
例外情况：乔治·布鲁因维尔斯博士表示，有些人在这一阶段感觉良好。如果你就属于这一类人，那不妨在这一阶段维持之前的训练不变，但不要大幅增加强度或修改训练安排。
第 20 至 28 天左右：恢复与复原
对于大多数女性来说，经期再次来临前的一周左右是她们最讨厌的一段时间。西姆斯博士表示，此时人们通常会感到焦虑、烦躁、情绪低落，这都源于荷尔蒙水平的升高。你甚至可能会身心俱疲，或者出现炎症和肿胀，也就是经前综合症来了。此外，黄体酮水平达到峰值通常也会激活应激反应，导致静息心率和体温升高，进而让部分运动比平时更加艰难。西姆斯博士鼓励大家保持活跃，因为这样做有助你在整个阶段感觉良好。你可以利用以下建议，来达到适度的平衡：
- 控制训练强度
如果你感觉自己在日常训练中有些力不从心，那么就不要再遵循常规的训练安排。你可以降低负重、减少重复次数、延长休息时间、放缓动作……只管降低训练强度，西姆斯博士表示。你也可以坚持做利于身体恢复的低强度活动，如瑜伽或普拉提。她指出，这些身心练习可以鼓励你集中精力控制呼吸，有助于调节心率，令你专注当下，减少焦虑。
- 善待自己
这一周其实是自我放松的最佳时机。享受一次按摩、泡泡浴或任何让你放松的事情。西姆斯博士建议花点时间与朋友和亲人在一起，就算不能会面，打电话也能起效，这有助于提高能让你感觉良好的荷尔蒙血清素水平。西姆斯博士解释说：“现在花点时间休息可以给身心充满电，当你的身体能量在生理周期初期阶段开始回升时，你就能更卖力地投入训练。这是一个循环往复、周而复始的过程。”
在了解荷尔蒙的波动模式后，当你尝试将训练计划与生理周期配合同步时，请谨记你每个月都有机会去尝试不同的训练。但如果你在各种试错中并未看到或感觉到明显的不同，或者你在这个过程中倍感压力，那么这种方法可能不适合你。归根结底，采用适于身心的方式进行训练才是最重要的。
文字：Charlotte Jacobs
插画：Xoana Hererra