所有女性的体内都存在负责生殖发育的雌激素和为怀孕做好准备的黄体酮。奥利科生物分析公司的研究员乔治·布鲁因维尔斯（Georgie Bruinvels）博士指出，雌激素和黄体酮水平呈规律性波动，可能对你的行动、思维和情绪产生影响，这种影响并不仅局限于经期，而是会出现在生理周期的每一天。因此，可能前一天你还觉得自己有用不完的精力，第二天你就赖在沙发上，为动物收容所的广告而哭泣。

此外，这种变化也会影响身体对运动的适应性。这可能算得上是件好事，因为这意味着在每个月的任意一天，你都可以针对训练时间和方式制定策略，从而获得理想的训练效果。女性运动员生理学家史黛西·西姆斯（Stacy Sims）博士是《咆哮》一书的作者，该书为运动女性提供基于生理学的营养和训练指导，她说道：“配合生理周期训练意味着你要根据荷尔蒙分泌情况来调整训练及营养计划，让身心和情绪充分受益。”虽然根据生理周期调整训练计划的研究还在不断深入，但实践这种方法可能好处多多。



如果你不服用会干扰荷尔蒙变化的激素类避孕药，顺应荷尔蒙的自然分泌规律，那么西姆斯博士的这张月经周期图将助你了解生理周期的各个阶段。不过可别忘了，每个人的身体状况和生理周期都不一样，因此训练效果并不确定。但尝试新的训练日程至少能给一成不变的运动生活带来新鲜的变化，而你也可能会有新发现，找到让身体感觉良好的训练方式。