感觉说中了心声？培养良好睡眠的下一步，则是尝试玛博士的简单小试验，来确定自己实际所需的睡眠时长。在下一个休息日、假期、或者能灵活调整日程安排的时间，每天晚上在相同的时间点入睡，关掉闹钟，看看自己自然醒来的时间。连续坚持几天后，你就会知道自己需要睡多少小时才能得到充分休息。玛博士提醒：“假如你的睡眠时间突然超出平常的时长，比如说一晚上睡了 10 小时，特别是你的身体同时还出现了其他症状，请咨询你的医生，弄清楚导致这种情况的原因，比如抑郁症或其他潜在的疾病。”

玛博士表示，当你知道最适合自己的睡眠时长之后，要竭尽所能，每天保持规律作息。“睡眠反复变化”是指经常在某些天贪睡，令睡眠时长明显大于其他日子，这种做法会打乱生物钟，进而引发高血压和持续时差反应等一系列健康问题。除非你是因为需要弥补过去疲惫一周里损失的睡眠债，或者因身体不适而需要在周六补觉，否则睡懒觉通常不是身体真正需要的。



先要知道明确判断的方法？如果钻在被窝里睡更久并不会让你更有活力，那答案自然显而易见。玛博士表示：“你最好不要因为单纯有条件而晚睡和晚起，因为这可能会让生物钟失去规律。为了让生物钟保持最佳同步状态，早睡比晚起更好，不过具体做法要适于日程安排。”

切记，睡眠应该是要帮助你恢复状态和精力，让你精神满满地迎接新的一天。如果睡眠并未发挥作用，也许是时候重新培养睡眠计划了。