过度睡眠的 3 个症状
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适时适量的睡眠可以让身体得到充分休息，多睡少睡并不会帮助你维持良好状态，快来看看你是否要重新培养睡眠习惯。
想让自己蓄势待发、把握时光，最好的方法莫过于香甜地睡一整夜，不必再靠咖啡来提神醒脑。人体机能中心医师科学家兼医学博士谢丽·玛（Cheri Mah）专门研究精英运动员的睡眠与运动表现，她表示，对于大部人而言，睡饱意味着至少 7 小时的睡眠时间，不过有些人还需要睡更长时间。
谢丽·玛博士指出，事实上，大部分人在大多数夜晚都没有得到充足的睡眠，这并不意外。但影响情绪、健康和体质的因素，可不仅仅是这 7 个多小时的睡眠总时长，选择何时睡觉也发挥着至关重要的影响，她补充说。要想判断你是否需要重新培养睡眠习惯，首先要确定身体是否出现以下症状：
- 醒来后头昏乏力
你可能以为，在睡醒 1 小时后依然感觉困乏疲惫肯定意味着自己需要更多的睡眠，但不能马上下定论。西奈山伊坎医学院人口健康科学和政策系教授玛丽安娜·G·菲格罗（Mariana G. Figueiro）博士表示，我们的身体受昼夜节律控制，或者说身体内部的生物钟会控制我们清醒与困倦的时间。虽然你的个人生物钟可能与好朋友的并不相同，会存在几分钟甚至几小时的差异，但是每个人的生物钟都是根据太阳的活动来运转的，也就是说白昼让人清醒，而黑夜则带来睡意。
玛丽安娜·G·菲格罗博士道出了其中关键：“睡醒的时间越接近正午，光照在维持身体作息与生物钟保持同步方面的效果就越差。”换句话说，如果日上三竿后你还在睡觉，那么即使夜晚的睡眠时间达到 7 小时，你也可能会更觉乏力，无法与日出和日落时间保持同步。
- 身体脱水
美国睡眠基金会表示，你在入睡后并不会摄入水分，但是在此期间，呼吸或打鼾也会导致体液流失。此外，玛博士指出，你白天醒来的时间越晚，用于补充水分的时间就越少。如果身体脱水，你可能会感觉虚弱无力、头晕疲乏或者单纯觉得不在训练状态。克利夫兰医疗中心指出，通过观察尿液颜色这个简便的方法可以判断身体是否脱水，尿液的颜色越暗黄，你需要喝的水就越多。
- 夜晚难以入睡。
菲格罗博士说，在大多数夜晚，获取理想睡眠时间的人应在 10 到 15 分钟内进入睡眠状态。如果你需要用将近 30 分钟或者更长的时间入睡，并且其他日常习惯基本一致，没有其他的压力、摄入咖啡因或午睡，你可能有生物钟紊乱或者睡眠略微过度的问题。
睡意受很多因素影响，其中包括人体内的平衡系统，其正式名称为“睡眠驱动力”或“睡眠压力”。起床后，“睡眠压力”处于低值，它会在一天中清醒的时间内逐渐增长，导致这种增长变化的部分原因在于一种叫做腺苷的化学物质，这种物质会在大脑中积聚，令你产生睡意。菲格罗博士说：“如果睡眠过度，当天你就没有时间去积累足够的睡眠压力，因此当入睡时间来临时，你就可能会难以入睡。”
感觉说中了心声？培养良好睡眠的下一步，则是尝试玛博士的简单小试验，来确定自己实际所需的睡眠时长。在下一个休息日、假期、或者能灵活调整日程安排的时间，每天晚上在相同的时间点入睡，关掉闹钟，看看自己自然醒来的时间。连续坚持几天后，你就会知道自己需要睡多少小时才能得到充分休息。玛博士提醒：“假如你的睡眠时间突然超出平常的时长，比如说一晚上睡了 10 小时，特别是你的身体同时还出现了其他症状，请咨询你的医生，弄清楚导致这种情况的原因，比如抑郁症或其他潜在的疾病。”
玛博士表示，当你知道最适合自己的睡眠时长之后，要竭尽所能，每天保持规律作息。“睡眠反复变化”是指经常在某些天贪睡，令睡眠时长明显大于其他日子，这种做法会打乱生物钟，进而引发高血压和持续时差反应等一系列健康问题。除非你是因为需要弥补过去疲惫一周里损失的睡眠债，或者因身体不适而需要在周六补觉，否则睡懒觉通常不是身体真正需要的。
先要知道明确判断的方法？如果钻在被窝里睡更久并不会让你更有活力，那答案自然显而易见。玛博士表示：“你最好不要因为单纯有条件而晚睡和晚起，因为这可能会让生物钟失去规律。为了让生物钟保持最佳同步状态，早睡比晚起更好，不过具体做法要适于日程安排。”
切记，睡眠应该是要帮助你恢复状态和精力，让你精神满满地迎接新的一天。如果睡眠并未发挥作用，也许是时候重新培养睡眠计划了。
文字：Ronnie Howard
插画：Matt Williams