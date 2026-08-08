当你的股四头肌颤抖不已，甚至连去一趟卫生间都感觉困难的时候，你也许才意识到，是时候拿泡沫轴休息放松一下了。所谓肌肉酸痛，就是训练压力导致肌肉纤维微撕裂，以及身体对修复这种损伤做出的反应。然而，这种酸痛感并不是你需要放松身心的唯一信号。

在肌肉酸痛的情况下坚持训练可能让你产生一种“我好强”的幻觉。力量和体能训练总监安德魯·沃特金斯（Andrew Watkins）教练解释：“如果你不进行休息和恢复，你的身体就难以储备能量，也无法修复受损的组织。这种生理压力会对身体机能造成负面影响。如果你在精神和感情方面也倍感压力，你在训练间歇期间恢复元气的效率将大打折扣，你的身体机能也会因此不进反退。”

学会适时暂停训练计划，让身体得到充分恢复。这种做法不仅明智、有益身心，做起来也不困难！安德魯·沃特金斯教练说：“我们的身体就像一台机器，它会告诉你什么时候需要放慢节奏。”没错，肌肉酸痛虽然是个大事儿，但它只是让你放慢节奏的众多信号之一。关注以下这些不太常见的迹象，让你的身体获得充分的休息和恢复。