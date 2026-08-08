你的身体需要休息吗？
训练
在健身房过度训练后，你会感到肌肉酸痛，但这并不是过度训练的唯一表现。让我们一起来找出其中不易察觉的迹象。
- 努力训练后，多给自己一到三天的时间进行休息，有助于身体恢复元气。
- 睡眠质量不佳代表着身体需要休息与恢复，你应该对此多加留意，并关注身体释放的其他信号。
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当你的股四头肌颤抖不已，甚至连去一趟卫生间都感觉困难的时候，你也许才意识到，是时候拿泡沫轴休息放松一下了。所谓肌肉酸痛，就是训练压力导致肌肉纤维微撕裂，以及身体对修复这种损伤做出的反应。然而，这种酸痛感并不是你需要放松身心的唯一信号。
在肌肉酸痛的情况下坚持训练可能让你产生一种“我好强”的幻觉。力量和体能训练总监安德魯·沃特金斯（Andrew Watkins）教练解释：“如果你不进行休息和恢复，你的身体就难以储备能量，也无法修复受损的组织。这种生理压力会对身体机能造成负面影响。如果你在精神和感情方面也倍感压力，你在训练间歇期间恢复元气的效率将大打折扣，你的身体机能也会因此不进反退。”
学会适时暂停训练计划，让身体得到充分恢复。这种做法不仅明智、有益身心，做起来也不困难！安德魯·沃特金斯教练说：“我们的身体就像一台机器，它会告诉你什么时候需要放慢节奏。”没错，肌肉酸痛虽然是个大事儿，但它只是让你放慢节奏的众多信号之一。关注以下这些不太常见的迹象，让你的身体获得充分的休息和恢复。
1. 静息心率升高
美国心脏协会指出，对于大多数人而言，正常的静息心率应为 60 至 100 次 / 分钟。沃特金斯教练表示，运动员的静息心率可能会更低一些。
佛罗里达大学运动科学和健康教育副教授蒂娜·M·彭霍洛（Tina M. Penhollow）博士指出，静息心率略有波动是正常现象。但是，如果你通过智能手表或其他设备追踪静息心率，并且注意到心率始终比正常范围高出每分钟 5 次或更多次数，这意味着你的身体需要更加卖力地处理日常事务。如果不充分休息，你的心脏就会加班来修复组织，而心率升高正是心脏努力赶工的信号。
2. 训练时比以往更费力
如果你平时能以 9 分钟/英里的配速轻松跑完全程，现在却突然觉得 11 分钟/英里的配速很费力；或是在你举起往常训练重量的 60% 时，就已经感到极其困难了。如果你有以上表现，那就证明你的身体已经发出投降的信号了。
沃特金斯教练对此表示，这并不是你的肌肉在一夜之间变脆弱了，而是中枢神经系统发生了超负荷运载。中枢神经系统是控制身体反应的处理中心，负责接收和发送身体其他部位的信息。他说道：“如果你的神经系统还没有从前一天的压力中恢复过来，你的大脑就不能像往常一样向肌肉发送信息，这会导致反应迟缓或者身体感到沉重。”
3. 睡眠质量不佳
蒂娜·M·彭霍洛博士说道：“过度训练会让身心处于高度紧张状态，并令你持续地感到坐立不安。”刊登于《生理学前沿》的一篇研究报告指出，过度训练会让你难以入眠，导致总体睡眠时间变短。
《国际运动医学杂志》发表的一篇综述指出，鉴于睡眠可能是影响运动恢复的主要因素，从长远的角度来看，你应该优先考虑如何拥有高质量的睡眠，然后再去完成每周 7 次的训练，这样做更能帮助你持续进步。
4. 一想到训练就心生退意
《当代生物学》发表的一项研究表明，过度训练不仅会让身体精疲力尽，而且会导致精神疲劳。强迫自己完成令人恐惧的训练可能会让你的状态一落千丈。彭霍洛博士说：“研究显示，精神疲劳会让你的表现大不如前，同时还会造成体力不支和缺乏耐力。”不妨给自己安排一个休息日，这能让你全力投入到下一次训练当中。
5. 肌肉时常抽筋
彭霍洛博士表示，剧烈运动会让相应部位的肌肉过度疲劳，进而导致抽筋。各种运动都会导致肌肉出现微撕裂，但是如果休息时间不充裕，肌肉就没有时间自我修复，也无法变得更加强壮。
此外，彭霍洛博士还指出，这种损伤还会让肌肉难以吸收自身恢复所需的营养成分，排出训练产生的细胞废料的能力也会大打折扣。这会导致你的肌肉出现痉挛，而这正是肌肉投降认输的信号。
在沃特金斯教练看来，如果你有上述任何一种症状，不妨休息几天或者调整一下训练计划，可以做些瑜伽、泡个盐浴，或者安排一次恢复跑。
是否注意到自己出现了好几种过度训练的迹象？你可能需要一个“减负周”。沃特金斯教练解释说：“减负的方式非常简单，只需减少负重、缩短跑步距离或者训练时长即可。”任何迹象和症状都应该在此期间消失。如果情况没有缓解，请咨询你的医生。
真正的健身高手不会一味地超越自我极限，因为他们懂得如何在训练中收放自如，这也正是他们引以为傲的一点。
文字：Ashley Mateo
插画：Mojo Wang
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