简单一招，教你吃得更健康

所以，你可以迈出的第一小步，就是做到每天随餐搭配一种蔬菜。当你逐渐养成这个习惯时，下一小步就是回想自己不健康的习惯，比如点外卖，然后降低其频率。如果通常每周点三次外卖，则试着减到每周两次。一旦你能轻松完成以上两步，就可以尝试新的小变化。接下来，不断完成一个又一个的改变，关键在于保持良好势头，不断前进。



同时也要注意，你可能会陷入困境。别担心。营养教育家 Scott-Dixon 表示：“你在这场饮食游戏中拥有无限生命。所以，如果今天跌倒了，那就明天爬起来。”营养师 St. Pierre 强调，不要因为饮食习惯上的一次退步而自责，更重要的是去思考下一次如何给出更好的应对："将挫折视为反馈而非失败。”



此外，营养教育家 Scott-Dixon 提醒，别忽略了所取得的进步。“人们太过于关注出错点，但也许事情的 80% 是对的！将这些成功变成可复制模板，找出其中的规律。”她说。这样你才能赢得更多的胜利。



开始养成良好习惯吧：遵循上述建议，逐步将积极行为引入日常饮食中，比如随餐搭配蔬菜；并将它与你已有的习惯结合，像是思考午餐吃什么。然后在下次考虑“午餐吃什么？”的时候，同时要记得“我要吃蔬菜”。最后，当你真的做到这一点时，别忘了表扬自己，这有助于将好习惯坚持下来。