简单一招，教你吃得更健康
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别再苛求完美饮食了。让我们从小处着手，逐步实现饮食习惯的大改进。
你可能听说过这句俗语：吃得不好，训练白搭。尽管这已经是老生常谈，却也无可非议。想要身强体健，你就得尽可能合理饮食。
但是，“尽可能合理饮食”并不等于“始终完美饮食”。想要取得长期成功，不如先保证当下吃得最合理。
来自 Precision Nutrition 的注册营养师 Brian St. Pierre 指出，人们之所以无法做到健康饮食，其中一大原因是他们“完美主义”的态度。营养师 St. Pierre 表示：“人们经常会陷入极端思维模式，尤其是每年一月，他们会设定非常硬核的饮食计划，然后因为难以坚持而失败。”
明智之举是，对你的饮食从长计议。这种思维模式让你得不断反思。“能不能在当前的饮食基础上选择吃得更健康营养一些？在接下来的日子，每天都这么问自己。久而久之，你的饮食习惯在不经意间就会有巨大的改善。”营养师 St. Pierre 说，“这样的改变不可能一蹴而就。但是，如果你能在饮食选择上循序渐进，那么你最终能迎来营养状况的重大改变。这关乎如何改善你饮食结构，也是选择一种生活方式。”
想让这种从长计议有效，你就得绝对坦诚地面对自己的饮食习惯和当下力所能及的改变。拥有近 20 年从业经验的营养教育家 Krista Scott-Dixon 指出，“这要求我们正视现实生活。这不是有求必应的未来世界，我们得竭尽所能去撬动最小的那个支点，从现在开始朝正确的方向前进。”
所以，你可以迈出的第一小步，就是做到每天随餐搭配一种蔬菜。当你逐渐养成这个习惯时，下一小步就是回想自己不健康的习惯，比如点外卖，然后降低其频率。如果通常每周点三次外卖，则试着减到每周两次。一旦你能轻松完成以上两步，就可以尝试新的小变化。接下来，不断完成一个又一个的改变，关键在于保持良好势头，不断前进。
同时也要注意，你可能会陷入困境。别担心。营养教育家 Scott-Dixon 表示：“你在这场饮食游戏中拥有无限生命。所以，如果今天跌倒了，那就明天爬起来。”营养师 St. Pierre 强调，不要因为饮食习惯上的一次退步而自责，更重要的是去思考下一次如何给出更好的应对："将挫折视为反馈而非失败。”
此外，营养教育家 Scott-Dixon 提醒，别忽略了所取得的进步。“人们太过于关注出错点，但也许事情的 80% 是对的！将这些成功变成可复制模板，找出其中的规律。”她说。这样你才能赢得更多的胜利。
开始养成良好习惯吧：遵循上述建议，逐步将积极行为引入日常饮食中，比如随餐搭配蔬菜；并将它与你已有的习惯结合，像是思考午餐吃什么。然后在下次考虑“午餐吃什么？”的时候，同时要记得“我要吃蔬菜”。最后，当你真的做到这一点时，别忘了表扬自己，这有助于将好习惯坚持下来。