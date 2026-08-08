15 年来，瑞安·弗莱哈蒂严谨地研究追踪数百位金牌得主、世界冠军和纪录保持者的心理习惯和行为举止，并运用他的知识助力这些运动员，达到更佳的境界。最近，他与芝加哥大学大脑动力医学实验室主任，兼神经学家斯蒂芬妮·卡乔波（Stephanie Cacioppo）博士合作，利用神经科学探寻其中的联系。蒂芬妮·卡乔波博士说：“弗莱哈蒂想要利用神经科学去连结的想法，令我惊艳。”

弗莱哈蒂和卡乔波博士表示，这些心理习惯和行为举止不仅适用于未来杰出人才，所有想要提升跑步速度、期望比赛表现更出色或者想提高生活品质的人，也都可以试着运用。



01. 与自己对话。

不要只是聆听脑海中的声音，而是去和它对话。不过对话时要采用专家称为“自我暗示”的策略性方法。“自我暗示”是运动员面临挑战时普遍会采用的方法，这种方法有助于你集中精力并树立自信，发挥最佳状态，当你像与挚友那样与自己进行对话时，效果会更好。自我暗示可以是给自己打气“你能行！”或给予自己指导“深吸一口气”，但一定不能对自己妄下评论，尤其不要因为投丢一球或失去晋升机会而苛责自己。使用第三人称或第二人称进行自我暗示同样至关重要，称呼自己为“她”或“你”，而不是“我”。这将助你营造一定的情感距离，如同对待亲密好友一般，对自己表达相同的善意。



02. 先预想，后实现。

许多精英运动员比赛前夜会在脑海中，将比赛流程的每一步都想象一遍，从起床一直到在颁奖典礼上领取金牌。将场景形象化，或细致生动地想象一个积极的行动或结果，让你的大脑为实际经历做好准备，当你真正经历这些动作时，你的反应力、自信心和耐力都会随之提升。不要只想象一切顺利的情形，还要设想所有可能出错的情况，这样一来，如果遇到困难，你就不会那么紧张，因为你已想好配套的方案。你可以将这种方法运用在重要的时刻，像是面试理想工作前；或者运用在训练等日常任务中，像是备战铁人三项期间不妨试试。