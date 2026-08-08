6 个习惯，养成运动员心态
训练
让我们一起探索到底是什么，成就了伟大的运动员？然后再学着从自己身上挖掘这些特质。
哪种特质造就了塞雷娜、科比和拜尔斯等优秀运动员？为精英运动员提供训练指导的 Nike 资深健身总监瑞安·弗莱哈蒂（Ryan Flaherty）表示：“这种特质不是速度、力量、耐力抑或基因，而是心志。”
15 年来，瑞安·弗莱哈蒂严谨地研究追踪数百位金牌得主、世界冠军和纪录保持者的心理习惯和行为举止，并运用他的知识助力这些运动员，达到更佳的境界。最近，他与芝加哥大学大脑动力医学实验室主任，兼神经学家斯蒂芬妮·卡乔波（Stephanie Cacioppo）博士合作，利用神经科学探寻其中的联系。蒂芬妮·卡乔波博士说：“弗莱哈蒂想要利用神经科学去连结的想法，令我惊艳。”
弗莱哈蒂和卡乔波博士表示，这些心理习惯和行为举止不仅适用于未来杰出人才，所有想要提升跑步速度、期望比赛表现更出色或者想提高生活品质的人，也都可以试着运用。
01. 与自己对话。
不要只是聆听脑海中的声音，而是去和它对话。不过对话时要采用专家称为“自我暗示”的策略性方法。“自我暗示”是运动员面临挑战时普遍会采用的方法，这种方法有助于你集中精力并树立自信，发挥最佳状态，当你像与挚友那样与自己进行对话时，效果会更好。自我暗示可以是给自己打气“你能行！”或给予自己指导“深吸一口气”，但一定不能对自己妄下评论，尤其不要因为投丢一球或失去晋升机会而苛责自己。使用第三人称或第二人称进行自我暗示同样至关重要，称呼自己为“她”或“你”，而不是“我”。这将助你营造一定的情感距离，如同对待亲密好友一般，对自己表达相同的善意。
02. 先预想，后实现。
许多精英运动员比赛前夜会在脑海中，将比赛流程的每一步都想象一遍，从起床一直到在颁奖典礼上领取金牌。将场景形象化，或细致生动地想象一个积极的行动或结果，让你的大脑为实际经历做好准备，当你真正经历这些动作时，你的反应力、自信心和耐力都会随之提升。不要只想象一切顺利的情形，还要设想所有可能出错的情况，这样一来，如果遇到困难，你就不会那么紧张，因为你已想好配套的方案。你可以将这种方法运用在重要的时刻，像是面试理想工作前；或者运用在训练等日常任务中，像是备战铁人三项期间不妨试试。
03. 明确目标。
事实上，只要你确定了自己的“动力来源”，你就能拥有源源不绝的动力，你可以随时从中汲取力量。“动力来源”是指每次迎接挑战时，激发个人斗志的核心目标。对于精英运动员而言，“动力来源”是非常个人和感性的。例如，勒布朗和塞雷娜均表示，自己的目标是激励和他们经历相似且出身一样的孩子取得傲人成就。明确什么让你感到满足，或者什么让你感到自豪，你就可以随时定下你的目标。如果你还是感到不知所措，试着从致力于激励下一代的 NBA 杰出球员和网球名将身上获取灵感，将目标重点集中在自己关心的人身上。关注他人的需求可以让你保持动力和责任感，甚至可以激励你比平时更努力地付出。
04. 保持坚毅。
“毅力”是激情和持之以恒的结合，它助人攻克长期目标。这种坚韧是每个教练在运动员身上寻找的特质。评估自身坚毅力最简单的方法，就是回顾后续行动。你是否完成了一开始执行的任务？你是否记得最初的任务是什么？如果你对这些问题的答案并不确定，可设定一个只要几天就能完成的小目标，例如一周坚持三天无肉饮食，而不是天天全素食。如果你完成了这个目标，就可以反复尝试，可以每周多加一天，接着再增加一天，直到数周变成数月，甚至数年。频繁实现小目标可增强你的毅力，进而提高实现更宏大目标的几率。
05. 审视过程。
精英运动员经常依赖近乎强迫症的日常，来完成一项项的任务，确保自己离目标不远。
在日常生活中树立一个高效的“过程”，难度可能与制定计划相同。审视自己的日常习惯，问问自己这些问题：过程是否稳定？像是有规律地完成任务，这样你就能从中获得奖励；过程是否包括重复的任务？像是完全相同的任务，可以让你自发地完成；过程是否包括活动计划？可以将短期任务延展成长期任务；过程是否够专注？当下让你的“动力来源”始终处于首位；过程中你是否心态包容地去执行任务？从不因失败而自责，确保你长期坚持自己的做事方法。
06. 自我掌控。
简单来说，“掌控力”意味着对自己的进步承担全部责任，不找借口也不苛责自己。这是优秀人才蜕变为出色运动员的必修能力，因为他们已经意识到自身的表现在自己的掌控之中。和审视过程一样，下列这些简单的问题可帮助你了解自己是否已经具备了这个能力：你是否能够承担起责任？在关键时刻能够掌控局面；你是否带着责任心去做事？愿意承担所有后果，无论好坏；你为人是否可靠？对日常生活有足够的掌控力；你是否会履行诺言？超出期待地完成任务。拥有自我掌控力意味着你是名副其实的领导者。你值得信赖，能呈现超出他人期待的结果，这也是自我掌控的奥秘所在，它不仅对你有利，还能令队友、家人或朋友从中获益，因为他们知道在紧要关头自己始终可以依靠你。