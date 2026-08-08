力量训练就是简单的负重上举，下落，再重复组数而已吗？如果你只是偶尔健身，会觉得力量训练并不难。但是为精英运动员提供健身指导的 Nike 健身资深总监 Ryan Flaherty 表示，想要真正练出成效并避免受伤，你需要对力量训练有大概的了解。