遇见跑步，挥别沉沦的生活
人物
莱奥诺拉·曼萨诺（Leonora Manzano）曾经一度沉迷派对，不健康的生活方式导致她身体状况出现了异常。如今，她变身跑步达人，在墨西哥城死火山的山间小径自在畅跑，寻回了内心的平静和生活的节奏。
“运动凡⼈”系列聚焦在日常点滴中，捕捉你身边运动人的动感瞬间。
没有过人的胆量，恐怕很难在墨西哥城跑步。首先，其海拔高达 2,200 米，大约高出海平面 2,400 米。这里气候炎热、雾霾严重、交通拥挤，人口达 2,200 万人。所以当地的跑者莱奥诺拉·曼萨诺有时更愿意离开拥挤的城市街道，到附近某个国家公园开跑。她最喜欢去托卢卡火山，这处国家公园坐落在一座死火山上，距墨西哥城 3 小时车程，她正是在此处发现了自己对跑步的热情。现在只要有机会，莱奥诺拉还会来这里跑步。
公园绿树成荫，在一个阳光明媚的清晨，我们随着莱奥诺拉来到她常跑的一条环线，了解跑步给她的生活带来了哪些正面的影响。
你是怎么开始跑步的？
20 岁那年，我靠奖学金上了大学，因此要一直保持成绩优异。为了缓解这种压力，我成了派对上的常客，经常饮酒过度。这种生活方式很不健康。我先是得了溃疡，但我没有在意。不久又得了面瘫，这让我备受折磨。我看了一个又一个医生，直到遇见针灸医师胡安·加西亚（Juan García）。他叮嘱我一定要改变自己，过健康的生活，还邀我与他的团队一起跑步。开始我拒绝了，后来有一天，在治疗后我感激地对他说：“我欠你个人情。”几天后，他打电话问我：“还记得你欠我个人情吗……？”他要我第二天陪他和跑步团队前往托卢卡火山一起跑步。正是这件事改变了我的生活。
从那以后，跑步给你带来了哪些影响？
跑步让我开始重视人际关系，因为我知道自己陪伴家人的时间有限，所以跟他们在一起时，我会尽量全身心投入。待在孩子们身边，我会远离手机并抛开训练，放下一切专心陪伴他们。我从跑步中学会了自律，明白了活在当下的快乐。从个人的角度来说，我不用再去追求派对和酒精带来的刺激，因为我找到了完全不同的方式，让我不再依靠酒精，开始拥抱积极的生活。而且在训练中亲近大自然，更是让我受益无穷。
你更喜欢在哪里跑步，自然小径还是城市马路？
这个不好作比较，它们各有各的特点，都很重要。从技术层面看，在小径上跑步可以增强耐力和力量，但熟悉柏油路也很重要，因为最终大多数比赛都是在城市环境中进行的。
在两种环境中跑步各有什么好处？
在小径上会遇到令人心旷神怡的美景，记得有一次我在克雷塔罗的谢拉戈达山脉跑步，旁边有一条河流穿过峭壁，发出悦耳的响声。我开始还诧异是什么声音。在奔跑中听到河流低吟浅唱，真是令人难以置信……大自然美丽动人，而穿过蜿蜒曲折的街道，深入了解这座城市，又是另一番别致体验。我喜欢看着街头小贩出摊，我跑回来时，他们已经准备妥当，为那些匆匆赶着上班的人们带来便利。每天早晨都是新的，你会看见这座城市的变迁。
你经常和他人一起跑步。跟大家共跑具有怎样的意义？
有时候你会想：“糟糕，今天真不想起床，但我跟朋友约好了。”相信我，任何事你都可以失约，但永远不要错过任何一次训练。说好早上 6 点会合，这就是一个神圣的约定，比任何工作都重要。你不能让他们失望。和他人一起跑步时，你会与之分享你的生活，分享你的方方面面。和惺惺相惜的伙伴一起投入最爱的活动，是一件很有意义的事情。甚至有时候，比起家人，你和他们交流得更多。
文字：Karina Zatarain
摄影：Darryl Richardson