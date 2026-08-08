没有过人的胆量，恐怕很难在墨西哥城跑步。首先，其海拔高达 2,200 米，大约高出海平面 2,400 米。这里气候炎热、雾霾严重、交通拥挤，人口达 2,200 万人。所以当地的跑者莱奥诺拉·曼萨诺有时更愿意离开拥挤的城市街道，到附近某个国家公园开跑。她最喜欢去托卢卡火山，这处国家公园坐落在一座死火山上，距墨西哥城 3 小时车程，她正是在此处发现了自己对跑步的热情。现在只要有机会，莱奥诺拉还会来这里跑步。

公园绿树成荫，在一个阳光明媚的清晨，我们随着莱奥诺拉来到她常跑的一条环线，了解跑步给她的生活带来了哪些正面的影响。

