在纽约篮网球场，找到热情与同伴
人物
高美琪（Maggi Gao）从小就不喜欢体育运动，直到她遇见篮网球，才找到自己的激情所在。
“运动凡⼈”系列聚焦在日常点滴中，捕捉你身边运动人的动感瞬间。
2013 年，高美琪从上海来到纽约学习心理学，她希望能认识一些和她一样热爱篮网球的人。虽然篮网球广为人知，但在美国却是一项小众运动，所以她找不到人一起打球，更别提找到球场了。
但最终，高美琪在布鲁克林找到了整个东海岸唯一的一座篮网球专用球场，并在皇冠高地的林肯露台公园找到了同好。她在这里一边训练，一边向我们分享了这项运动对她的意义。
首先跟我们介绍下篮网球吧？
篮网球场跟篮球场差不多大，比赛目标也和篮球一样，是投篮进筐。但篮网球场不同的是篮筐装在篮球架上没有篮板。球场分为三部分，七名球员每人都有对应的位置和活动区域。但是拿到球后你不能走动，只能迈开一步就停，然后转身策应并传球。篮网球对精确度和敏捷性的要求比很多体育运动都要高。
你是怎么喜欢上篮网球的？
我在上海长大，从小就不擅长运动。8岁时，我在家附近一所刚开办的英国学校上学，篮网球是课程的一部分。以前我真的很讨厌体育活动，但篮网球让我对自己的运动能力有了更多的信心。大家都在鼓励我。他们会说“来吧，你可以尝试一下。不用担心做错什么”。这是我第一次真正喜欢上一项运动。自此我打了很长时间的篮网球，都有些记不清楚，估计是 17 年。
你对纽约的篮网球群体有何感受？
一旦融入，你就会发现大家都很亲密。在纽约打篮网球，让我接触到加勒比裔美国人的篮网球群体，他们一起长大，生来就带着篮网球基因。而且他们的父母是来自加勒比的移民，大都是牙买加、特立尼达和格拉纳达的前国家队篮网球球员。起初，我感觉他们对我心存疑虑，但看到我付出的努力和进步后，接纳了我，这是一段很有意思的经历。没有篮网球，我就不可能像现在这样认识这么多人。
人们普遍把篮网球视为“女子”运动。你怎么看？
记得小时候听到人们说：“哦，你参加了女子运动。”我会觉得怪怪的，这些话的潜台词就是，这种运动不怎么样，所以男孩子不玩。但随着年龄的增长，我发现篮网球对精确度和敏捷性的要求比很多运动都要高。如果类比其他体育活动，只有七人制橄榄球才会具备那种力量和速度……澳大利亚已经有一个大型的男子篮网球联盟。他们不是职业球员，所以没有报酬。但是这个联盟现在日益壮大，甚至组建了男子篮网球队，不久就要成为职业球队了。以上都证明这项运动正在蓬勃发展。在篮网球运动盛行的国家，它不仅是女性的极限运动，对男性也是一样。
你觉得自己还会打多久的篮网球？
可能会再打着玩 30 年。你看很多在林肯露台公园的女性，打篮网球就是她们的生活方式。有些人甚至是加勒比的前国家队队员。她们把篮网球教给了自己的孩子，现在仍然会相约打几个回合。我是一名私人教练，今年 25 岁，但我和一位 60 岁左右的牙买加人打球时，她却能杀得我片甲不留。经过时间的磨砺，你的球技不会变差，只会更加卓越。
文字：Sam Hockley-Smith
发布时间：2020 年 9 月