2013 年，高美琪从上海来到纽约学习心理学，她希望能认识一些和她一样热爱篮网球的人。虽然篮网球广为人知，但在美国却是一项小众运动，所以她找不到人一起打球，更别提找到球场了。

但最终，高美琪在布鲁克林找到了整个东海岸唯一的一座篮网球专用球场，并在皇冠高地的林肯露台公园找到了同好。她在这里一边训练，一边向我们分享了这项运动对她的意义。