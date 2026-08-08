玩滑板的本质就是在打破界限。对于日本女滑手来说，这个国家尚未成熟的滑板圈子有着严格的性别规范，她们有许多界限需要打破。日本女滑手在滑板项目的首次奥运会中斩获了多枚奖牌，但至今她们在滑板界的地位仍然不高。不过这些胜利证明了即使女滑手在日本的关注度不高，她们仍然一路高歌猛进。

足立梓是改变东京滑板社群的女性。对梓来说，没有什么比做自己喜欢的事情更重要，而她最喜欢的事情就是玩滑板、摄影和结交新朋友，她的滑板女孩抓拍项目是她这些爱好的总和。滑板女孩快照是一个网站，她会在上面分享她抓拍的东京女滑手照片，让大家对日本女滑手群体有更深入的了解。她通过这个项目传达出了一个重要的讯息：东京的滑板圈子不仅涵盖了各种各样的个性和风格，而且还能变得有包容性。我们采访了梓，与她一起畅谈滑板女孩快照勾勒出的日本滑板界愿景，以及她如何在近三十岁时迷上了滑板。