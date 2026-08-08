玩板女生，滑出东京范儿
人物*
足立梓（Azusa Adachi）在 29 岁时才开始接触滑板。现在，通过“滑板女孩快照”的项目，她想给新一代滑手更多鼓励。
跟随“运动凡人”系列，在日常点滴中，捕捉你身边运动人的动感瞬间。
玩滑板的本质就是在打破界限。对于日本女滑手来说，这个国家尚未成熟的滑板圈子有着严格的性别规范，她们有许多界限需要打破。日本女滑手在滑板项目的首次奥运会中斩获了多枚奖牌，但至今她们在滑板界的地位仍然不高。不过这些胜利证明了即使女滑手在日本的关注度不高，她们仍然一路高歌猛进。
足立梓是改变东京滑板社群的女性。对梓来说，没有什么比做自己喜欢的事情更重要，而她最喜欢的事情就是玩滑板、摄影和结交新朋友，她的滑板女孩抓拍项目是她这些爱好的总和。滑板女孩快照是一个网站，她会在上面分享她抓拍的东京女滑手照片，让大家对日本女滑手群体有更深入的了解。她通过这个项目传达出了一个重要的讯息：东京的滑板圈子不仅涵盖了各种各样的个性和风格，而且还能变得有包容性。我们采访了梓，与她一起畅谈滑板女孩快照勾勒出的日本滑板界愿景，以及她如何在近三十岁时迷上了滑板。
你是怎样爱上滑板的？
我以前常在驹泽公园骑小轮车。小轮车是一项由男性主导的运动，当涉及到一些花式动作的时候，我常常觉得男生或许能做到，但我不行。有一天，一个后来和我很要好的女孩给了我一块破旧的滑板。与小轮车的情况不同，滑板圈里的女孩多了很多，大家一起练习真的很有趣。每个人都是在十几岁或二十出头的时候就开始玩滑板，而我当时已经 29 岁了。在我周围的女滑手中，有的女孩从小就在父母的陪伴下立志成为职业滑手，有的则是在为比赛而努力练习，还有的像我一样只是为了好玩。
不论技术高低，也不分年龄、国籍或性别，每个人都在全力以赴。每当我们终于完成一些新动作时，大家都会为彼此感到高兴。这真的非常有趣，而我也因此迷上了滑板。渐渐地，我认为朝九晚五的工作是一件很傻的事情，我意识到生命应该花在自己喜欢的事情上，我想把尽可能多的时间用来享受乐趣。后来一时兴起便辞去了工作，如今在从事自由职业之余，我想什么时候玩滑板就什么时候玩，有空时就打理滑板女孩快照的网站。
滑板让你着迷到把工作都辞了。这项运动什么地方那么吸引你？
滑板吸引我的地方在于大家一起把某件事情做成的感觉。滑板不是一项团队运动，但和朋友一起玩滑板却十分有趣。因此当你开始尝试滑板时，“摔倒会很疼”或“我会适应不了”等心理障碍就没有你想象得那么难克服。在我常去的滑板公园，如果有人遇到困难，即使不认识，我也会和他们聊聊。虽然每个人的滑板水平不同，但我们会互相传授技巧。每个人去滑板公园都是为了享受乐趣，而有人分享会让我们获得的乐趣更多。
滑板运动的出发点就是享受探索城市地形的乐趣，利用城市的特色、台阶或栏杆来滑行，这是一种很棒的游戏形式。有些滑版圈内人甚至认为滑板不该是一项潮流运动或者是比赛，它就是一种非常自然的游戏形式，拉近人们和城市的距离。
梓的摄影作品，选自滑板女孩快照
你的滑板女孩快照网站中展现了各种女滑手的风采，这个想法是怎么诞生的？
无论是音乐还是摄影，世界各地的女性都在通过滑板创造文化。然而我在日本却没有看到类似的文化现象，这让我感到有些遗憾。我本来就喜欢摄影和摄像，所以我心想，如果没有人在做这件事情，那么我为什么不做呢？于是我开始在玩滑板的时候给身边的女孩拍照，每个人的反响都非常好。所以我为此创建了一个网站，分享我为偶遇的滑板健儿抓拍的照片。
滑板运动让每个人都能展现出自己的个性。她们玩滑板的风格，她们的衣服、鞋子，甚至是发型，每个人都可以做自己。我喜欢女孩们能表达，我是什么样，我玩滑板的风格就是什么样。因此，我想营造一个这样的网站，在这里你不仅能看到抓拍的照片，还可以看到女孩们的穿搭和喜好，包括她们脚踩的滑板，以及她们玩滑板的风格。我想让女孩们知道，她们不必拘泥于其他人强加在自己身上关于滑板女孩的刻板印象。她们可以想怎么穿就怎么穿，打造自己的专属滑板，爱怎么滑就怎么滑。
尽管滑板界依旧由男性主导，但日本的女滑手仍然可以通过各种方式来发挥创造力并绽放色彩。我希望滑板女孩快照这个网站能够激励她们勇往直前。
能不能聊聊东京你最喜欢的滑板场地和你在那儿遇到的人？
我喜欢驹泽公园，它靠近涩谷，设施完备，还是免费的。在那你有机会跟各式各样的人打交道：孩子、大人、名人，大家国籍和工作背景都不同。在东京这座城市，你可以遇到那些充满创造力和活力的人，包括来自世界各地的出色滑手和从乡下搬到这里的人，他们正借由滑板创造属于自己的文化。
我认为将来会出现各种有趣的项目，尤其是出自年轻人之手。例如我那位 20 岁的板友萨拉（Sara）就创办了在线读物《SP8CE 杂志》。她通过采访自己玩滑板认识的人，将他们的故事娓娓道来。在日本，很少有女滑手会做这样的事情，但我认为这件事非常重要。
最后一个问题，关于滑板项目，你未来的目标是什么？
人生短暂，所以我想把尽可能多的时间用来享受乐趣。我做滑板女孩抓拍网站和玩滑板是出于热爱。没有人要求我这样做，而我也没有传达某种讯息的义务，我只是由衷地热爱滑板。之所以能够一直做自己喜欢的事情，是因为我坚持做自己，发现自己可以帮到别人也让我觉得很快乐。
因此，我未来的目标很简单，那就是享受玩滑板的乐趣。我不想出于义务，或为了钱和工作而玩滑板。只要我能够忠于自己，继续和大家一起玩滑板，对我来说就够了。
摄影：217…NINA 文字：Aya Apton 摄像：Karen Masumoto