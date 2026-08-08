居家训练，如何保持动力？
训练
年轻的篮球运动员在居家隔离期间失去动力，乔治亚州的乔尼·泰勒（Joni Taylor）教练帮助他明确目标，再分步落实，重拾日常训练计划。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
缺乏动力的17 岁篮球运动员问道：
我现在是一名十一年级的学生，从九年级开始，我就在学校的篮球队里打控球后卫。不管在比赛、练习还是训练中，我一直都是那种依赖队友的球员。但今年自从我们不能在一起练习，我就失去了动力。我以前常常和哥哥一对一练习，但去年他去上大学了，所以现在只有我一个人。除了在车道上练习投篮，几个月来我几乎没有碰过篮球。我甚至没法打起精神跑步或举重，而这些完全都需要自己一个人完成。我感到很沮丧，并且开始担心自己的球技要生疏了。请问我如何才能重拾动力呢？
乔尼·泰勒教练回答：
你知道吗？并不只有你缺乏运动训练的动力。我在大学的最后一年里，也曾难以找到自己的动力所在。
我受了很多伤，也厌倦了每天 6 点起床跑步的生活，并且无法集中注意力。因为那时美国女子篮球联盟 (WNBA) 才刚刚成立，我并没有考虑成为职业球员。但我又是球队队长，而且我希望有始有终，给我的大学篮球生涯画上圆满的句号，为我的队友树立榜样。
所以请不要因为难以保持动力而感到沮丧。这在每位运动员身上都会发生。
当我陷入困境的时候，就会停下来反思：“我打球是为了什么？”小时候，我打球是因为这项运动很有趣。但到了大学的时候，打球这件事就并不总是有趣的了。那么我为什么要坚持打球呢？我思考了很多，终于明白打篮球是我回报父母的一种方式。是他们发现了我的潜力并帮助我成长。我想向他们表达我的感激之情，而这需要日复一日的全力投入才能做到。
这就是我坚持打球的“动力”，或者说目标，正是这一“动力”帮助我在球员生涯中屡次渡过难关，而在我成为教练后，这个“动力”还是继续帮助我战胜各种挑战。
我们都知道竞技篮球需要下很多功夫，所以在身边没有队友或教练的日子里，你的“动力”要能够激发你按时起床，上手练球。如果你非常希望你的“动力”可以为自己带来长远的影响，那么它就需要足够强大，可以超越自身，甚至超越体育运动。因为如果你只是为了赢得冠军而打球，那么在你赢得冠军之后，你又该做什么呢？
我执教的一些球员曾告诉我，“我打球是为了我的叔叔，他在去世前把我领进了门”，或者“我打球是因为只有拿到篮球奖学金，我才能上大学”。你的“动力”可以是关于你自己或他人的，也可以是完全私人的。
为了找到你的“动力”，可以试着在日记里写下你的想法。需要花些日子你才能找到它，但你需要确保你的“动力”不仅能够帮助你度过疫情时期，还可以支撑你在运动员的道路上继续走下去，因为前方总会有种种困难。
找到你的“动力”之后，你需要创建一个计划表作为辅助，而且你要对这个计划表负责。每周我都会做好接下来一周的计划。把大的任务拆解成小任务，并作出非常具体的安排，这对我来说很有效。我不会只写“训练一小时”，我会把每一项运动、组数、重复次数、休息时间都写下来。每达成一小步，我就会愈加坚定。
计划表现在暂时无法替代队友一起打球或者跟着教练学习的效果，但你有很多办法可以获得一些类似的支持和帮助。
我和丈夫达里乌斯（Darius）订婚后，在不同州带队训练，但是我们经常留出时间来视频通话，而且每天给对方发短信。我为什么要跟你聊起我的丈夫呢？因为现在你需要和篮球伙伴门保持联系，用同样的方式增进你们之间的友谊。
试着和队友分享你的训练计划，让他们也能参与训练。或许你们可以在视频中一起完成部分居家训练。然后，你们可以分享跑步用时或者在五点投篮训练中的投篮次数。为了加深友谊，你们还可以发起群聊、制定团队口号、或是制作共享歌单，这样大家就能在训练的时候听一样的音乐了。
最后一条建议可能听起来有些反常，但享受篮球之外的生活同样可以帮助你坚持下去。所以我希望你趁着这段时间好好休养，和家人一起放松身心，读一本书，或者培养新的兴趣爱好。当下的生活虽然混乱无序，但作为运动员，你应该知道如何应对自如。对于你的远大目标，你应该更加坚定。如果你能利用好当下，你就能重新定义你和篮球运动之间的关系，这会让你一生受用。
乔尼·泰勒教练
乔尼·泰勒是乔治亚大学女子篮球队主教练。2016 年，她被评为国家大学体育学会分区一中的全国年度新人教练。她的执教经历令人瞩目，曾在路易斯安那州立大学、阿拉巴马大学、路易斯安那理工大学和特洛伊大学执教。她还曾是阿拉巴马大学的杰出球员，拿下过 716 分、555 个篮板并成功阻攻 103 次，在学校的球队领袖中位列第四，并曾带领阿拉巴马大学红潮队打进国家大学体育学会锦标赛两次，美国女子邀请锦标赛两次。泰勒还曾多次荣获社区服务杰出贡献奖项。