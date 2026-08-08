找到你的“动力”之后，你需要创建一个计划表作为辅助，而且你要对这个计划表负责。每周我都会做好接下来一周的计划。把大的任务拆解成小任务，并作出非常具体的安排，这对我来说很有效。我不会只写“训练一小时”，我会把每一项运动、组数、重复次数、休息时间都写下来。每达成一小步，我就会愈加坚定。

计划表现在暂时无法替代队友一起打球或者跟着教练学习的效果，但你有很多办法可以获得一些类似的支持和帮助。

我和丈夫达里乌斯（Darius）订婚后，在不同州带队训练，但是我们经常留出时间来视频通话，而且每天给对方发短信。我为什么要跟你聊起我的丈夫呢？因为现在你需要和篮球伙伴门保持联系，用同样的方式增进你们之间的友谊。

试着和队友分享你的训练计划，让他们也能参与训练。或许你们可以在视频中一起完成部分居家训练。然后，你们可以分享跑步用时或者在五点投篮训练中的投篮次数。为了加深友谊，你们还可以发起群聊、制定团队口号、或是制作共享歌单，这样大家就能在训练的时候听一样的音乐了。