如何停止批评自己？
训练
路易斯安那州立大学篮球队的妮基·法加斯（Nikki Fargas）教练为一名过于拼命的混合体能运动员提供指导，教他挣脱束缚、找到自己人生的平衡点。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练，您好！我一直都在积极地运动，过去几年我专注在混合体能训练。在疫情隔离前，我还第一次参加了比赛！听起来很棒吧？但实际上，我执着于刷新个人纪录和争取优秀的名次，让我情绪消极。如果我哪天没有训练，内心就会有个声音告诉我：“你在退步，你无法专注，你为什么要这样做？”有时甚至更糟糕。最近训练完后，只有成功刷新个人纪录或挑战了自己的极限，我心里才会轻松一点。我在一个充斥着负面评价的家庭长大，所以我知道为什么我会有这些消极的想法。我在做心理治疗，这很有帮助，但我很想知道别的运动员是怎么应对这种状况的。有什么方法可以疏导这些想法吗？还是要置之不理？我只想再次享受运动。
自我要求过高的
26 岁混合体能运动员
A：很遗憾在你成长过程中，充斥着这些批评的声音，你不该承受这沉重的负担，任何人都不该承受。
我曾经也因为这种情况痛苦多年。
和你一样，我心中那些负面的声音也源于童年。父亲的离去让我深感沮丧和困惑。我无法理解。小时候就认定这是自己的错，一定是我有什么问题，他才会离开。
现在我当然知道事实并非如此，但当时却坚信不疑。如果没有心理医生的帮助，我恐怕无法摆脱那些念头，你已经在做心理治疗了，这让我很欣慰。
虽然痊愈不是马上就可以痊愈的，但我还是彻底摆脱了这份痛苦。我一直执着地认为自己不够好，只有表现出色才能安心。这话是不是很耳熟？摆脱负面想法的第一步，就是要相信并反复告诉自己这些事实：“这不是我的错，我没有什么问题，我已经很优秀了。”
让自己相信这些事实需要时间。学会原谅、爱和接受自己同样需要时间。
从那时起，我渐渐地开始原谅我的父亲。因为一直责怪他也于事无补，只会让我心里充满负面的想法。原谅他并没有让从前遗弃、受伤和愤怒而产生的感受完全消失，但这些情绪所造成的影响渐渐褪去了。
考虑到你的成长经历，你脑海中充斥负面的想法也不奇怪。但你可以把它们放下。有时我会通过想象的方式开导自己。设想自己是一名汽车司机，那些负面感受、那段往事都只是我随身携带的行李。我可以打开车门，把它们丢下去，然后继续我的旅程。毕竟，我才是掌握自己人生的驾驶。
下次你再被负面的意念困住，可以尝试另一种方法。找张纸，写下你特别擅长的 3 件事。再在下方写令你挣扎痛苦的 3 件事。然后把下半部分那些不堪的负面内容撕掉，揉成一团丢出去，接着对自己说：“非常好，都丢到垃圾桶里了，都离开我了。”这个练习可以有效地提醒你，你很优秀，要多关爱自己。你可以摆脱任何束缚。
当我在田纳西州上大学时，不会再去想：“只有成为一名出色的运动员，我才是优秀的。”我不再过度训练，而是去跟他人建立更好的关系，我很多挚友都是在大学里结交的。如果当时没有找到这种平衡，可能永远也无法收获这些友谊。
约翰·伍登（John Wooden）教练对于追求平衡有着自己的一套理论，大家都或多或少有所耳闻。我在田纳西州当教练时，有一次在洛杉矶比赛，我们开着球队的小巴士去接约翰·伍登教练，并和他一起共进晚餐。这真是一次很棒的体验，这位传奇篮球教练竟然跟我们坐在了一起！我们球队的一名内线球员询问他对自己所打的位置有什么建议，他便开始分享自己的人生智慧：“找到自己的平衡点，在球场上甚至在人生中都很重要。”
养成一些能给你心理带来支持的习惯，可以帮助你实现平衡。我起床时会一边听音乐一边跟着唱，用这种方式开启新的一天，令我感到愉悦。你还可以尝试一些心灵修炼，比如冥想、瑜伽，甚至可以骑上拉风的紫金哈雷摩托车，我强烈推荐最后一种！
最后，我发现心怀感恩和回馈社会可以有效地帮助我保持正面的心态。我花了很多时间为乳腺癌研究和预防筹集资金，我的团队都积极参与社区活动。早上醒来，我做的第一件事就是感恩，其中第一项就是感恩我还活着。
要知道混合体能训练只是你从事的运动项目，它并不能决定你是谁。混合体能训练并不是你永久的快乐源泉。问问你自己：“如果不做混合体能训练，我从哪里获得快乐？”然后去努力探索，因为你需要寻找快乐，你也值得拥有这份快乐。
妮基·法加斯
法加斯是路易斯安那州立大学女子篮球队主教练。此前，她曾是加州大学洛杉矶分校充满革命精神的主教练，也曾经是田纳西州和弗吉尼亚大学出色的助理教练。作为田纳西州的一名杰出球员，她曾带领女子志愿者队 (Lady Vols) 获得美国大学体育协会篮球锦标赛冠军和 两届东南联盟常规赛冠军。法加斯积极参与慈善事业和社区活动，并且与合作伙伴共同创立了名为“公益斗士”的乳腺癌预防公益组织。
插画：Harrison Freeman