A：很遗憾在你成长过程中，充斥着这些批评的声音，你不该承受这沉重的负担，任何人都不该承受。

我曾经也因为这种情况痛苦多年。

和你一样，我心中那些负面的声音也源于童年。父亲的离去让我深感沮丧和困惑。我无法理解。小时候就认定这是自己的错，一定是我有什么问题，他才会离开。

现在我当然知道事实并非如此，但当时却坚信不疑。如果没有心理医生的帮助，我恐怕无法摆脱那些念头，你已经在做心理治疗了，这让我很欣慰。

虽然痊愈不是马上就可以痊愈的，但我还是彻底摆脱了这份痛苦。我一直执着地认为自己不够好，只有表现出色才能安心。这话是不是很耳熟？摆脱负面想法的第一步，就是要相信并反复告诉自己这些事实：“这不是我的错，我没有什么问题，我已经很优秀了。”

让自己相信这些事实需要时间。学会原谅、爱和接受自己同样需要时间。