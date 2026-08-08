詹妮弗·马丁（Jennifer Martin）博士是临床心理学家和行为睡眠医学专家，同时也是一名加州大学的医学教授。博士表示，大多数人的生活都安排得满满当当，人们通常会通过牺牲睡眠来获得独处的休闲时光。在非独居的情况下更是如此。想想疫情居家办公那会儿，工作、学校和家庭之间的界限比以往任何时候都模糊，晚上可能是你唯一可以做你想做的事情的时间，对吧?你往往会对自己说：“再看 1 集或者再玩 1 个小时手机就好”，但是时间飞快地就到了凌晨 2 点，而你必须在早晨 7 点起床。

詹妮弗·马丁博士解释说：“在困意袭来时，我们做出的决定都不太合理。”这是一个恶性循环，因为当你决定熬夜时，你在隔天就会更加疲倦，久而久之，熬夜成为习惯的几率就会大大增加。

如果没有按照建议每晚睡够 7 到 9 个小时，你在清醒状态下的思维能力和感官能力都会大打折扣。这一点确实值得注意。

医学博士与睡眠医学专家凯莎·沙利文（Keisha Sullivan）说道：“熬夜后，你的头脑会昏昏沉沉，也无法集中注意力，而且还会忘事。”从情绪上而言，你可能会变得失落、易怒；从身体上而言，缺乏充足的睡眠会让身体精疲力尽，从而让身体释放更多一种压力的荷尔蒙——皮质醇。这不但会削弱你的免疫系统，还会增加你生病的几率，而这还仅仅是一些短期的症状。