当提到跑步所需的肌肉时，你可能会想到下半身的所有主要肌群，包括臀大肌、股四头肌、腘绳肌和小腿肌等等。但实际上，你的核心肌群才是跑者最重要的肌肉群之一，而它可不只是你的六块腹肌而已。

亚特兰大强跑运动指导公司所有者及注册体能教练珍妮特·汉密尔顿（Janet Hamilton）向我们介绍：“可以把核心肌群想象成所有让躯干和臀部保持稳定的肌肉。”除你所知道的六块腹直肌以外，核心肌群还包括可帮助身体侧向扭转的内腹斜肌与外腹斜肌、包裹腹部和收紧肚脐的深层肌群腹横肌、沿脊柱分布的竖脊肌、背部下方的深层肌群多裂肌以及臀大肌和盆底肌。

强化这些肌群可以改善体态、提高身体稳定性，使你体型更佳，跑得更快、更健康、更有效率。发表在《力量与训练研究杂志》的一项研究显示，规律稳定的核心肌群训练有助于提升速度。而发表在《公共科学图书馆·综合》上的一项研究发现，核心训练还可以提高耐力和跑步效率，也就是提升跑步时对身体能量的使用效率。