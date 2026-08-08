想要摆脱这种压力导致疾病，疾病又带来压力的恶性循环？以下建议或许能够帮助你调整心态、走出困境。



1. 注意紧张的早期信号

来自华盛顿的精神病学家艾娃·盖蒙-厄姆斯（Aeva Gaymon-Doomes）医学博士表示：“通常来说，与你的大脑相比，你的身体对于承受压力做出的反应要更加迅速。密切关注身体新出现的问题，例如睡眠困难、体重增减、肠胃问题或头痛，因为这些症状可能是压力不断增加并且侵袭免疫系统的前兆。”



2. 拥抱健康的生活方式

如果你已经这样做了，那要提前祝贺你。但是如果你还没有，现在开始也不晚。医学博士埃丝特·M·斯腾伯格指出，有规律地锻炼、每晚至少睡 7 小时，并且选择富含水果、蔬菜和优质蛋白质的健康饮食，尤其地中海饮食特别好。这些习惯能有效缓解压力，从而帮助免疫系统维持强大的功能。如果你觉得完成所有习惯确实有压力，请务必至少做到其中一项。

3. 拥抱挚爱的人或动物

心理学博士马什表示，当你和伴侣或孩子依偎在一起时，你的身体会释放“拥抱激素”催产素，这有助于降低免疫抑制型皮质醇和应激去甲肾上腺素。正因此，《心理科学》期刊刊登的一项研究发现，拥抱有助于降低生病的几率。如果你真的感到不适，拥抱也能缓解你的症状。心理学博士马什解释道：“这是因为催产素与疼痛阈值、幸福感以及愈合过程息息相关。与富有同情心的倾听者交谈或者与好朋友共度美好时光都能产生这种激素。”此外，华盛顿州立大学开展的一项研究显示，与狗或猫蜷缩在一起 10 分钟就能降低皮质醇水平。



4. 保持正念

认知行为疗法专家梅兰妮·施莫伊斯（Melanie Shmois）解释说：“当你感到压力或者焦虑时，你的大脑会认为你的身体受到了伤害。冷静下来并深呼吸，通过感受周围的景象、味道和声音来适应身边的环境，大脑就会意识到你并不是处于危险之中，因为如果你的安全受到了威胁，那么你就不会放松下来。”梅兰妮·施莫伊斯还补充说：“一旦你处于一种较为平静的状态，大脑中负责推理的前额叶皮层就会恢复正常，大脑也会感受到体内产生了一种轻松的感觉。”



对这种说法不买账？一项针对 200 余项研究的荟萃分析显示，以正念为基础的疗法可以缓解压力、焦虑和抑郁，而这些情绪恰好都会削弱免疫系统的功能。此外，另外一项研究综述指出，正念冥想可以减少与压力相关的疾病，同时提升细胞免疫力。



把注意力集中在你周围的感觉上是活在当下的一种方式。医学博士斯腾伯格博士说，你还可以尝试一下安德鲁·威尔博士的 4-7-8 方法，帮你将注意力转移到呼吸，并且暂时忘却生活当中的压力。具体方法如下：用鼻腔吸气数 4 下，憋气数 7 下，然后用力呼气数 8 下。



5. 专门进行减压练习

主动出击是关键。精神病学家艾娃·盖蒙-厄姆斯博士说：“如果你在没有任何压力时，花更多的时间让大脑保持冷静，在感到有压力的时候就更容易利用这种技巧来保持冷静缓解压力。”哪种练习最适合你？在盖蒙-厄姆斯博士看来，任何能让你冷静下来的练习都没问题。虽然她建议至少练习 20 分钟，但是练上一会儿总比不练要好。不论是举重、瑜伽还是阅读，只要能够帮助你冷静下来，就是适合你的方法。无论你选择哪种方式，你都会感受到这种练习产生的效果，像是睡眠体验更好或者入睡更轻松；静息心率和血压降低；慢性头痛或胃痛得到缓解；以及注意力或效率提升。