你的核心肌群实际上由至少 30 块肌肉组成。核心肌群的定义一直是健身界争议不断的话题，要给出完全准确的数字并不容易，因为一些专家把横膈膜和盆底肌都算上了，甚至包括背阔肌和胸肌。根据俄亥俄州立大学临生物力学实验室主任兼物理治疗学教授阿吉特·乔达里（Ajit Chaudhari）博士的说法，以下是大家普遍认同的核心肌群组成：

腹直肌

这是一块带状腹部肌肉，贯穿整个腹部，让你在进行仰卧起坐及进行投掷、跑步和跳跃等全身运动时，能够将胸腔和骨盆牵引拉近。腹直肌又称为“ 6 块腹肌”，因为一条条筋膜，就像塑料膜一般包覆肌肉和器官的结缔组织，将肌肉分成了 6 个部分，有时甚至是 8 个部分。现在你可能就明白腹直肌的定义了；要能看到 6 块腹肌，主要取决于腹直肌上面有多少脂肪。

腹内外斜肌

腹直肌的两侧就是腹内外斜肌，包括内侧和外侧，又称“侧腹肌”。这些肌肉让你在做斜版仰卧起坐的时候能够旋转躯干。

腹横肌和腰方肌

腹直肌和腹内外斜肌之下是躯干前后的深层核心肌群。包括腹横肌和腰方肌 。腹横肌的作用有点像紧身胸衣，是人体最深层的核心肌肉，能够压缩腹腔，增加筋膜的张力，让你的“网”更加紧实。下背部两侧的腰方肌则能在你向一侧弯曲时，帮助稳定整个脊柱。

竖脊肌和多裂肌

竖脊肌是下背部最明显的肌肉，能够帮助你拉伸躯干以及横向弯腰。像多裂肌这样的下背部深层小肌肉群，从该部位一直延伸到头骨位置。它们有助于你伸展下背部，挺直脊柱以抵抗背部弯曲问题。

其他肌肉包括腰大肌、髋部内收肌和外展肌、臀大肌等，但它们更多地在人体下半身活动中发挥作用，而不是核心力量。