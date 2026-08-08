不间断地卷腹训练，并非巩固核心肌群的理想方法。专家法尔松指出：“很多人并没有做对卷腹。何况做对了，卷腹训练也不利于脊椎健康。”

“特别是单侧、单腿或单臂的运动是更好的核心训练方式。当你一只手握着哑铃练习弓箭步的时候，有助于激活你的核心肌肉去稳定身体。”专家法尔松说。“即使是单臂二头肌弯举，也会加入少许旋转内容，让你的身体进行稳定性对抗。”建议你尝试包含单侧练习的常规训练计划。

除此之外，少量核心肌群专项训练显然能起到更好的锻炼效果。在乔达里博士看来，入门新手可以在每周的三到五天中，花 5 到 10 分钟去锻炼核心肌群。“大多数人缺乏良好的核心肌肉耐力，所以时不时地练上几分钟能够真正起到作用。”他说。如果你碰巧有很强的耐力，或者上手起来很轻松，那就不妨把锻炼时间增加一倍。



让我们从跪姿接手臂腿部前后伸展开始练习。跪姿着地，抬起一只手臂和另一边的腿，直到两者都平行于地面，将这个姿势保持一分钟。你也可以练习死虫式：以桌子式平躺，伸展一只手臂和另一条腿，手腿都要停在半空中，然后换边继续练习。此外，你还可以练习平板支撑、侧边平板支撑、抗力球腿弯举和腹滚压。



增加合理训练的强度，配合舒缓放松的全身运动，即使你没法立刻看到“漂亮的腹肌”，你仍然能感受得到你的核心在逐渐进步。