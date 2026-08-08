格邦有一家酒吧、一家带餐厅的酒店、一座教堂和几十座石顶小屋。这些建筑散落在山坡上，犹如巨人伸手掷出的骰子。在这里，你唯一能听到的声音是缆车穿梭的嗖嗖声和牛群吃草时脖子晃动的铃铛声。不过如果你在 5 月到 10 月之间，村庄尚未被积雪覆盖时来到格邦，你还能听到清晰嘹亮的喊声：“射门！！！”