在超高海拔踢足球是一种什么体验？
社群
欢迎来到欧洲海拔最高的足球场。如果你不慎把足球踢过围栏，它将会坠入 3,600 英尺的深渊。
“运动新场域”系列为你围绕着世界各地的运动场，看它如何成为了运动社群的集结地。
瑞士小村庄格邦（Gspon）坐落于阿尔卑斯山，海拔高达 6,200 英尺，靠近滑雪胜地采尔马特和形如刀刃的著名山峰——马特洪峰。这里没有公路，车都没法到达，你必须从斯塔尔登镇乘坐红白相间的缆车才能抵达。在这个阿尔卑斯山中的村庄，社区的中心既不是滑雪场，也不是徒步道，而是一座名为希斯菲尔德的足球场，它是欧洲境内海拔最高的足球场。
格邦男子足球队的安迪·福勒（Andy Furrer，左）和马特奥·阿戈特松（Matteo Abgottspon，右）在赛前移动门柱。
自 1974 年以来，瑞士山地联赛的业余球队格邦足球俱乐部就在这里踢球。这里也是村里唯一一块相对平坦的土地。由于村庄所处的海拔高度草类无法生长，因此足球场采用了人造草皮。冬季时几英尺厚的积雪覆盖，球场就成了滑雪道的一部分。到了春天时，球员们会亲自铲除这座户外足球场上的积雪并自行布置球门，以此作为赛季备战训练项目之一。
“格邦风景如画，球迷热情澎湃，是个踢足球的好去处。”
加里·克里斯蒂安（Gary Christian）
格邦有一家酒吧、一家带餐厅的酒店、一座教堂和几十座石顶小屋。这些建筑散落在山坡上，犹如巨人伸手掷出的骰子。在这里，你唯一能听到的声音是缆车穿梭的嗖嗖声和牛群吃草时脖子晃动的铃铛声。不过如果你在 5 月到 10 月之间，村庄尚未被积雪覆盖时来到格邦，你还能听到清晰嘹亮的喊声：“射门！！！”
村庄的球场以前任瑞士和拜仁慕尼黑主教练奥特马尔·希茨菲尔德（Ottmar Hitzfeld 又名“Der General”意即将军）之名命名。这位主教练还是球场建成后，第一场比赛的荣誉嘉宾。球场经山体开凿而建成，拥有天然的倾斜平台，为观众提供了非常理想的足球赛观战视野。“这块足球场地几乎一望无际，与自然和谐融为一体。”前格邦足球俱乐部球员法比安·弗勒（Fabian Furrer）说。
2009 年，原本泥石遍地的球场彻底改造，还加建了 1 间球场边的酒吧，球员们赛后还能去那庆祝。
大卫·英博登（David Imboden）追着被踢出场外的足球。
不过这个球场也有不尽如人意的地方。事实上，球场附近有三个非常陡峭的下坡。尽管球场四周围着高高的防护网，但每场比赛大约都会有 5 个球从防护网上飞过，滚落数百英尺，以至于终场哨响后，高山搜索队要马上出动去找球。在过去 40 年中，总共遗失超过 1000 个，所以购买比赛用球上，俱乐部开支不菲。
尽管踏上这座球场并非易事，但前来挑战的球队依然络绎不绝，就只是为了向其他人炫耀，自己曾在“欧洲海拔最高的足球场”踢过球。
由于缺乏足够的平地，足球场场地小于标准尺寸，所以这里的比赛规模稍小，比赛规则也略有不同，每队只有 8 名球员，而不是 11 名，且不设越位规则，这使得比赛跑位更加自由，战况往往更加激烈。
球网视角之下，两名球员正带球靠近球门线。
说实话，格邦最著名的国际赛事——山村欧洲杯 (Mountain Village Euros) 的足球赛事并不具备专业水平。这里的球员也对此心知肚明，因为他们实际上都不是职业足球运动员，有的是直升机飞行员、滑雪教练、屠夫、以及网页设计师等来自其他行业的专业人士。
阿布戈特庞（Abgottspon）家族成员为球队加油。
在村里的 500 多户居民中，超过 100 户与格邦足球俱乐部有着各种各样的关联。“要么是他们在踢球，要么是他们的孩子在踢球。当然他们还可能认识球队。”前球员安迪·阿布戈特庞（Andy Abgottspon）说。“只要有比赛，全村人都会倾巢出动来帮忙。”他的母亲比阿特丽克斯·阿布戈特庞（Beatrix Abgottspon）补充道。
左起：罗兰教练（Roland）、汉内斯·比纳（Hannes Biner）、安迪（Andy）、塞德里克·阿布戈特庞（Cédric Abgottspon）、马特奥（Matteo）、塞巴斯蒂安·弗勒（Sebastian Furrer）、和大卫（David）。
多年来，一个家庭里往往有多人为格邦足球俱乐部效力。在一场令人难忘的山地欧洲杯比赛中，瑞士对战西班牙，球队的公告就像家庭点名一样：“1 号，阿布戈特庞。2 号，阿布戈特庞。3 号，阿布戈特庞。”西班牙队也是如此：“1 号，罗德里格斯。2 号，罗德里格斯。3 号，罗德里格斯。”
帕特里夏·弗勒（Patricia Furrer 右边穿黄色球鞋者）的父亲是格邦足球俱乐部的创始人之一。帕特里夏·弗勒现在效力于 2008 年成立的女子足球队，而她的两个哥哥则是男子足球队一线阵容的成员。
尽管这里的足球赛水平可能并不是那么出彩，但这样的体验本身已够令人难忘。对于客队而言，由于他们还不习惯这里的环境，让比赛体验更加惊心动魄。在这种海拔高度上，稀薄的空气会让客队感到呼吸不顺。因此随比赛进行时，当地人往往会夺得优势。
“从对手角度而言，他们面临的难度更大。”在这里踢了近 20 年球的格邦足球俱乐部后卫地亚哥·阿布戈特庞（Diego Abgottspon）说：“即便我们在中场休息时以 5 比 0 分落后，我们还是相信自己可以逆袭比赛。在主场作战，我们可不容小觑。”
文字：Kieran Dahl
摄影：Dominic Nahr
发布时间：2020 年 9 月