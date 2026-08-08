助力训练，不妨洗个澡
训练
虽然泡澡无法取代训练，但它有助于提升训练表现。
你可能认为，泡个热水澡可以放松身心，舒缓一天紧张的情绪，而洗个冷水澡则可以清醒头脑。那如果泡澡不仅能提升你的次日训练表现，还可能对之后的训练都有助益呢？
最近，训练和运动科学教授兰斯·达莱克（Lance Dalleck）博士及其团队在西科罗拉多大学实验室进行泡澡方式的一项研究，他们要求运动员在训练结束后，立即将脖子以下部位浸入 39.0℃ 的水中 30 分钟，每周进行 3 次。3 周后，研究结果表明，与对照组相比，受试者身体利用氧气的效率，也就是最大摄氧量，提高了 3.2%；高强度负荷状态持续时间的影响因素，也就是乳酸阈值水平，提高了 5.4%；身体进行一次既定训练所需的氧气量，也就是跑步经济性，也提高了两到三倍。
兰斯·达莱克博士说：“对用时 40 分钟完成 8 公里比赛的人而言，最大摄氧量提升 3.2% 相当于时间缩短 75 秒。对于跑步配速较慢的人来说，节省的时间甚至可能会更多。”
为什么热水浴能让身体放松？
达莱克博士指出，高温能提升血浆容量，进而提高心脏供血效率，而运动状态下的肌肉获取的氧气量和修复纤维的营养素也会随之增加。高温还能激发热休克蛋白，最终毛细血管中的血流量会由此增多，这有助于清除高强度运动后产生的乳酸和酸积聚。“这可以促进身体迅速恢复。”达莱克博士说道。其他研究表明，热水浴可以放松肌肉，软化韧带中的胶原蛋白，进而帮助缓解疼痛。
达莱克博士建议，可以效仿研究中运动员的做法，充分体会热水浴的好处。在中强度训练后，坐在浴缸里泡上半小时，每周泡三次。友情提示，一项调查发现，至少需泡澡六到七次才能看到变化。“你最好将身体的核心温度提升至 39℃ 左右，这是促进运动表现提升的理想温度，但是只能在中强度训练后这样做。”达莱克博士说道。由于身体的核心温度可能已经因为严苛训练而变得很高，如果你在高强度训练结束后立刻泡热水浴，可能会因此而患上热病。
什么时候泡冷水浴放松？
如果你做完高强度训练后，想立即舒缓身心该怎么办？洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯(LeBron James)和葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)都发布过自己泡冰浴的照片，你可能也想迅速打开水龙头，和他们一样泡个冰浴。达莱克博士指出，这种方法称为冷水浴，它有助于缓解运动后即将出现的酸痛感，令你神清气爽。预先提醒一下，在完成某些训练后泡冰浴可能弊大于利，他补充道。发表在《应用生理学杂志》上的一项近期小型研究证实，在耐力训练后泡冰浴的确会阻碍肌肉生长。
一项调查表明，如果你选择泡冰浴，理想做法也许是在 11.0℃ 至 15℃ 之间的水温下浸泡 11 到 15 分钟。冰浴的原理在于，冰水和布洛芬止痛药一样，可通过阻止由运动引起的炎症过程来缓解酸痛。一些研究表明，冷水浴可减轻运动后长达四天的疼痛感。
冰浴使人放松，这一点当然无可否认。不过，泡冰浴也许还是磨炼心志、平和心境的方式。以职业运动员兼美国海军海豹突击队前队员乔什·布里奇(Josh Bridges)为例，他将泡冰浴比作冥想。“每天清晨醒来后，我都会直接走向安装在房外的冰浴桶。它的实际温度大概在 1.0℃。我必须冲破顶层冰块，再泡入其中，调息 4 分钟，”他说。“如果我能顺利完成冰浴，那么接下来一天发生的事，不过是小菜一碟而已。”