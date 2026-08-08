如果你做完高强度训练后，想立即舒缓身心该怎么办？洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯(LeBron James)和葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)都发布过自己泡冰浴的照片，你可能也想迅速打开水龙头，和他们一样泡个冰浴。达莱克博士指出，这种方法称为冷水浴，它有助于缓解运动后即将出现的酸痛感，令你神清气爽。预先提醒一下，在完成某些训练后泡冰浴可能弊大于利，他补充道。发表在《应用生理学杂志》上的一项近期小型研究证实，在耐力训练后泡冰浴的确会阻碍肌肉生长。

一项调查表明，如果你选择泡冰浴，理想做法也许是在 11.0℃ 至 15℃ 之间的水温下浸泡 11 到 15 分钟。冰浴的原理在于，冰水和布洛芬止痛药一样，可通过阻止由运动引起的炎症过程来缓解酸痛。一些研究表明，冷水浴可减轻运动后长达四天的疼痛感。

冰浴使人放松，这一点当然无可否认。不过，泡冰浴也许还是磨炼心志、平和心境的方式。以职业运动员兼美国海军海豹突击队前队员乔什·布里奇(Josh Bridges)为例，他将泡冰浴比作冥想。“每天清晨醒来后，我都会直接走向安装在房外的冰浴桶。它的实际温度大概在 1.0℃。我必须冲破顶层冰块，再泡入其中，调息 4 分钟，”他说。“如果我能顺利完成冰浴，那么接下来一天发生的事，不过是小菜一碟而已。”