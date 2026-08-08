在海滩，见证霹雳舞的新浪潮
社群
来自塞内加尔达喀尔的运动员们，在白浪花中进行体能挑战训练。
“运动新场域”系列，围绕着运动场，看它如何成为了运动社群的集结地。
塞内加尔首都达喀尔是一座三面环海的西非城市，热闹的海岸是它的运动与创意天堂。无论何时到访城市北部海岸绵延的约夫海滩，你都能看到渔民将当日的鱼获拉拽上岸，冲浪者的身影在滚滚浪花中时隐时现。临时组队展开的沙滩足球比赛，战况十分激烈，一旁的慢跑者需要留心避开时不时飞过来的球。此外，还有一支摔跤队正在捉对扭打，炙热的阳光照在他们的背上。而成为瞩目焦点的，则是一项并不常见的海滩活动：霹雳舞。
团长泽维尔在退潮的海浪中秀出“回环扫腿”舞蹈动作。
一般的海滩很少能见到练习有氧风格街舞的，但约夫海滩的情景就俨然不同了。你认为会在健身房或街道上训练的舞者，都纷纷来到了这天然沙地上练习和表演。舞者表示这有助于提升自己的舞技，同时也会给路人留下深刻印象。
“我习惯来海滩观看当地各种各样的体育活动。”约夫海滩的常客阿马杜·索乌（Amadou Sow）说。他对约夫海滩的霹雳舞者的高超水平印象深刻，并认为在这里能看着他们走上职业舞者的道路。“霹雳舞很特别，非常好看。”他说。
在冲浪过程中，动力舞团（Power Crew）发现有一种交叉训练有利于增强耐力和敏捷性。
动力舞团站在海浪中看着前左方的弗朗西斯·班波基（Francis Bampoky）帮助团长泽维尔完成后空翻。
自 2013 年以来，这个由 7 名舞者组成的动力舞团，便一直坚持每周 2 次在约夫海滩进行午后训练，以提高团队的街头表演水平。“在沙滩上训练有利于增强我们的耐力和体力。”27 岁的舞团团长泽维尔·古迪亚比（Xavier Goudiaby）说。“于是我们想，为什么不把这个训练内容加入到舞蹈练习中呢？这样一来，当我们重新回到地板上表演时，我们的动作会变得更加迅捷灵敏。"
舞团成员们发现，流动起伏的沙滩和浅水区的阻力有助于锻炼敏捷性和体能，让他们不必再去健身房进行交叉训练。团长泽维尔·古迪亚比说：“在沙滩上练舞，就等同在进行交叉训练。”他轻轻松松地在海岸上来了个漂亮的后空翻，证明这种方法有助于提升他们的舞蹈动作。
登巴和动力舞团一起完成了街头表演，引来不少当地人围观学习。
24 岁的登巴·恩迪亚耶（Demba Ndiaye）说：“在网吧看到霹雳舞视频后，对这项运动产生了兴趣。”他在没有音乐伴奏的篮球场上跟着视频独自练习，最终学会了霹雳舞。2019 年的一天，团长泽维尔看到登巴·恩迪亚耶在练习，于是邀请他加入动力舞团。
在 80 年代，嘻哈音乐随着法国电视节目和从美国带回的音乐纪念品进入塞内加尔文化，霹雳舞随之在达喀尔流行起来。如今，达喀尔当地人经常会来观看像动力舞团这样的表演。附近的孩子会在场边耐心等待，希望获得专业人士的指点，像是训练倒立的动作。
伊曼纽尔·古迪亚比（Emmanuel Goudiaby）在训练中表演单手撑。
虽然霹雳舞在达喀尔拥有几十年的发展历史，但直到近来，有组织的霹雳舞才出现在当地的海滩上。由于很多居民都会在那里锻炼身体，所以那也成为了霹雳舞者的理想训练场地。海滩常客弗班·马蒂（Furbain Poaty）说：“约夫海滩交通便利。而且海滩非常宽阔，所以达喀尔各地的运动员都在这里训练。”
弗班·马蒂还提到，约夫海滩也特别适合运动员。因为这里没有危险的岩石，只有大片柔软的细沙，能够减轻运动员落地的冲击力。
团长泽维尔和他的团队经常在约夫海滩上训练，引来不少人围观。这个舞团表示，他们希望通过在海滩的训练，增进大众对这项运动的了解，吸引更多舞者加入。“我们来到海滩是为了让更多人见识霹雳舞。”乔尔·马内（Joel Mané）说，“我们希望与大众分享我们所热爱的东西。”他是前动力舞团成员，目前主要负责团体管理。
有时，好奇的海滩游客会问他们在海滩上跳霹雳舞是否能表演一些高难度挑战动作。团长泽维尔说：“游客会问我们是否也能做到，我们会回答：‘当然可以。’"
塞内加尔人经常称祖国是“pays de la Teranga”，意思是“好客之国，礼仪之邦”。在约夫海滩，当地人会互相欢迎对方参与自己的运动，并问候“Nagadef？”，在当地的沃洛夫语中是“你好吗？”的意思。马车在沙地上碾过，将每天的鱼获从海滩运送到当地的餐馆和商店中。团长泽维尔表示：“这个地方人人团结，霹雳舞这项运动充满了力量。”
团长泽维尔在约夫海滩来了一个单手倒立。
海滩上各种活动开展得如火如荼，展现出一派和谐的景象。霹雳舞看似惹人注目，但在画面中毫无突兀感。事实上，嘻哈舞蹈文化与非洲传统舞蹈之间渊源深厚。霹雳舞出现在达喀尔约夫海滩等地，不仅仅是一种文化的回归。
文字：Kimiya Shokoohi
摄影：John Wessels
发布时间：2020 年 9 月