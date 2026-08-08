一般的海滩很少能见到练习有氧风格街舞的，但约夫海滩的情景就俨然不同了。你认为会在健身房或街道上训练的舞者，都纷纷来到了这天然沙地上练习和表演。舞者表示这有助于提升自己的舞技，同时也会给路人留下深刻印象。

“我习惯来海滩观看当地各种各样的体育活动。”约夫海滩的常客阿马杜·索乌（Amadou Sow）说。他对约夫海滩的霹雳舞者的高超水平印象深刻，并认为在这里能看着他们走上职业舞者的道路。“霹雳舞很特别，非常好看。”他说。