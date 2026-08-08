轻松进入心流状态
训练
我们相信，并非要达到颠峰状态才能进入心流，从小事着手，也可以收获自信、发挥出色表现、保持身心舒畅。
当你沉浸在某项活动，比如饥似渴地阅读回忆录，或者尽情地冲浪时，似乎可以忘记那数不完的待办事项、每天的烦恼，甚至你的手机。这或许这听起来很神奇，但其实你就是在经历一种真实的心理状态，那就是“心流”。
心流是指全心投入到自己正在做的事情中。佛罗里达州博卡拉顿的执业心理学家摩根·利维（Morgan Levy）博士专门从事压力、焦虑和倦怠方面的研究，她解释说：“可以将心流定义为完全沉浸在当下。人在这种状态下，就仿佛体验到行动和自我意识的合一。”这与我们大多数人在大部分时间里的状态相反，通常我们会因脑海中的万千思绪而焦虑不安。
可以把大脑想象成一台笔记本电脑或一部手机。《如何在二十几岁时把人生搞砸》 一书的作者，温哥华心理学博士兰迪·帕特森（Randy Paterson）解释说道：“大多数时候我们同时开着一堆窗口和应用程序，导致大脑的运行速度变慢。然而，处于心流状态时，大脑会腾出更多空间，用来运行单个高性能应用程序，以便在最佳状态下工作。”
专家相信，只要稍加努力，经常有意识地进入心流状态并非难事。
心流带来的美好体验
一位名叫米哈里·契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）的心理学家在 1990 年提出了心流这个概念，他认为心流是一种非常棒的生命体验。在心流状态下，你可以突破自我，同时做一些充满挑战、回报丰富和乐趣的事情。他指出，心流通常会让你感觉自己拥有强大的力量和机敏的头脑，轻轻松松就能掌控一切，进入忘我之境，达到最佳状态，仿佛所有问题都不成问题。
马丁·塞利格曼（Martin Seligman）等其他著名心理学家认为，心流状态是获得深层次的、真正幸福的关键所在。当进入心流状态时，你不仅会在各种活动中感觉身心舒畅，之后内心也会更平静、更满足，获得更多成就感。帕特森博士说：“经历心流后的幸福感值得细细体会，这有助你把注意力集中在刚刚完成的事情上，而不是急急忙忙地去做下一件事情。”
心流的背后其实有一个生物学上的原因。利维博士解释：“当处于心流状态时，大脑会释放多巴胺和血清素等神经递质，令你身心舒畅。”因此，经常进入心流状态不仅有益心理健康，还能提高效率。研究发现，运动员的出色表现和心流体验之间也有直接联系。费城运动心理学中心乔尔·菲什（Joel Fish）博士说：“从运动心理学的角度来看，心流是身心合一的状态。”
研究表明，经常进入心流状态也有助增强自信心和自尊心。这是因为引发心流的活动往往都会令人感到心满意足，而且在这类活动中，你会越来越得心应手。利维博士指出：“经常进入心流状态的人会因为技能得到提升，往往会变得更加自信。”
当所有这些好处叠加在一起时，你就会认真专注、满怀激情地朝着目标前进。
如何进入心流状态
很多时候，你可能无意中就进入了心流状态，甚至没意识到自己进入了忘我的状态。好比你曾忘我的用几个小时完成一副拼图，那么恭喜你，你有过完全进入心流状态的体验。
我们常常不知不觉就进入了心流状态。不过，如果想要有意识地进入心流状态，可以参考以下步骤。
- 找到心流切入点
在做自己真正喜欢的事情时最容易进入心流状态，而这件事情要有点难度，但又不会难到让你产生挫败感或者快速走神。而且你需要从这项活动中获得即时、明确的反馈，这样你才会想坚持下去。利维博士表示，那通常就是你乐意做同时又能自如把控的事情。
体育运动是进入心流状态的理想切入点，尤其是攀岩、瑜伽、冲浪和滑雪等需要集中注意力的活动。菲什博士解释道：“因为在这些活动中，你沉浸在当下，而不用思考过去或未来。”
说实话，一件事情只要能让你全神贯注到忘记其他一切、忘记时间，它就能让你进入心流状态。利维博士表示：“无论洗碗、整理衣服、下棋、跳舞、洗车和写作，都可以包括在内。”在做像家务这样的日常琐事时，关键是要保持专注，而不是任由思绪乱飞。她补充说：“在洗碗时，你可以把注意力放在碗碟的外观、触感或流水的声音上，进而提高觉知的集中程度。”
- 留出固定时间
在进行活动前制定具体的计划，可以增加进入心流状态的几率。利维博士说：“先从小事做起。不妨在手机上设置提醒，每天花上一些时间来完成这项活动，哪怕只有 5 分钟也好。”她指出，不存在最佳的活动时间，但坚持每天在固定时间段内进行活动，可以更加自然地进入心流状态。
- 摆脱干扰
显而易见，只有全神贯注，才能进入心流状态。因此找一处安静的空间，关掉手机或开启勿扰模式，在开始前准备好所需的一切，有助于你集中注意力。这一步非常重要，但你要做的不止有这些。帕特森博士建议：“准备好你的工具，并在某种程度上把这当做一种仪式，可以让大脑为进入心流状态做好准备。”也许是在穿运动装备时总是听同一首歌，又或是在碰画布前总是将所有的颜料和画笔都摆在同一个工作台面上。
- 摒除杂念
如果摆脱外部干扰还不足以让你全心投入到自己正在做的事情中，可以尝试进行过渡活动来让内心平静下来。芝加哥的心理治疗师凯利·基特利（Kelley Kitley）建议：“从散步时同时练习冥想，是不错的选择。”打开双眼漫步，但屏除杂念，你可以把注意力放在周围的景象、声音、气味和自己的感觉上。她表示，这会让你在开始活动前就有意识地集中注意力，有助提高对周遭环境的觉知力，进而让你专注于当下，沉浸于自身所处的环境之中。
- 不要强求
你可以为进入心流状态做好准备，但令人遗憾的是，你不可能次次都能如愿进入心流状态。因此，不妨把心流看成是你随意邀请来参加派对的朋友，而不是特邀嘉宾。你欢迎它，也希望它来，但不必强求。帕特森博士解释说：“你不能一直想‘我进入心流状态了吗？这就是该有的状态吗？’因为心流的本质就是不去想自己的反应。如果你想太多，大脑就会分神，而导致你无法进入心流状态。”
换句话说，就是只管出去跑步、在花园里挖土或翻开笔记本，剩下的事情往往会水到渠成。但如果你就是无法进入心流状态，也不要自责。治疗师基特利建议在这种时候可以做点别的事情。说不定你在忙着制定其他计划时，就进入了心流状态。
文字：Marygrace Taylor
插画：Mojo Wang