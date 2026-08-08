当你沉浸在某项活动，比如饥似渴地阅读回忆录，或者尽情地冲浪时，似乎可以忘记那数不完的待办事项、每天的烦恼，甚至你的手机。这或许这听起来很神奇，但其实你就是在经历一种真实的心理状态，那就是“心流”。

心流是指全心投入到自己正在做的事情中。佛罗里达州博卡拉顿的执业心理学家摩根·利维（Morgan Levy）博士专门从事压力、焦虑和倦怠方面的研究，她解释说：“可以将心流定义为完全沉浸在当下。人在这种状态下，就仿佛体验到行动和自我意识的合一。”这与我们大多数人在大部分时间里的状态相反，通常我们会因脑海中的万千思绪而焦虑不安。

可以把大脑想象成一台笔记本电脑或一部手机。《如何在二十几岁时把人生搞砸》 一书的作者，温哥华心理学博士兰迪·帕特森（Randy Paterson）解释说道：“大多数时候我们同时开着一堆窗口和应用程序，导致大脑的运行速度变慢。然而，处于心流状态时，大脑会腾出更多空间，用来运行单个高性能应用程序，以便在最佳状态下工作。”

专家相信，只要稍加努力，经常有意识地进入心流状态并非难事。