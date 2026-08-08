沉醉于路过的美景，让阳光洒在身上，清风拂过秀发，看看自己的双腿会带着你去到哪里？无论是美好的咖啡店、朋友家或是一座很酷的桥梁？如此种种，让你很难不爱上户外跑步。虽然室内跑步无法让你有如此体验，但这并不意味在跑步机上跑步就是一件完全相反的枯燥事情。

Nike Run Club 教练杰西卡·伍兹（Jessica Woods）说道：“设置好跑步机参数后就将其抛之脑后，这才是跑步机唯一的枯燥时刻。”她一语道出了大多数人的错误想法。当然，在机器上跑出媲美在公路或小径上的自由奔跑体验，并不是跑步机主要的用途。

同时也在纽约市经营跑步机工作室的杰西卡·伍兹说：“跑步机的全部价值在于它的工具用途。”学习如何做到这一点的秘诀，你就可以在提升跑步表现和健身效果的同时保持投入，最终让你不再把跑步机称为“噩梦机”这个词语。

不过，你得先心甘情愿地接纳跑步机。我们想要告诉你的跑步机优点是：