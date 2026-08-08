调整心态，提高睡眠质量
训练
只需转变心态，就能延长睡眠时间并提高睡眠质量。快来试试这些经过研究论证的小妙招吧。
当你为入睡做足准备：你的卧室里一片漆黑，并且温度也适宜； 一个小时你都未曾看过手机；你最后喝咖啡还是中午之前的事。但你却依然迟迟无法入睡。这是为什么？答案可能就在你的脑袋里。
这其实跟个人心态有关。一般来说，人们总是倾向于乐观或悲观。新的研究表明，这种倾向不仅会产生意识层面上的影响，甚至可能预先决定了个人的睡眠质量。
在《行为医学杂志》曾发表的一项研究中， 3,500 多名成年人受邀参与调查，他们需要先袒露自己的世界观，然后自我评估睡眠质量。研究人员发现，乐观指数高的参与者往往会对自己的睡眠质量给出良好或非常好的评价。这些睡眠质量的考虑因素包括入睡速度、翻来覆去的次数以及睡眠时长。这也印证了我们已有的观点：无论遭遇何种境况，乐观的人往往会对结果有着更高的期待和评价。
不过，研究团队认为，乐观心态的作用远不止于此。他们想知道，是因为乐观的人幸福感更高，所以就更容易在夜间酣然入睡？还是因为，充足的睡眠让人精神状态更佳，所以就更加乐观？
为了找到答案，研究团队 5 年后再次跟进研究，他们邀请同一批参与者重复了之前的实验。这一次调查中，先前乐观指数高但睡眠质量低的参与者，比起悲观主义者，更大概率地回馈睡眠质量有所提高的评价。换言之，参与者的心态并未改变，但他们睡眠质量评分却有所改变，因此，研究人员可以得出的结论是：乐观的心态是让人提高睡眠质量至关重要的因素。
毋庸置疑，获得足够的休息对头脑大有益处。此次研究的作者 Rosalba Hernandez 博士表示，良好的睡眠和乐观的心态相得益彰。她说：“睡得越充足，你的身心就越健康。”
“你认为自己没睡好，并不表明你真的没睡好。” 在 Hernandez 博士的第一次研究中，睡眠质量是由个人自己评估的。而在她的第二次研究中，她的研究团队使用了一个小型设备来监测参与者的夜间睡眠活动，结果却与参与者的评分有所出入。研究人员注意到，有些自认为睡眠质量差的人实际上睡得还不错。因此，认为自己没睡好的悲观主义者其实有可能整晚睡得很安稳。
那这些究竟意味着什么？研究专业运动员睡眠的神经学家 Christopher Winter 说：“心态比实际睡眠质量更重要。”不如试试自我训练，让自己相信你的睡眠质量比实际睡眠质量更好。比如说，你可以不断告诉自己，在凌晨 3 点和 6 点之间连续睡了 3 个小时，而不是断断续续睡了两次，这样可能会让自己更安心。更何况，这种慰藉方法可强化乐观心态，而乐观心态有益于你将来的睡眠。
即使你天生缺乏乐观心态也大可放心，这种心态是可以训练养成的。 Hernandez 博士提到，善用微小的行为可以帮助我们养成更加积极的心态。比如：写下今天发生的 3 件美好事情，这能平复你的心情，让你进入睡眠状态；或者你也可以在一天中找段时间表达感恩之情，给朋友或家人发短信感谢他们所做的某些事情；也可参加志愿活动，或是帮助身边的人。如果善意是可以传染的，那么也许良好的睡眠也能相互传染。即使不能相互传染，至少保持这种乐观心态也很好。