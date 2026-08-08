毋庸置疑，获得足够的休息对头脑大有益处。此次研究的作者 Rosalba Hernandez 博士表示，良好的睡眠和乐观的心态相得益彰。她说：“睡得越充足，你的身心就越健康。”

“你认为自己没睡好，并不表明你真的没睡好。” 在 Hernandez 博士的第一次研究中，睡眠质量是由个人自己评估的。而在她的第二次研究中，她的研究团队使用了一个小型设备来监测参与者的夜间睡眠活动，结果却与参与者的评分有所出入。研究人员注意到，有些自认为睡眠质量差的人实际上睡得还不错。因此，认为自己没睡好的悲观主义者其实有可能整晚睡得很安稳。

那这些究竟意味着什么？研究专业运动员睡眠的神经学家 Christopher Winter 说：“心态比实际睡眠质量更重要。”不如试试自我训练，让自己相信你的睡眠质量比实际睡眠质量更好。比如说，你可以不断告诉自己，在凌晨 3 点和 6 点之间连续睡了 3 个小时，而不是断断续续睡了两次，这样可能会让自己更安心。更何况，这种慰藉方法可强化乐观心态，而乐观心态有益于你将来的睡眠。