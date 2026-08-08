《心脏病学》杂志近期发表一篇文章显示，在近 230,000 人的测试结果中，乐观程度更高的人患上重大心血管疾病的风险更低。而哈佛大学近期一项约 13,000 人参与的研究也有类似结果：满怀希望的人更加身体健康和习惯优良，他们的人缘、心理和幸福感也更胜一筹。



你可能会认为这些结果只适用于拥有积极心态的人，因此不想继续读下去。如果你有这样的想法，请谨记：积极的心态其实可以被选择的。



现任牛津大学心理学与情感神经科学的教授，Elaine Fox 博士认为：“乐观心态是可塑的，我们可以学着变得更加乐观。”如果在积极心态和消极心态之间选择前者，第一步就是了解你的大脑为何会选择产生积极或者消极的想法。