培养积极的心态
训练
选择做个乐天派能让你的生活变得更健康更快乐。借助下列建议，轻轻松松做个积极向上的人。
乐观主义者总是期待最好的结果。他们本着乐观进取、万事顺意的心态对待每件事。这种思考方式听起来的确不错。但是这种态度能否奏效？乐观主义者真的会过得更好吗？研究表明，确实如此。
《心脏病学》杂志近期发表一篇文章显示，在近 230,000 人的测试结果中，乐观程度更高的人患上重大心血管疾病的风险更低。而哈佛大学近期一项约 13,000 人参与的研究也有类似结果：满怀希望的人更加身体健康和习惯优良，他们的人缘、心理和幸福感也更胜一筹。
你可能会认为这些结果只适用于拥有积极心态的人，因此不想继续读下去。如果你有这样的想法，请谨记：积极的心态其实可以被选择的。
现任牛津大学心理学与情感神经科学的教授，Elaine Fox 博士认为：“乐观心态是可塑的，我们可以学着变得更加乐观。”如果在积极心态和消极心态之间选择前者，第一步就是了解你的大脑为何会选择产生积极或者消极的想法。
哺乳动物内心研究创始人 Loretta Breuning 博士说：“产生积极或消极思维的神经通路在我们年少时就已经根深蒂固。”
Breuning 博士认为，我们过去的经历，尤其是童年时期的经历，会形成我们对于事态向好或向坏的预期，这也是我们在以后的生活中充满动力的原因。她说：“当你拥有正面期待时，你更愿意投入其中，尝试达成你的愿望。相反，当你拥有消极预感时，你不知道前进的方向和方法，因此通常不会采取任何行动。”
Breuning 博士说，这种消极的思考方式会让你分泌皮质醇，它是一种压力荷尔蒙，会向你的大脑发送“威胁警报”。它一旦产生，就不会无故消失：“因为受到这种’威胁‘，你神经中的消极通路，会持续被加强。这跟人们使用母语的状态挺像的，有时候你都不知道为什么会这么说话，但那话就脱口而出。”因此，在这种状态下，你想不消极都难。
当你陷入悲观情绪中时，如果仅仅只是告诉自己要去积极思考，那根本没用。Fox 博士表示，思考本身并不会对你产生帮助。积极性和它带来的好处，不在于我们怎么想，而在我们怎么做。Fox 博士进一步建议：“去做更多积极有益的事吧，它能让你从负面情绪中振奋，让你的心态更向上。”
是不是感到备受鼓舞？了解以下 5 种方法，立即行动起来。
- 每天花 3 分钟整理思绪
无论你在哪里，花一分钟思考对你有帮助的行动。假设你喜欢宅在家，那与其无所事事，不如迅速利用短短的 60 秒，想一下能做什么，无论是收纳物品、弹吉他还是冥想。
每天三餐后做一次“一分钟练习”，坚持 6 周，你的大脑就能“焕然一新”，以积极的心态迎接生活。Breuning 博士说：“这么做并不一定要完成某件事情，而是要让积极代替消极——因为你知道消极预感只是生活当中出现的随机片段，并不会真实发生。”
- 承诺每天完成一项让你感觉良好的活动
在 Fox 博士看来，无论是在训练当中挥汗如雨、缓解压力，还是做一顿自己喜爱的美食或是与朋友视频聊天，这些微不足道的行为都能在身体上、精神上或感情上提升并促进积极的心态。“关键在于你的行动能够为大脑灌注一种态度，而不仅仅是希望你尝试变得更加乐观。”
- 坚持下去，多想多做
“只要功夫深，铁杵磨成针”。就像 Fox 博士所认为的那样，坚持不懈才是乐观主义的关键。因为你越坚持着去努力探究，成功的几率才会越高。而这成功会激励你更加积极进取，形成一个良性循环。
- 控制你能控制的
Fox 博士认为，“乐观主义者能够掌控他们自己的行为”。要想拥有这种处世哲学，方法之一就是关注你能做什么而不是不能做什么。
例如，你可能为了某项比赛训练了好几个月，但是比赛却取消了，你无法冲击新的个人纪录。但是你可以设定一个新的训练目标——比如每晚进行泡沫轴训练或者每餐吃素食，以此作为新挑战。总之，要让自己继续做些什么，找到存在感。这能安抚你的情绪，并激励你以更积极的姿态面对一切。
- 抱最好的希望，做最坏的打算
你可以保持乐观，同时也要为失败做好准备。Fox 博士将这种心态称之为“现实乐观主义”。保持这种心态，你就不会盲目地相信人生一定会一帆风顺，因为这根本不可能。准备好面对不好的结果，这能让你掌控自己的心态。
Fox 博士表示：“这种技巧让你不过于担忧潜在的挫折，用理智推测预估风险，同时让乐观心态主导自己，相信无论如何一切都会顺利完成。当两者达成一种完美平衡，就达到所谓的健康心态了。”