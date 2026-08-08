可在以下 3 种不同目的的阶段，将基准训练纳入你的训练计划：一是当你刚开始训练或间隔一段时间后重新恢复训练，来设定基准线；二是当你训练了一定时间，想要检查训练效果，来检验自己是否有所进步；三是当你尝试提高某些方面，这样你可以发现任何微小的进步。

无论你进行基准测试的目的是什么，都要遵循三条规则，来确保将测试的发挥最大的作用。首先，全力以赴。其次，记录每次训练的分数，像是你的用时、标准动作次数、重量，任何你想要测试的都可以记录。最后，在你重新开始测试前不要轻易改变训练计划。“你在进行能力测试，所以必须认清自己的能力，脚踏实地做好记录，并坚持到底。”帕特里克·弗罗斯特教练说。

如果你想要测试特定的有氧运动能力或特定的技巧，你的第一次基准测试训练应该从模拟此项活动开始。例如，如果你想用 3 个月时间实现 7 分钟内完成 1.5 公里的目标，你的基准训练应当是看看今天能多快完成 1.5 公里。如果你想用 6 个月时间实现连续做 10 个引体向上的目标，你的基准训练就是向着这个目标拼尽全力。鉴于主要生理变化大约需要 6 周的训练周期，体能训练专家克莱顿建议每 1 至 3 个月进行一次基准测试。

“测试整体健身情况有一点复杂，因为这需要分析更多的因素。在这种情况下，最有效的基准测试训练包括，一次锻炼多个关节和肌肉群的复合运动，以及深蹲、铰链、弓箭步、推、拉、负重等 6 大基础运动体式。”体能训练专家克莱顿表示。“如果想提高肌肉耐力，你做 100 个空气蹲、50 个仰卧起坐和 25 个俯卧撑，速度越快越好。如果你想变得强壮，那么你应当在一定时间内减少深蹲、硬拉、仰卧胸推和划船等对你构成挑战的负重练习。”帕特里克·弗罗斯特教练建议道。如果你仍然对如何指导自己训练一筹莫展，你可以打开 Nike Training Club App，查看精选基准训练计划。

“还有一点需要明确的是，你的日常训练计划不该只停留在基准训练。”体能训练专家克莱顿说。一项全面的训练计划不仅应当注重目标，例如跑步或引体向上，还应当注重锻炼这些运动所用到的重要部位和肌肉群，例如跑步和划船所需的核心肌群和臀肌，引体向上所需的握力。这样一来，当你第 2 次、第 3 次和第 10 次进行基准测试训练时，你才有可能感觉到每次的进步。