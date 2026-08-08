

迄今为止，科学研究尚未对筋膜枪做过详尽论述。但《临床与诊断研究期刊》刊登的一个研究发现：在运动后 72 小时内，相比于没有做过任何理疗或按摩的参与者，进行过 5 分钟震动理疗或 15 分钟按摩的参与者能明显感受酸痛感减少。而在前 24 小时内，借助震动型设备放松比按摩放松能更快得到恢复。



理疗师 Helms 表示：“筋膜枪对于经常进行高强度训练的人来说尤为有用，它不仅可以提高恢复速度，还可以在训练前放松筋膜，从而提升运动灵活性。”对于那些针对赛事进行训练的运动员而言，筋膜枪堪称理想之选，它能够帮助运动员缓解肌肉紧张，防止过劳损伤以及因肌肉紧张导致的潜在结节和局部疼痛。他补充道：“标准的泡沫轴无法按摩到肌肉深层或局部组织，而你的双手速度也永远比不上马达枪头。”



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