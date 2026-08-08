经历过躺在床上盯着天花板的人都知道，强迫自己入睡就像打喷嚏时要自己睁开眼睛一样艰难。对于急性失眠症的人来说，如果你知道自己因为压力而失眠，那只会让你更有压力，形成一个恶性循环。格林博士认为：“好的一面是，当你成功撑到了发薪日，演讲工作很顺利，或者小狗的病情改观。一旦压力解除，你也会恢复正常的睡眠。”

而且格林博士表示：“目前正念技巧对压力和焦虑相关的失眠特别有帮助。”她建议进行冥想，闭上眼睛，全身扫描，慢慢从脚趾向上体会身体的感受，引导自己进入冥想。这可以让你置身当下，激活副交感神经系统，让身体进入休息和消化模式，创造有利的入眠条件。

特别要注意，不要重复那些因为失眠而养成的坏习惯，比如凌晨 2 点刷社交媒体，或者在床上用笔记本电脑看剧。格林博士表示：“经常这样会打乱你的昼夜节律，也就是打乱你身体里调节睡眠 - 起床周期的内部时钟。这就是急性失眠演变成慢性失眠的主要原因。”

布兰登·彼得斯-马修斯博士建议：“无法入睡时，不要伸手去拿电子设备。”格林博士则表示：“把床定为你睡眠的专属空间。如果 20 到 30 分钟后你还是无法入眠，最好起身到椅子或沙发上做一些安静的活动，可以读书或聆听冥想音乐，但不要盯着屏幕。感到困时再回到床上。”

事实上，如果你把床作为睡眠专用空间，可能根本就不会经常失眠。急性失眠毕竟是暂时的，肯定没慢性失眠那么折磨人，不过没有任何失眠，当然是最好的。